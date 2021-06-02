https://ria.ru/20210602/zhertva-1735261631.html
В США рассказали о жертве, на которую Байден "пошел ради Путина"
В США рассказали о жертве, на которую Байден "пошел ради Путина" - РИА Новости, 02.06.2021
В США рассказали о жертве, на которую Байден "пошел ради Путина"
Джо Байден пожертвовал интересами США ради Владимира Путина и превратился в "мальчика на побегушках" для Кремля, считает американский аналитик Том Роган, ранее... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:51
2021-06-02T14:51
2021-06-02T16:48
россия
том роган
северный поток — 2
джо байден
владимир путин
сирия
сша
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В США рассказали о жертве, на которую Байден пошел ради Путина
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734983400_0:85:3013:1780_1920x0_80_0_0_5ccfd7c362355673b4600710acdf06fd.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Джо Байден пожертвовал интересами США ради Владимира Путина и превратился в "мальчика на побегушках" для Кремля, считает американский аналитик Том Роган, ранее уже отметившийся антироссийскими высказываниями."Мы видим, как Байден пресмыкается перед Путиным", — написал он в статье для Washington Examiner.По мнению Рогана, американский президент уже преподнес России несколько "подарков": например, отказался применять санкции к оператору газопровода "Северный поток — 2" и аннулировал разрешение на работу американской нефтяной компании Delta Crescent Energy на северо-востоке Сирии. Последнее решение, считает аналитик, тоже принято в пользу России."Местные курдские и арабские власти перестанут видеть в США своего партнера и столкнутся с сильным давлением, чтобы пустить на их место Россию", — забеспокоился он.Помимо прочего, пишет Роган, американский президент якобы умолял российского коллегу о встрече в Женеве. Аналитик предположил, что Байден делает все возможное, чтобы завоевать расположение Путина.Встреча президентов США и России запланирована на 16 июня. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210601/vstrecha-1735123782.html
https://ria.ru/20210601/krym-1735128115.html
https://ria.ru/20210602/sila-1735252479.html
россия
сирия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734983400_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_b4c8323841c10dfcdf974904915cac35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, том роган, северный поток — 2, джо байден, владимир путин, сирия, сша, в мире, политика