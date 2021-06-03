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Белоруссия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
Белоруссия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 03.06.2021
Белоруссия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
Минздрав Белоруссии заявил, что в стране принято решение о государственной регистрации вакцины "Спутник Лайт" против нового типа коронавируса. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T18:25
2021-06-03T18:38
россия
министерство здравоохранения белоруссии
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус covid-19
белоруссия
в мире
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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Минздрав Белоруссии заявил, что в стране принято решение о государственной регистрации вакцины "Спутник Лайт" против нового типа коронавируса.Там отмечается, что это - векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, которая вызывается вирусом SARS-CoV-2. Держатель регистрационного досье лекарственного препарата - РУ ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи минздрава России. Срок действия государственной регистрации составляет год.
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россия, министерство здравоохранения белоруссии, вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, белоруссия, в мире

Белоруссия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"

18:25 03.06.2021 (обновлено: 18:38 03.06.2021)
 
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины Спутник Лайт
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Минздрав Белоруссии заявил, что в стране принято решение о государственной регистрации вакцины "Спутник Лайт" против нового типа коронавируса.

"На основании решения комиссии по лекарственным средствам министерства здравоохранения 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины "Спутник Лайт", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.

Там отмечается, что это - векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, которая вызывается вирусом SARS-CoV-2. Держатель регистрационного досье лекарственного препарата - РУ ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи минздрава России. Срок действия государственной регистрации составляет год.
 
Распространение коронавирусаРоссияМинистерство здравоохранения БелоруссииВакцина "Спутник Лайт"Коронавирус COVID-19БелоруссияВ мире
 
 
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