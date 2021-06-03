https://ria.ru/20210603/abramchenko-1735422628.html

Вице-премьер прокомментировала заявления о жадности торговых сетей

Вице-премьер прокомментировала заявления о жадности торговых сетей - РИА Новости, 03.06.2021

Вице-премьер прокомментировала заявления о жадности торговых сетей

Бизнес по определению занимается получением прибыли, однако при этом он должен быть "ответственным", заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, комментируя... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:36

2021-06-03T13:36

2021-06-03T13:53

петербургский международный экономический форум

россия

виктория абрамченко

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292083_0:72:2985:1751_1920x0_80_0_0_bac0dd2b1c41c3ebd39a68c81461e57c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Бизнес по определению занимается получением прибыли, однако при этом он должен быть "ответственным", заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, комментируя вопрос о "жадности" торговых сетей."Для бизнеса характерно заниматься извлечением прибыли. Даже с точки зрения определения предпринимательской деятельности: это деятельность, которую осуществляют хозяйствующие субъекты на свой страх и риск с целью извлечения прибыли", - сказала Абрамченко журналистам в рамках ПМЭФ-2021."Но бизнес должен быть социально ответственным. В пандемию многие люди лишились привычного дохода, работы", - добавила она.

https://ria.ru/20210430/produkty-1730599523.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика