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ОБСЕ потеряла беспилотник над подконтрольной Киеву территорией в Донбассе
ОБСЕ потеряла беспилотник над подконтрольной Киеву территорией в Донбассе - РИА Новости, 03.06.2021
ОБСЕ потеряла беспилотник над подконтрольной Киеву территорией в Донбассе
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ потеряли связь с беспилотником над подконтрольной Киеву территорией, сообщила миссия в своем отчете от 2... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:41
2021-06-03T15:10
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ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ потеряли связь с беспилотником над подконтрольной Киеву территорией, сообщила миссия в своем отчете от 2 июня.Вернуть дрон не удалось.Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявляли, что украинские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы создают помехи для работы беспилотников ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение запрещенного вооружения.
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, донбасс, в мире

ОБСЕ потеряла беспилотник над подконтрольной Киеву территорией в Донбассе

13:41 03.06.2021 (обновлено: 15:10 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ потеряли связь с беспилотником над подконтрольной Киеву территорией, сообщила миссия в своем отчете от 2 июня.
"Тридцать первого мая, пролетая над жилым кварталом населенного пункта Трехизбенка, БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу GPS (по оценке, вследствие предположительного глушения), после чего наблюдатели утеряли контроль над пространственным положением аппарата", — говорится в документе.
Вернуть дрон не удалось.
Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявляли, что украинские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы создают помехи для работы беспилотников ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение запрещенного вооружения.
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