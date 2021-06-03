https://ria.ru/20210603/aeroflot-1735437202.html

Глава "Аэрофлота" рассказал о возобновлении рейсов в Британию

Глава "Аэрофлота" рассказал о возобновлении рейсов в Британию - РИА Новости, 03.06.2021

Глава "Аэрофлота" рассказал о возобновлении рейсов в Британию

"Аэрофлот" в ближайшее время возобновит полеты в Великобританию, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов на полях ПМЭФ. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:32

2021-06-03T14:32

2021-06-03T14:35

туризм

петербургский международный экономический форум

россия

михаил полубояринов

петербургский международный экономический форум (фонд)

аэрофлот

великобритания

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" в ближайшее время возобновит полеты в Великобританию, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов на полях ПМЭФ.Россия со 2 июня возобновила авиасообщение с Великобританией, приостановленное с 22 декабря из-за выявления в этой стране нового штамма коронавируса.Отвечая на вопрос о дате начала полетов в Великобританию, Полубояринов сказал: "В ближайшее время".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210531/reys-1735019488.html

россия

великобритания

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туризм, россия, михаил полубояринов, петербургский международный экономический форум (фонд), аэрофлот, великобритания, в мире