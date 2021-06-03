В Кремле ответили на призыв изменить "правила игры" для бизнеса
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Диалог правительства и бизнеса есть, большинство решений принимается консенсусом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков ранее в интервью РБК заявил, что правительство должно скорректировать правила игры для бизнеса.
"Все-таки надо признать, что диалог между бизнесом и правительством имеет место быть, и этот диалог постоянный, и, как правило, подавляющее большинство решений принимаются в диалоге с миром предпринимательства", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, какие правила игры предложил бы Кремль.
Песков добавил, что бизнес зарабатывает деньги, но одновременно с этим несет социальную нагрузку. Социальная ответственность бизнеса является совершенно обязательным фактором и, конечно, это фактор, который присущ крупным предпринимателям, отметил он.
"Правительство собирает налоги, и на эти налоги развивает страну, реализует различные проекты по развитию экономическому и социальному, выполняет специальные обязательства перед населением. Вот эта цепочка и есть основные правила игры, и все это происходит и должно происходить в рамках действующего законодательства", - добавил Песков, отметив, что в целом позиции и формулировки могут различаться.