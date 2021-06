https://ria.ru/20210602/zayavki-1735223218.html

Идет прием заявок на Международную Премию InterComm 2021

Идет прием заявок на Международную Премию InterComm 2021 - РИА Новости, 02.06.2021

Идет прием заявок на Международную Премию InterComm 2021

В этом году Премия InterComm выросла почти вдвое: к рассмотрению принимаются не только проекты в сфере внутренних коммуникаций, но и интегрированные... РИА Новости, 02.06.2021

2 июн 2021

МОСКВА, 2 июн – Пресс-служба Intercomm.media. В этом году Премия InterComm выросла почти вдвое: к рассмотрению принимаются не только проекты в сфере внутренних коммуникаций, но и интегрированные коммуникационные проекты, а также учитываются современные тренды в сфере коммуникаций – экосистемы, бренд-медиа и digital-инструменты.Приглашаем к участию в номинациях:"Точка роста" — проекты в области обучения персонала."Общий знаменатель" — создание единой коммуникационной среды."Образ жизни" — well-being и развитие work&life balance. "Территория добра" — КСО и волонтерство."Энергия команды" — повышение мотивации, развитие корпоративной культуры и ценностей."Работа мечты" — развитие бренда работодателя."Мастер коммуникаций" — персональная номинация для лидеров корпоративных коммуникаций."Событие" — проекты в области организации корпоративных мероприятий. "Медиа" — корпоративные, отраслевые и бренд-медиа на службе коммуникаций. "Люди и технологии" — цифровые технологии на службе корпоративных коммуникаций. "Стратегия" — реализованные в 2020 году стратегии, в том числе в области внутренних и внешних HR-коммуникаций, а также интегрированные коммуникационные стратегии."Антикризис" — проекты по реализации антикризисных коммуникационных кампаний. "Амбассадор компании" — проекты, направленные на формирование сообщества амбассадоров. "Команда года" — специальная награда ожидает коллективы/отделы/департаменты, отвечающие за управление корпоративными коммуникациями в рамках одной организации — компании или агентства. С этого года экспертную поддержку Премии оказывает Британский институт корпоративных коммуникаций IoIC (Institute of Internal Communication). В жюри — ведущие эксперты в сфере корпоративных коммуникаций, топ-менеджеры крупнейших российских и международных компаний."Мы ждем на Премию гораздо больше проектов, чем в предыдущие годы, и много новых компаний-участников, — говорит председатель оргкомитета InterComm Лариса Рудакова. — Номинаций стало больше, а значит, больше возможностей у коммуникационных команд показать свои достижения. Мы все пережили полтора года пандемии, изоляцию, всеобщий переход на гибридный формат работы. Уверена, все это отразилось на содержании и форматах работы специалистов по коммуникациям. Они совершили немало открытий, встретились со множеством инсайтов, внесли свой вклад в развитие компаний и бизнесов. Ждем необычные, сильные, прорывные проекты". Более подробно ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и требованиями к проектам можно на странице Премии.Заявки на участие принимаются с 17 мая по 17 сентября 2021 года.По вопросам участия в Премии:Ульяна Акимова, award@intercomm.media Александр Ефимчик, ae@intercomm.media По вопросам информационного партнерства:Вера Вдовина, pr@intercomm.media Премия InterComm проходит при поддержке общественных организаций: IoIC, РАЭК, Ассоциация менеджеров России, РАСО, АКМР. Генеральный информационный партнер: МИА Россия сегодня.Справка:InterComm – комплексный проект в сфере корпоративных коммуникаций, включающий в себя b2b-площадку InterComm.media, ежегодную международную Премию в области коммуникаций, деловые и образовательные мероприятия, а также профессиональное комьюнити представителей HR, маркетинговых, PR, IT и digital-подразделений компаний. В 2021 году торжественная церемония награждения победителей премии и масштабное деловое шоу InterComm пройдут 26–27 октября в гибридном формате: офлайн + онлайн.Британский Institute of Internal Communication — независимое сообщество коммуникаторов-экспертов, которое уже 70 лет помогает компаниям Великобритании и всей Европы развивать и совершенствовать свои корпоративные коммуникации. IoIC является создателем своеобразного "кодекса коммуникатора" — карты IWS, отражающей ключевые навыки, знания и стиль поведения профессионала в сфере коммуникаций. Этот документ является основой международных стандартов в области корпоративных коммуникаций. Ежегодная профессиональная премия IoIC Awards является одной из самых престижных в мире.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

2021

Новости

