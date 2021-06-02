Песков оценил требования Швейцарии по аккредитации журналистов
19:51 02.06.2021 (обновлено: 22:48 02.06.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Решение Швейцарии не принимать для аккредитации на саммит Россия — США сертификат о вакцинации "Спутником V" не повлияет на организацию встречи лидеров двух стран — Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.
Швейцария в среду открыла аккредитацию для журналистов на саммит Россия — США в Женеве. Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны представить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест. МИД Швейцарии сообщил, что для аккредитации на саммит сертификат о вакцинации "Спутником V" приниматься не будет, допускаются только сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными ЕМС или Швейцарией.
На вопрос, повлияет ли это на настрой российской стороны провести встречу президентов России и США и не планируется ли рассмотреть другую площадку, Песков ответил: "Нет".
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