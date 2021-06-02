https://ria.ru/20210602/zhertva-1735261631.html

В США рассказали о жертве, на которую Байден "пошел ради Путина"

В США рассказали о жертве, на которую Байден "пошел ради Путина" - РИА Новости, 02.06.2021

В США рассказали о жертве, на которую Байден "пошел ради Путина"

Джо Байден пожертвовал интересами США ради Владимира Путина и превратился в "мальчика на побегушках" для Кремля, считает американский аналитик Том Роган, ранее... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:51

2021-06-02T14:51

2021-06-02T16:48

россия

том роган

северный поток — 2

джо байден

владимир путин

сирия

сша

в мире

политика

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В США рассказали о жертве, на которую Байден пошел ради Путина

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Джо Байден пожертвовал интересами США ради Владимира Путина и превратился в "мальчика на побегушках" для Кремля, считает американский аналитик Том Роган, ранее уже отметившийся антироссийскими высказываниями."Мы видим, как Байден пресмыкается перед Путиным", — написал он в статье для Washington Examiner.По мнению Рогана, американский президент уже преподнес России несколько "подарков": например, отказался применять санкции к оператору газопровода "Северный поток — 2" и аннулировал разрешение на работу американской нефтяной компании Delta Crescent Energy на северо-востоке Сирии. Последнее решение, считает аналитик, тоже принято в пользу России."Местные курдские и арабские власти перестанут видеть в США своего партнера и столкнутся с сильным давлением, чтобы пустить на их место Россию", — забеспокоился он.Помимо прочего, пишет Роган, американский президент якобы умолял российского коллегу о встрече в Женеве. Аналитик предположил, что Байден делает все возможное, чтобы завоевать расположение Путина.Встреча президентов США и России запланирована на 16 июня. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210601/vstrecha-1735123782.html

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россия

сирия

сша

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россия, том роган, северный поток — 2, джо байден, владимир путин, сирия, сша, в мире, политика