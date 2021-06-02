В Югре надеются на рост добычи нефти в конце года
15:47 02.06.2021 (обновлено: 16:06 02.06.2021)
© AP Photo / Charlie RiedelНефтяная насосная станция
© AP Photo / Charlie Riedel
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ ожидает по итогам 2021 года объем нефтедобычи на уровне 215 миллионов тонн, то есть больше, чем компании добыли годом ранее, сообщила глава региона Наталья Комарова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
Департамент недропользования и природных ресурсов Югры в январе информировал, что объем добычи нефти в автономном округе в 2020 году снизился почти на 11% и составил около 211 миллионов тонн. Специалисты отмечали, что снижение обусловлено реализацией соглашения ОПЕК+. Директор департамента Сергей Филатов в ноябре заявлял журналистам, что регион наверстает упущенные объемы добычи нефти из-за ограничений в рамках сделки ОПЕК+, когда "соглашение прекратит свое действие".
"По расчетам нашего профильного департамента, в условиях действующего соглашения ОПЕК+ восстановление объемов добычи до 2020 года возможно к 2023 году. В этом году ожидаем добычу на уровне 215 миллионов тонн нефти в регионе", - сказала Комарова.
Комментируя показатели нефтедобычи за прошлый год, она подчеркнула важность того, что компании, работающие в этой сфере на территории региона, не снизили объемы инвестирования в эксплуатационное бурение.
"Это крайне важно для отрасли, для непрерывности деятельности и создания благоприятных условий для восстановления тех объемов добычи, которые возможны в условиях использования технологий, рыночного спроса и планов компаний", - отметила губернатор Югры, добавив, что на долю региона приходится 41% от общероссийской нефтедобычи.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.