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Песков: задержание Гудкова и Пивоварова не связано с политикой
Песков: задержание Гудкова и Пивоварова не связано с политикой - РИА Новости, 02.06.2021
Песков: задержание Гудкова и Пивоварова не связано с политикой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и экс-директора "Открытой России"* Андрея... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:25
2021-06-02T17:53
россия
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
андрей пивоваров
дмитрий гудков
дмитрий песков
происшествия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и экс-директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова.Отвечая на вопрос журналистов, повлияют ли следственные действия на инвестиционный фон в России, особенно на фоне начавшегося Петербургского международного экономического форума, представитель Кремля предположил, что эти ситуации вряд ли имеют отношение друг к другу.Также Песков отверг связь задержаний Гудкова и Пивоварова с политикой.Он добавил, что вопрос не входит в компетенцию Кремля и обращаться надо к правоохранителям.Накануне у Дмитрия Гудкова прошли обыски, а затем его задержали на двое суток. Его подозревают в причинении имущественного вреда — неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Андрея Пивоварова вечером 31 мая задержали в аэропорту Пулково. В Краснодаре против него возбудили уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией. По данным следствия, он "разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в ее поддержку". Поскольку раньше Пивоварова не раз привлекали к административной ответственности за участие в деятельности этой организации, теперь ему грозит уголовная ответственность — вплоть до шести лет лишения свободы.В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в России работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia ("Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По мнению ведомства, эти организации, созданные по инициативе бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".*Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.
https://ria.ru/20210602/sud-1735231025.html
https://ria.ru/20210602/gudkov-1735205143.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, андрей пивоваров, дмитрий гудков , дмитрий песков, происшествия

Песков: задержание Гудкова и Пивоварова не связано с политикой

12:25 02.06.2021 (обновлено: 17:53 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭкс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара
Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и экс-директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова.
Отвечая на вопрос журналистов, повлияют ли следственные действия на инвестиционный фон в России, особенно на фоне начавшегося Петербургского международного экономического форума, представитель Кремля предположил, что эти ситуации вряд ли имеют отношение друг к другу.
Также Песков отверг связь задержаний Гудкова и Пивоварова с политикой.

"Вряд ли, наверное, это можно ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что какие-то обвинения, о которых мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, они к политике не имеют никакого отношения", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что вопрос не входит в компетенцию Кремля и обращаться надо к правоохранителям.
Экс-глава Открытой России Андрей Пивоваров в Первомайском районном суде города Краснодара - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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Накануне у Дмитрия Гудкова прошли обыски, а затем его задержали на двое суток. Его подозревают в причинении имущественного вреда — неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах.
Андрея Пивоварова вечером 31 мая задержали в аэропорту Пулково. В Краснодаре против него возбудили уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией. По данным следствия, он "разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в ее поддержку". Поскольку раньше Пивоварова не раз привлекали к административной ответственности за участие в деятельности этой организации, теперь ему грозит уголовная ответственность — вплоть до шести лет лишения свободы.
В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в России работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia ("Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По мнению ведомства, эти организации, созданные по инициативе бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
*Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Дмитрий Гудков
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФГенеральная прокуратура РФАндрей ПивоваровДмитрий ГудковДмитрий ПесковПроисшествия
 
 
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