https://ria.ru/20210602/zheneva-1735327549.html

Песков оценил требования Швейцарии по аккредитации журналистов

Песков оценил требования Швейцарии по аккредитации журналистов - РИА Новости, 02.06.2021

Песков оценил требования Швейцарии по аккредитации журналистов

Решение Швейцарии не принимать для аккредитации на саммит Россия — США сертификат о вакцинации "Спутником V" не повлияет на организацию встречи лидеров двух... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T19:51

2021-06-02T19:51

2021-06-02T22:48

вакцина "спутник v"

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Решение Швейцарии не принимать для аккредитации на саммит Россия — США сертификат о вакцинации "Спутником V" не повлияет на организацию встречи лидеров двух стран — Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.Швейцария в среду открыла аккредитацию для журналистов на саммит Россия — США в Женеве. Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны представить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест. МИД Швейцарии сообщил, что для аккредитации на саммит сертификат о вакцинации "Спутником V" приниматься не будет, допускаются только сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными ЕМС или Швейцарией.

https://ria.ru/20210531/diplomatiya-1734982966.html

россия

сша

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вакцина "спутник v", россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире