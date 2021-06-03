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Вице-премьер прокомментировала заявления о жадности торговых сетей
Вице-премьер прокомментировала заявления о жадности торговых сетей - РИА Новости, 03.06.2021
Вице-премьер прокомментировала заявления о жадности торговых сетей
Бизнес по определению занимается получением прибыли, однако при этом он должен быть "ответственным", заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, комментируя... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:36
2021-06-03T13:36
2021-06-03T13:53
петербургский международный экономический форум
россия
виктория абрамченко
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Бизнес по определению занимается получением прибыли, однако при этом он должен быть "ответственным", заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, комментируя вопрос о "жадности" торговых сетей."Для бизнеса характерно заниматься извлечением прибыли. Даже с точки зрения определения предпринимательской деятельности: это деятельность, которую осуществляют хозяйствующие субъекты на свой страх и риск с целью извлечения прибыли", - сказала Абрамченко журналистам в рамках ПМЭФ-2021."Но бизнес должен быть социально ответственным. В пандемию многие люди лишились привычного дохода, работы", - добавила она.
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россия, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика