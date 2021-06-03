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ОБСЕ потеряла беспилотник над подконтрольной Киеву территорией в Донбассе
ОБСЕ потеряла беспилотник над подконтрольной Киеву территорией в Донбассе - РИА Новости, 03.06.2021
ОБСЕ потеряла беспилотник над подконтрольной Киеву территорией в Донбассе
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ потеряли связь с беспилотником над подконтрольной Киеву территорией, сообщила миссия в своем отчете от 2... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:41
2021-06-03T13:41
2021-06-03T15:10
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ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ потеряли связь с беспилотником над подконтрольной Киеву территорией, сообщила миссия в своем отчете от 2 июня.Вернуть дрон не удалось.Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявляли, что украинские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы создают помехи для работы беспилотников ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение запрещенного вооружения.
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, донбасс, в мире