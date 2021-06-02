https://ria.ru/20210602/zoloto-1735182021.html

Глава Минприроды рассказал, на сколько лет Россия обеспечена золотом

Глава Минприроды рассказал, на сколько лет Россия обеспечена золотом - РИА Новости, 02.06.2021

Глава Минприроды рассказал, на сколько лет Россия обеспечена золотом

Глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что при текущем уровне добычи страна обеспечена золотом на 40 лет. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T02:27

2021-06-02T02:27

2021-06-02T05:22

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минприроды)

иркутская область

магаданская область

экономика

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Глава Минприроды рассказал, на сколько лет Россия обеспечена золотом

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что при текущем уровне добычи страна обеспечена золотом на 40 лет.По его словам, Россия регулярно увеличивает свою ресурсную базу по золоту - в частности, с 2010 года прирост запасов драгоценного металла составил порядка 6 тысяч тонн.Кроме того, за последний десяток лет начали функционировать три крупных месторождения - Наталкинское и Павлик в Магаданской области, Гросс в Якутии, Вернинское в Иркутской области. Козлов добавил, что к разработке также готовится месторождение Сухой Лог в Иркутской области и несколько крупных месторождений на Дальнем Востоке.

https://ria.ru/20210521/zoloto-1733388352.html

россия

иркутская область

магаданская область

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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), иркутская область, магаданская область, экономика