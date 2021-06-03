https://ria.ru/20210603/belorussiya-1735483396.html

Белорусский МИД объявил ответные меры на санкции США

Белорусский МИД объявил ответные меры на санкции США - РИА Новости, 03.06.2021

Белорусский МИД объявил ответные меры на санкции США

Минск ответит на возобновление американских санкций против белорусских предприятий, говорится в комментарии пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:40

2021-06-03T17:40

2021-06-03T18:59

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МИНСК, 3 июн — РИА Новости. Минск ответит на возобновление американских санкций против белорусских предприятий, говорится в комментарии пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза.О принятых мерах объявили временному поверенному в делах США, которого вызвали в ведомство.Подчеркивается, что речь идет о сокращении дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточении визовых процедур, ограничении работы американских специалистов в Белоруссии."Нами также отозвано решение о работе в Белоруссии Агентства США по международному развитию", — добавил Глаз.Он подчеркнул, что это точечные меры, их цель — "послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью"."Как и прежде, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения", — констатировал Глаз.Пресс-секретарь МИД отметил, что санкции США незаконны, противоречат международному праву и призваны "оказать давление на суверенное государство". Ограничительные меры навредят сотрудникам предприятий, против которых вводятся, и простым гражданам, подчеркнул дипломат.Он также напомнил, что в подписанном США в 1994 году Будапештском меморандуме Вашингтон обязался "воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Республикой Белоруссия прав, присущих ее суверенитету".Глаз подчеркнул, что власти Белоруссии сделают все возможное, чтобы американские меры не сказались на обычных людях.США с 3 июня возобновляют санкции против белорусских предприятий из-за ситуации с правами человека в республике. Ограничения коснутся девяти компаний нефтехимического сектора: Белорусского нефтяного торгового дома, "Белнефтехима" и его филиала в США Belneftekhim USA Inc, предприятий "Белшина", "Гродно Азот", "Завод Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк-Стекловолокно".

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733987126.html

https://ria.ru/20210603/sanktsii-1735423565.html

https://ria.ru/20210601/kurts-1735138387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белнефтехим, министерство финансов сша, белоруссия, мид белоруссии, минск, вашингтон (город), сша, в мире