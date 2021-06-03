https://ria.ru/20210603/aviasoobschenie-1735368440.html
Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня
Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня - РИА Новости, 03.06.2021
Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня
Авиакомпания Lufthansa отменяет рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня включительно, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:04
2021-06-03T10:04
2021-06-03T10:15
германия
минск
белоруссия
lufthansa
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564144924_0:0:2884:1622_1920x0_80_0_0_8387cca49c3df0dcfa916f1d634c46b3.jpg
БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Авиакомпания Lufthansa отменяет рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня включительно, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Ранее, по данным немецким СМИ, в Lufthansa заявили об отмене рейсов из Франкфурта в Минск до 3 июня."Авиакомпания Lufthansa отменяет рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня включительно. Идет информирование пассажиров. Приносим извинения за неудобства, которые это может вызвать", - заявили в компании, добавив, что все авиакомпании Lufthansa Group продолжают избегать воздушного пространства Беларуси и использовать альтернативные маршруты полетов.
https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html
германия
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564144924_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_b7c4fe298fb06849230e68a97d48380b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, минск, белоруссия, lufthansa , в мире