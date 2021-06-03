https://ria.ru/20210603/aeroflot-1735437202.html
Глава "Аэрофлота" рассказал о возобновлении рейсов в Британию
Глава "Аэрофлота" рассказал о возобновлении рейсов в Британию - РИА Новости, 03.06.2021
Глава "Аэрофлота" рассказал о возобновлении рейсов в Британию
"Аэрофлот" в ближайшее время возобновит полеты в Великобританию, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов на полях ПМЭФ. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:32
2021-06-03T14:32
2021-06-03T14:35
туризм
петербургский международный экономический форум
россия
михаил полубояринов
петербургский международный экономический форум (фонд)
аэрофлот
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735391671_0:164:3034:1870_1920x0_80_0_0_5b7ece86422bc42a4b6243995b5482b1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" в ближайшее время возобновит полеты в Великобританию, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов на полях ПМЭФ.Россия со 2 июня возобновила авиасообщение с Великобританией, приостановленное с 22 декабря из-за выявления в этой стране нового штамма коронавируса.Отвечая на вопрос о дате начала полетов в Великобританию, Полубояринов сказал: "В ближайшее время".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210531/reys-1735019488.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735391671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b6d81277d1234d19a1bfda218869141.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, михаил полубояринов, петербургский международный экономический форум (фонд), аэрофлот, великобритания, в мире