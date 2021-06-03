МИД оценил возможность запуска авиасообщения между Белоруссией и Крымом
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва не исключает запуска авиасообщения между Белоруссией и Крымом, если из Минска будет запрос, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает с Москвой вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение, по его словам, уже дано компетентным ведомствам.
Захарова отметила, что МИД РФ всячески приветствует развитие сотрудничества Белоруссии с субъектами Российской Федерации, в том числе с Республикой Крым. "Недавнее решение Оперативного штаба (по предупреждению завоза коронавируса в РФ - ред.) - с 10 июня увеличить количество авиарейсов Москва-Минск до 10 в неделю, на взаимной основе. Так что по мере улучшения эпидемиологической ситуации - будем дальше идти по этому треку. Поэтому не является исключением и крымское направление, если из Минска поступит соответствующий запрос", - сказала Захарова в интервью радио "Комсомольская правда".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".