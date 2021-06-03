Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210603/bank-1735411699.html
ВТБ стал основным финансовым партнером проекта "ЮгТаун" группы "КВС"
ВТБ стал основным финансовым партнером проекта "ЮгТаун" группы "КВС" - РИА Новости, 03.06.2021
ВТБ стал основным финансовым партнером проекта "ЮгТаун" группы "КВС"
ВТБ стал главным финансовым партнером Олимпийских кварталов "Югтаун", которые возведет в Пушкинском районе Санкт-Петербурга группа компаний "КВС", банк... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:59
2021-06-03T12:59
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости . ВТБ стал главным финансовым партнером Олимпийских кварталов "Югтаун", которые возведет в Пушкинском районе Санкт-Петербурга группа компаний "КВС", банк предоставит проектное финансирование для строительства объекта, а также станет его главным ипотечным партнером, сообщает пресс-служба банка.Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано в рамках Петербургского международного экономического форума."ЮгТаун" − масштабный проект, состоящий из девяти кварталов малоэтажной застройки. Общий объем жилья составит 600 тысяч квадратных метров, коммерческой недвижимости − 300 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20210603/soglashenie-1735397291.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b13114686eee9a98b14cfca4a3a68a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости компаний - экономика

ВТБ стал основным финансовым партнером проекта "ЮгТаун" группы "КВС"

12:59 03.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости . ВТБ стал главным финансовым партнером Олимпийских кварталов "Югтаун", которые возведет в Пушкинском районе Санкт-Петербурга группа компаний "КВС", банк предоставит проектное финансирование для строительства объекта, а также станет его главным ипотечным партнером, сообщает пресс-служба банка.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
12:13
ВТБ подписал с Ростуризмом соглашение о поддержке туриндустрии
"ЮгТаун" − масштабный проект, состоящий из девяти кварталов малоэтажной застройки. Общий объем жилья составит 600 тысяч квадратных метров, коммерческой недвижимости − 300 тысяч квадратных метров.
"ВТБ обладает большим опытом и глубокой экспертизой в работе со строительным сектором. Объем наших действующих сделок с жилищными застройщиками в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет почти 50 миллиардов рублей. Принимая во внимание социальную важность развития южной части Санкт-Петербурга, мы готовы оказать группе "КВС" всю необходимую поддержку для успешной реализации проекта по строительству новых комфортных жилых кварталов", − отметил на подписании соглашения заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
22:45Чили планирует приобрести вакцину "Спутник V"
22:34В ЛНР ответили на предложение Польши о переносе переговоров по Донбассу
Лента новостейМолния