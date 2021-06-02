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В США рассказали о жертве, на которую Байден "пошел ради Путина"
В США рассказали о жертве, на которую Байден "пошел ради Путина" - РИА Новости, 02.06.2021
В США рассказали о жертве, на которую Байден "пошел ради Путина"
Джо Байден пожертвовал интересами США ради Владимира Путина и превратился в "мальчика на побегушках" для Кремля, считает американский аналитик Том Роган, ранее... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:51
2021-06-02T16:48
россия
том роган
северный поток — 2
джо байден
владимир путин
сирия
сша
в мире
политика
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В США рассказали о жертве, на которую Байден пошел ради Путина
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Джо Байден пожертвовал интересами США ради Владимира Путина и превратился в "мальчика на побегушках" для Кремля, считает американский аналитик Том Роган, ранее уже отметившийся антироссийскими высказываниями."Мы видим, как Байден пресмыкается перед Путиным", — написал он в статье для Washington Examiner.По мнению Рогана, американский президент уже преподнес России несколько "подарков": например, отказался применять санкции к оператору газопровода "Северный поток — 2" и аннулировал разрешение на работу американской нефтяной компании Delta Crescent Energy на северо-востоке Сирии. Последнее решение, считает аналитик, тоже принято в пользу России."Местные курдские и арабские власти перестанут видеть в США своего партнера и столкнутся с сильным давлением, чтобы пустить на их место Россию", — забеспокоился он.Помимо прочего, пишет Роган, американский президент якобы умолял российского коллегу о встрече в Женеве. Аналитик предположил, что Байден делает все возможное, чтобы завоевать расположение Путина.Встреча президентов США и России запланирована на 16 июня. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210601/vstrecha-1735123782.html
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россия, том роган, северный поток — 2, джо байден, владимир путин, сирия, сша, в мире, политика

В США рассказали о жертве, на которую Байден "пошел ради Путина"

14:51 02.06.2021 (обновлено: 16:48 02.06.2021)
 
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден на авиабазе Эндрюс в Мэриленде
Президент США Джо Байден на авиабазе Эндрюс в Мэриленде - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Джо Байден пожертвовал интересами США ради Владимира Путина и превратился в "мальчика на побегушках" для Кремля, считает американский аналитик Том Роган, ранее уже отметившийся антироссийскими высказываниями.
"Мы видим, как Байден пресмыкается перед Путиным", — написал он в статье для Washington Examiner.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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Лавров рассказал об отсутствии иллюзий по встрече Путина и Байдена
По мнению Рогана, американский президент уже преподнес России несколько "подарков": например, отказался применять санкции к оператору газопровода "Северный поток — 2" и аннулировал разрешение на работу американской нефтяной компании Delta Crescent Energy на северо-востоке Сирии. Последнее решение, считает аналитик, тоже принято в пользу России.
"Местные курдские и арабские власти перестанут видеть в США своего партнера и столкнутся с сильным давлением, чтобы пустить на их место Россию", — забеспокоился он.
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1 июня, 16:55
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Помимо прочего, пишет Роган, американский президент якобы умолял российского коллегу о встрече в Женеве. Аналитик предположил, что Байден делает все возможное, чтобы завоевать расположение Путина.
Встреча президентов США и России запланирована на 16 июня. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий сухопутными силами США в Европе - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 14:12
"Иначе не понимает". В США призвали говорить с Россией с позиции силы
 
РоссияТом РоганСеверный поток — 2Джо БайденВладимир ПутинСирияСШАВ миреПолитика
 
 
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