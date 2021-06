https://ria.ru/20210602/zaderzhanie-1735228581.html

Песков: задержание Гудкова и Пивоварова не связано с политикой

Песков: задержание Гудкова и Пивоварова не связано с политикой - РИА Новости, 02.06.2021

Песков: задержание Гудкова и Пивоварова не связано с политикой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и экс-директора "Открытой России"* Андрея... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:25

2021-06-02T12:25

2021-06-02T17:53

россия

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

андрей пивоваров

дмитрий гудков

дмитрий песков

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735260600_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_eaf8d715ef8d0a81893756550cdbd0bd.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и экс-директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова.Отвечая на вопрос журналистов, повлияют ли следственные действия на инвестиционный фон в России, особенно на фоне начавшегося Петербургского международного экономического форума, представитель Кремля предположил, что эти ситуации вряд ли имеют отношение друг к другу.Также Песков отверг связь задержаний Гудкова и Пивоварова с политикой.Он добавил, что вопрос не входит в компетенцию Кремля и обращаться надо к правоохранителям.Накануне у Дмитрия Гудкова прошли обыски, а затем его задержали на двое суток. Его подозревают в причинении имущественного вреда — неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Андрея Пивоварова вечером 31 мая задержали в аэропорту Пулково. В Краснодаре против него возбудили уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией. По данным следствия, он "разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в ее поддержку". Поскольку раньше Пивоварова не раз привлекали к административной ответственности за участие в деятельности этой организации, теперь ему грозит уголовная ответственность — вплоть до шести лет лишения свободы.В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в России работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia ("Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По мнению ведомства, эти организации, созданные по инициативе бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".*Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.

https://ria.ru/20210602/sud-1735231025.html

https://ria.ru/20210602/gudkov-1735205143.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, андрей пивоваров, дмитрий гудков , дмитрий песков, происшествия