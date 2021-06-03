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Лукашенко не исключил строительство второй АЭС в Белоруссии
Лукашенко не исключил строительство второй АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 03.06.2021
Лукашенко не исключил строительство второй АЭС в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если будет целесообразность, Минск построит и вторую АЭС, несмотря на критику Запада. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:27
2021-06-03T12:27
белорусская аэс
александр лукашенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белоруссия
атомстройэкспорт
в мире
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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если будет целесообразность, Минск построит и вторую АЭС, несмотря на критику Запада."Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива", - сказал Лукашенко в четверг в Минске, принимая заместителя премьер-министра Юрия Назарова, помощника главы государства Александра Косинца и министра энергетики Виктора Каранкевича с докладом о состоянии и развитии энергетического комплекса страны. Слова главы Белоруссии приводит Sputnik Беларусь.Президент Белоруссии также коснулся того, как на Западе относятся в реализации Минском проекта строительства АЭС. "Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: "Ах, станция, безопасность и прочее". А сами запланировали строительство станций. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас она уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС. И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили", - отметил глава государства.Он подчеркнул, что "атомная энергия - это будущее". "И, слава богу, что мы в свое время взялись за эту проблему, угадали, что надо этим заниматься. Это перспектива, высочайшие технологии", - констатировал Лукашенко.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. В среду Белорусской АЭС была выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республики.Ранее глава минэнерго республики Каранкевич сообщал, что Белоруссия планирует за 2021 год провести работу по оценке целесообразности строительства второй АЭС.
https://ria.ru/20210603/lukashenko-1735396231.html
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белорусская аэс, александр лукашенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, атомстройэкспорт, в мире

Лукашенко не исключил строительство второй АЭС в Белоруссии

12:27 03.06.2021
 
© Фото : @belaes.by/FacebookБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : @belaes.by/Facebook
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если будет целесообразность, Минск построит и вторую АЭС, несмотря на критику Запада.
"Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива", - сказал Лукашенко в четверг в Минске, принимая заместителя премьер-министра Юрия Назарова, помощника главы государства Александра Косинца и министра энергетики Виктора Каранкевича с докладом о состоянии и развитии энергетического комплекса страны. Слова главы Белоруссии приводит Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии также коснулся того, как на Западе относятся в реализации Минском проекта строительства АЭС. "Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: "Ах, станция, безопасность и прочее". А сами запланировали строительство станций. Раньше Литва еле выговаривала это, сейчас она уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС. И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что "атомная энергия - это будущее". "И, слава богу, что мы в свое время взялись за эту проблему, угадали, что надо этим заниматься. Это перспектива, высочайшие технологии", - констатировал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
12:10
Лукашенко призвал "не париться" из-за экспорта энергии с АЭС
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. В среду Белорусской АЭС была выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республики.
Ранее глава минэнерго республики Каранкевич сообщал, что Белоруссия планирует за 2021 год провести работу по оценке целесообразности строительства второй АЭС.
 
Белорусская АЭСАлександр ЛукашенкоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БелоруссияАтомстройэкспортВ мире
 
 
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