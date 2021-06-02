https://ria.ru/20210602/yavleniya-1735282685.html

Власти Москвы не ожидают летом лесных пожаров, но готовы к любым явлениям

Власти Москвы не ожидают летом лесных пожаров, но готовы к любым явлениям - РИА Новости, 02.06.2021

Власти Москвы не ожидают летом лесных пожаров, но готовы к любым явлениям

Сильная жара и периоды засушливой погоды с пожарами этим летом не ожидаются, но все системы столицы готовы к любым погодным условиям, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:32

2021-06-02T16:32

2021-06-02T16:32

москва сегодня: мегаполис для жизни

петербургский международный экономический форум (фонд)

антон кульбачевский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Сильная жара и периоды засушливой погоды с пожарами этим летом не ожидаются, но все системы столицы готовы к любым погодным условиям, сообщил РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в кулуарах Петербургского международного экономического форума.По его словам, в основном этим занимается МЧС, а департамент природопользования со своей стороны предоставляет данные по загрязнению атмосферы продуктами горения."Пока прогнозы на это лето довольно положительные – не будет каких-то засушливых эпизодов и сильной жары, будет переменная погода. Так что пока, судя по прогнозам синоптиков, в этом году все должно быть нормально", - сказал Кульбачевский.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://realty.ria.ru/20210602/moskva-1735197372.html

москва

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петербургский международный экономический форум (фонд), антон кульбачевский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, пмэф