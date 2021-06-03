https://ria.ru/20210603/amur-1735352484.html

Япония изъяла с судна "Амур" документы для выхода в море

Япония изъяла с судна "Амур" документы для выхода в море - РИА Новости, 03.06.2021

Япония изъяла с судна "Амур" документы для выхода в море

Япония изъяла необходимые для выхода в море документы с российской рыболовной шхуны "Амур", столкнувшейся в конце мая с японским судном у острова Хоккайдо,... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T06:37

2021-06-03T06:37

2021-06-03T06:46

сергей марин

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

россия

невельск

япония

в мире

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ТОКИО, 3 июн — РИА Новости. Япония изъяла необходимые для выхода в море документы с российской рыболовной шхуны "Амур", столкнувшейся в конце мая с японским судном у острова Хоккайдо, заявили РИА Новости в генеральном консульстве России в Саппоро.Накануне японское агентство Киодо сообщило, что суд в Японии задержал "Амур" как залог выплаты компенсаций за столкновение с японским судном. Позже генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин сообщил РИА Новости, что судно "Амур" задержано в Японии по гражданскому судебному делу об административном нарушении.При этом в четверг владельцы российской рыболовной шхуны "Амур" заявили РИА Новости, что никаких официальных документов о задержании судна в Японии в качестве залога за выплату компенсаций у них нет. Как сообщил представитель компании "Амурское", "сегодня-завтра все должно завершиться, и судно должно выйти".Российское судно "Амур" 26 мая шло из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута произошло столкновение с рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару".Японское судно перевернулось, однако сообщение о ЧП поступило с "Амура". Экипаж российской шхуны подобрал японских рыбаков. Трое из них находились без сознания, затем подтвердилась их смерть. Пострадавших среди находившихся на "Амуре" моряков не было, никого из членов экипажа не арестовали. Капитан судна на добровольной основе ответил на вопросы службы безопасности на море Японии.Как сообщал РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин, веских доказательств вины экипажа "Амура" при столкновении с японской шхуной нет, но на капитана и третьего помощника пытаются оказать давление с целью вынудить их признать вину.

https://ria.ru/20210531/sudno-1734857128.html

https://ria.ru/20210527/proisshestvie-1734397763.html

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сергей марин, столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, невельск, япония, в мире