ВТБ стал основным финансовым партнером проекта "ЮгТаун" группы "КВС"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости . ВТБ стал главным финансовым партнером Олимпийских кварталов "Югтаун", которые возведет в Пушкинском районе Санкт-Петербурга группа компаний "КВС", банк предоставит проектное финансирование для строительства объекта, а также станет его главным ипотечным партнером, сообщает пресс-служба банка.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.
"ЮгТаун" − масштабный проект, состоящий из девяти кварталов малоэтажной застройки. Общий объем жилья составит 600 тысяч квадратных метров, коммерческой недвижимости − 300 тысяч квадратных метров.
"ВТБ обладает большим опытом и глубокой экспертизой в работе со строительным сектором. Объем наших действующих сделок с жилищными застройщиками в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет почти 50 миллиардов рублей. Принимая во внимание социальную важность развития южной части Санкт-Петербурга, мы готовы оказать группе "КВС" всю необходимую поддержку для успешной реализации проекта по строительству новых комфортных жилых кварталов", − отметил на подписании соглашения заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.