https://ria.ru/20210603/bank-1735411699.html

ВТБ стал основным финансовым партнером проекта "ЮгТаун" группы "КВС"

ВТБ стал основным финансовым партнером проекта "ЮгТаун" группы "КВС" - РИА Новости, 03.06.2021

ВТБ стал основным финансовым партнером проекта "ЮгТаун" группы "КВС"

ВТБ стал главным финансовым партнером Олимпийских кварталов "Югтаун", которые возведет в Пушкинском районе Санкт-Петербурга группа компаний "КВС", банк... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:59

2021-06-03T12:59

2021-06-03T12:59

втб

новости компаний - экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости . ВТБ стал главным финансовым партнером Олимпийских кварталов "Югтаун", которые возведет в Пушкинском районе Санкт-Петербурга группа компаний "КВС", банк предоставит проектное финансирование для строительства объекта, а также станет его главным ипотечным партнером, сообщает пресс-служба банка.Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано в рамках Петербургского международного экономического форума."ЮгТаун" − масштабный проект, состоящий из девяти кварталов малоэтажной застройки. Общий объем жилья составит 600 тысяч квадратных метров, коммерческой недвижимости − 300 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20210603/soglashenie-1735397291.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости компаний - экономика