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Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня
Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня - РИА Новости, 03.06.2021
Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня
Авиакомпания Lufthansa отменяет рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня включительно, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:04
2021-06-03T10:15
германия
минск
белоруссия
lufthansa
в мире
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БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Авиакомпания Lufthansa отменяет рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня включительно, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Ранее, по данным немецким СМИ, в Lufthansa заявили об отмене рейсов из Франкфурта в Минск до 3 июня."Авиакомпания Lufthansa отменяет рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня включительно. Идет информирование пассажиров. Приносим извинения за неудобства, которые это может вызвать", - заявили в компании, добавив, что все авиакомпании Lufthansa Group продолжают избегать воздушного пространства Беларуси и использовать альтернативные маршруты полетов.
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германия, минск, белоруссия, lufthansa , в мире

Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня

10:04 03.06.2021 (обновлено: 10:15 03.06.2021)
 
© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© AP Photo / Michael Probst
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БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Авиакомпания Lufthansa отменяет рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня включительно, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее, по данным немецким СМИ, в Lufthansa заявили об отмене рейсов из Франкфурта в Минск до 3 июня.
"Авиакомпания Lufthansa отменяет рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня включительно. Идет информирование пассажиров. Приносим извинения за неудобства, которые это может вызвать", - заявили в компании, добавив, что все авиакомпании Lufthansa Group продолжают избегать воздушного пространства Беларуси и использовать альтернативные маршруты полетов.
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