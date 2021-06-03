https://ria.ru/20210603/biznes-1735435067.html

В Кремле ответили на призыв изменить "правила игры" для бизнеса

В Кремле ответили на призыв изменить "правила игры" для бизнеса - РИА Новости, 03.06.2021

В Кремле ответили на призыв изменить "правила игры" для бизнеса

Диалог правительства и бизнеса есть, большинство решений принимается консенсусом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:21

2021-06-03T14:21

2021-06-03T14:21

россия

владимир евтушенков

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Диалог правительства и бизнеса есть, большинство решений принимается консенсусом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков ранее в интервью РБК заявил, что правительство должно скорректировать правила игры для бизнеса.Песков добавил, что бизнес зарабатывает деньги, но одновременно с этим несет социальную нагрузку. Социальная ответственность бизнеса является совершенно обязательным фактором и, конечно, это фактор, который присущ крупным предпринимателям, отметил он."Правительство собирает налоги, и на эти налоги развивает страну, реализует различные проекты по развитию экономическому и социальному, выполняет специальные обязательства перед населением. Вот эта цепочка и есть основные правила игры, и все это происходит и должно происходить в рамках действующего законодательства", - добавил Песков, отметив, что в целом позиции и формулировки могут различаться.

https://ria.ru/20210603/tseny-1735375654.html

россия

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россия, владимир евтушенков, дмитрий песков, экономика