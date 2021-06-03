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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210603/bezrabotitsa-1735406221.html
Шапша: уровень безработицы в Калужской области составляет 0,8%
Шапша: уровень безработицы в Калужской области составляет 0,8% - РИА Новости, 03.06.2021
Шапша: уровень безработицы в Калужской области составляет 0,8%
Уровень безработицы в Калужской области составляет 0,8%, как и до пандемии, заявил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:43
2021-06-03T12:43
калужская область
владислав шапша
петербургский международный экономический форум (фонд)
безработица
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в Калужской области составляет 0,8%, как и до пандемии, заявил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.Губернатор рассказал, что пандемия "вне всякого сомнения" отразилась на экономике региона."И дело не в том, как быстро мы закрыли или открыли предприятия, а мы их практически не закрывали. У нас есть потребность в специалистах из-за рубежа, и пандемия повлияла как на скорость реализации новых проектов, так и на функционирование действующих проектов. У нас произошло снижение объема промышленного производства на 0,8%. Объем прошлого года составил 98,2%. Но в этом году за 4 месяца мы продемонстрировали рост на 16,6%, это очень существенно", - подчеркнул губернатор.По его словам, одним из показателей успешного развития экономики является уровень безработицы.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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владислав шапша, петербургский международный экономический форум (фонд), безработица

Шапша: уровень безработицы в Калужской области составляет 0,8%

12:43 03.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в Калужской области составляет 0,8%, как и до пандемии, заявил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
Губернатор рассказал, что пандемия "вне всякого сомнения" отразилась на экономике региона.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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"И дело не в том, как быстро мы закрыли или открыли предприятия, а мы их практически не закрывали. У нас есть потребность в специалистах из-за рубежа, и пандемия повлияла как на скорость реализации новых проектов, так и на функционирование действующих проектов. У нас произошло снижение объема промышленного производства на 0,8%. Объем прошлого года составил 98,2%. Но в этом году за 4 месяца мы продемонстрировали рост на 16,6%, это очень существенно", - подчеркнул губернатор.
По его словам, одним из показателей успешного развития экономики является уровень безработицы.
"В Калужской области сейчас уровень безработицы такой же, как был до пандемии - 0,8%... Все иностранные инвесторы говорят: "Почему у вас такая низкая безработица? У вас очень сложно найти людей, потому что все работают". Вы знаете, в Европе безработица считается не одним-двумя процентами, а иногда десятью процентами. Мы понимаем, что у нас свой путь и своя позиция в этом вопросе. У нас есть, где работать", - заявил глава региона.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Калужская областьВладислав ШапшаПетербургский международный экономический форум (фонд)Безработица
 
 
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