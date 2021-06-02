https://ria.ru/20210602/yugra-1735275224.html

В Югре надеются на рост добычи нефти в конце года

В Югре надеются на рост добычи нефти в конце года - РИА Новости, 02.06.2021

В Югре надеются на рост добычи нефти в конце года

Ханты-Мансийский автономный округ ожидает по итогам 2021 года объем нефтедобычи на уровне 215 миллионов тонн, то есть больше, чем компании добыли годом ранее,... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T15:47

2021-06-02T15:47

2021-06-02T16:06

ханты-мансийский автономный округ

цены на нефть

ханты-мансийский автономный округ

петербургский международный экономический форум (фонд)

опек

наталья комарова

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ ожидает по итогам 2021 года объем нефтедобычи на уровне 215 миллионов тонн, то есть больше, чем компании добыли годом ранее, сообщила глава региона Наталья Комарова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.Департамент недропользования и природных ресурсов Югры в январе информировал, что объем добычи нефти в автономном округе в 2020 году снизился почти на 11% и составил около 211 миллионов тонн. Специалисты отмечали, что снижение обусловлено реализацией соглашения ОПЕК+. Директор департамента Сергей Филатов в ноябре заявлял журналистам, что регион наверстает упущенные объемы добычи нефти из-за ограничений в рамках сделки ОПЕК+, когда "соглашение прекратит свое действие".Комментируя показатели нефтедобычи за прошлый год, она подчеркнула важность того, что компании, работающие в этой сфере на территории региона, не снизили объемы инвестирования в эксплуатационное бурение."Это крайне важно для отрасли, для непрерывности деятельности и создания благоприятных условий для восстановления тех объемов добычи, которые возможны в условиях использования технологий, рыночного спроса и планов компаний", - отметила губернатор Югры, добавив, что на долю региона приходится 41% от общероссийской нефтедобычи.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210529/yugra-1734755378.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, ханты-мансийский автономный округ, петербургский международный экономический форум (фонд), опек, наталья комарова, экономика