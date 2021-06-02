Песков: задержание Гудкова и Пивоварова не связано с политикой
12:25 02.06.2021 (обновлено: 17:53 02.06.2021)
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭкс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара
Экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и экс-директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова.
Отвечая на вопрос журналистов, повлияют ли следственные действия на инвестиционный фон в России, особенно на фоне начавшегося Петербургского международного экономического форума, представитель Кремля предположил, что эти ситуации вряд ли имеют отношение друг к другу.
Также Песков отверг связь задержаний Гудкова и Пивоварова с политикой.
"Вряд ли, наверное, это можно ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что какие-то обвинения, о которых мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, они к политике не имеют никакого отношения", — сказал пресс-секретарь главы государства.
Он добавил, что вопрос не входит в компетенцию Кремля и обращаться надо к правоохранителям.
Накануне у Дмитрия Гудкова прошли обыски, а затем его задержали на двое суток. Его подозревают в причинении имущественного вреда — неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах.
Андрея Пивоварова вечером 31 мая задержали в аэропорту Пулково. В Краснодаре против него возбудили уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией. По данным следствия, он "разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в ее поддержку". Поскольку раньше Пивоварова не раз привлекали к административной ответственности за участие в деятельности этой организации, теперь ему грозит уголовная ответственность — вплоть до шести лет лишения свободы.
В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в России работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia ("Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По мнению ведомства, эти организации, созданные по инициативе бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
*Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.