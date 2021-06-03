https://ria.ru/20210603/bespilotnik-1735423918.html

ОБСЕ потеряла беспилотник над подконтрольной Киеву территорией в Донбассе

ОБСЕ потеряла беспилотник над подконтрольной Киеву территорией в Донбассе - РИА Новости, 03.06.2021

ОБСЕ потеряла беспилотник над подконтрольной Киеву территорией в Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ потеряли связь с беспилотником над подконтрольной Киеву территорией, сообщила миссия в своем отчете от 2... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:41

2021-06-03T13:41

2021-06-03T15:10

ситуация в днр и лнр

смм обсе

обсе

донбасс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154842/67/1548426792_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_191345178ae1e93c3875ecfb1929b143.jpg

ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ потеряли связь с беспилотником над подконтрольной Киеву территорией, сообщила миссия в своем отчете от 2 июня.Вернуть дрон не удалось.Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявляли, что украинские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы создают помехи для работы беспилотников ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение запрещенного вооружения.

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, донбасс, в мире