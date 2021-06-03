https://ria.ru/20210603/biznes-1735284383.html
Сессия "Бесшовные инновации: от "гаража" до конвейера". Прямая трансляция
Сессия "Бесшовные инновации: от "гаража" до конвейера". Прямая трансляция - РИА Новости, 03.06.2021
Сессия "Бесшовные инновации: от "гаража" до конвейера". Прямая трансляция
Динамика и качество экономического роста все сильнее зависят от технологических сдвигов на базе инноваций. Поддержка инноваций на всех этапах развития бизнеса – РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:00
2021-06-03T10:00
2021-06-03T10:16
петербургский международный экономический форум (фонд)
петербургский международный экономический форум
россия
вэб
пмэф
экономика
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Динамика и качество экономического роста все сильнее зависят от технологических сдвигов на базе инноваций. Поддержка инноваций на всех этапах развития бизнеса – важная часть новой стратегии институтов развития, объединенных на базе ВЭБ.РФ. В рамках сессии руководители профильных институтов развития вместе со своими клиентами обсудят и продемонстрируют на примерах реализации реальных проектов бесшовную систему поддержки и выращивания компаний: от "гаражного" стартапа до лидера цифрового будущего. Начало трансляции в 15:00.
россия
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2021
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Сессия "Большая перемена: инвестируем в будущее"
LIVE: Сессия "Большая перемена: инвестируем в будущее"
2021-06-03T10:00
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PT1S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, вэб, пмэф, экономика
Сессия "Бесшовные инновации: от "гаража" до конвейера". Прямая трансляция
Динамика и качество экономического роста все сильнее зависят от технологических сдвигов на базе инноваций. Поддержка инноваций на всех этапах развития бизнеса – важная часть новой стратегии институтов развития, объединенных на базе ВЭБ.РФ
. В рамках сессии руководители профильных институтов развития вместе со своими клиентами обсудят и продемонстрируют на примерах реализации реальных проектов бесшовную систему поддержки и выращивания компаний: от "гаражного" стартапа до лидера цифрового будущего.
2021-06-03T10:00
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