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Сессия "Бесшовные инновации: от "гаража" до конвейера". Прямая трансляция

Сессия "Бесшовные инновации: от "гаража" до конвейера". Прямая трансляция - РИА Новости, 03.06.2021

Сессия "Бесшовные инновации: от "гаража" до конвейера". Прямая трансляция

Динамика и качество экономического роста все сильнее зависят от технологических сдвигов на базе инноваций. Поддержка инноваций на всех этапах развития бизнеса – РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:00

2021-06-03T10:00

2021-06-03T10:16

петербургский международный экономический форум (фонд)

петербургский международный экономический форум

россия

вэб

пмэф

экономика

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Динамика и качество экономического роста все сильнее зависят от технологических сдвигов на базе инноваций. Поддержка инноваций на всех этапах развития бизнеса – важная часть новой стратегии институтов развития, объединенных на базе ВЭБ.РФ. В рамках сессии руководители профильных институтов развития вместе со своими клиентами обсудят и продемонстрируют на примерах реализации реальных проектов бесшовную систему поддержки и выращивания компаний: от "гаражного" стартапа до лидера цифрового будущего. Начало трансляции в 15:00.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Сессия "Большая перемена: инвестируем в будущее" LIVE: Сессия "Большая перемена: инвестируем в будущее" 2021-06-03T10:00 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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