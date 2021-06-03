Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/biznes-1735284383.html
Сессия "Бесшовные инновации: от "гаража" до конвейера". Прямая трансляция
Сессия "Бесшовные инновации: от "гаража" до конвейера". Прямая трансляция - РИА Новости, 03.06.2021
Сессия "Бесшовные инновации: от "гаража" до конвейера". Прямая трансляция
Динамика и качество экономического роста все сильнее зависят от технологических сдвигов на базе инноваций. Поддержка инноваций на всех этапах развития бизнеса – РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:00
2021-06-03T10:16
петербургский международный экономический форум (фонд)
петербургский международный экономический форум
россия
вэб
пмэф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735367750_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5e7dbf713daf85a6308c3bf0eb753937.jpg
Динамика и качество экономического роста все сильнее зависят от технологических сдвигов на базе инноваций. Поддержка инноваций на всех этапах развития бизнеса – важная часть новой стратегии институтов развития, объединенных на базе ВЭБ.РФ. В рамках сессии руководители профильных институтов развития вместе со своими клиентами обсудят и продемонстрируют на примерах реализации реальных проектов бесшовную систему поддержки и выращивания компаний: от "гаражного" стартапа до лидера цифрового будущего. Начало трансляции в 15:00.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Сессия "Большая перемена: инвестируем в будущее"
LIVE: Сессия "Большая перемена: инвестируем в будущее"
2021-06-03T10:00
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735367750_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_93b63e91fbbe935134eafc2c7e0f0bb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, вэб, пмэф, экономика
Сессия "Бесшовные инновации: от "гаража" до конвейера". Прямая трансляция
Динамика и качество экономического роста все сильнее зависят от технологических сдвигов на базе инноваций. Поддержка инноваций на всех этапах развития бизнеса – важная часть новой стратегии институтов развития, объединенных на базе ВЭБ.РФ. В рамках сессии руководители профильных институтов развития вместе со своими клиентами обсудят и продемонстрируют на примерах реализации реальных проектов бесшовную систему поддержки и выращивания компаний: от "гаражного" стартапа до лидера цифрового будущего.
2021-06-03T10:00
true
PT1S

Сессия "Бесшовные инновации: от "гаража" до конвейера". Прямая трансляция

10:00 03.06.2021 (обновлено: 10:16 03.06.2021)
 
Читать ria.ru в
Динамика и качество экономического роста все сильнее зависят от технологических сдвигов на базе инноваций. Поддержка инноваций на всех этапах развития бизнеса – важная часть новой стратегии институтов развития, объединенных на базе ВЭБ.РФ. В рамках сессии руководители профильных институтов развития вместе со своими клиентами обсудят и продемонстрируют на примерах реализации реальных проектов бесшовную систему поддержки и выращивания компаний: от "гаражного" стартапа до лидера цифрового будущего.
Начало трансляции в 15:00.
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)РоссияВЭБПМЭФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
22:45Чили планирует приобрести вакцину "Спутник V"
Лента новостейМолния