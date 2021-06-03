https://ria.ru/20210603/bezrabotitsa-1735406221.html

Шапша: уровень безработицы в Калужской области составляет 0,8%

Шапша: уровень безработицы в Калужской области составляет 0,8% - РИА Новости, 03.06.2021

Шапша: уровень безработицы в Калужской области составляет 0,8%

Уровень безработицы в Калужской области составляет 0,8%, как и до пандемии, заявил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:43

2021-06-03T12:43

2021-06-03T12:43

калужская область

владислав шапша

петербургский международный экономический форум (фонд)

безработица

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в Калужской области составляет 0,8%, как и до пандемии, заявил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.Губернатор рассказал, что пандемия "вне всякого сомнения" отразилась на экономике региона."И дело не в том, как быстро мы закрыли или открыли предприятия, а мы их практически не закрывали. У нас есть потребность в специалистах из-за рубежа, и пандемия повлияла как на скорость реализации новых проектов, так и на функционирование действующих проектов. У нас произошло снижение объема промышленного производства на 0,8%. Объем прошлого года составил 98,2%. Но в этом году за 4 месяца мы продемонстрировали рост на 16,6%, это очень существенно", - подчеркнул губернатор.По его словам, одним из показателей успешного развития экономики является уровень безработицы.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/ipoteka-1735397973.html

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владислав шапша, петербургский международный экономический форум (фонд), безработица