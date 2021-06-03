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Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня

Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня - РИА Новости, 03.06.2021

Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня

Авиакомпания Lufthansa отменяет рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня включительно, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:04

2021-06-03T10:04

2021-06-03T10:15

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БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Авиакомпания Lufthansa отменяет рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня включительно, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Ранее, по данным немецким СМИ, в Lufthansa заявили об отмене рейсов из Франкфурта в Минск до 3 июня."Авиакомпания Lufthansa отменяет рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня включительно. Идет информирование пассажиров. Приносим извинения за неудобства, которые это может вызвать", - заявили в компании, добавив, что все авиакомпании Lufthansa Group продолжают избегать воздушного пространства Беларуси и использовать альтернативные маршруты полетов.

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, минск, белоруссия, lufthansa , в мире