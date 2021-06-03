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МИД оценил возможность запуска авиасообщения между Белоруссией и Крымом
МИД оценил возможность запуска авиасообщения между Белоруссией и Крымом - РИА Новости, 03.06.2021
МИД оценил возможность запуска авиасообщения между Белоруссией и Крымом
Москва не исключает запуска авиасообщения между Белоруссией и Крымом, если из Минска будет запрос, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:55
2021-06-03T16:55
россия
мария захарова
александр лукашенко
белоруссия
республика крым
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва не исключает запуска авиасообщения между Белоруссией и Крымом, если из Минска будет запрос, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение, по его словам, уже дано компетентным ведомствам.Захарова отметила, что МИД РФ всячески приветствует развитие сотрудничества Белоруссии с субъектами Российской Федерации, в том числе с Республикой Крым. "Недавнее решение Оперативного штаба (по предупреждению завоза коронавируса в РФ - ред.) - с 10 июня увеличить количество авиарейсов Москва-Минск до 10 в неделю, на взаимной основе. Так что по мере улучшения эпидемиологической ситуации - будем дальше идти по этому треку. Поэтому не является исключением и крымское направление, если из Минска поступит соответствующий запрос", - сказала Захарова в интервью радио "Комсомольская правда".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия
белоруссия
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россия, мария захарова, александр лукашенко, белоруссия, республика крым, в мире

МИД оценил возможность запуска авиасообщения между Белоруссией и Крымом

16:55 03.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя
Пассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва не исключает запуска авиасообщения между Белоруссией и Крымом, если из Минска будет запрос, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение, по его словам, уже дано компетентным ведомствам.
Захарова отметила, что МИД РФ всячески приветствует развитие сотрудничества Белоруссии с субъектами Российской Федерации, в том числе с Республикой Крым. "Недавнее решение Оперативного штаба (по предупреждению завоза коронавируса в РФ - ред.) - с 10 июня увеличить количество авиарейсов Москва-Минск до 10 в неделю, на взаимной основе. Так что по мере улучшения эпидемиологической ситуации - будем дальше идти по этому треку. Поэтому не является исключением и крымское направление, если из Минска поступит соответствующий запрос", - сказала Захарова в интервью радио "Комсомольская правда".
Пассажиры у здания терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 15:27
В МИД Украины пригрозили Белоруссии "немедленными санкциями" в случае полетов в Крым
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РоссияМария ЗахароваАлександр ЛукашенкоБелоруссияРеспублика КрымВ мире
 
 
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