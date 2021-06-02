Власти Москвы не ожидают летом лесных пожаров, но готовы к любым явлениям
© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Сильная жара и периоды засушливой погоды с пожарами этим летом не ожидаются, но все системы столицы готовы к любым погодным условиям, сообщил РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Климат меняется последние 10 лет, и есть тенденция к потеплению и к увеличению различных аномальных явлений: штормы, ураганы, смерчи, ледяные дожди. Практически во все времена года у нас такие события участились, и они становятся опасными для городской инфраструктуры, для людей и, конечно, животных. Самое главное, это лесные пожары, но здесь мы спокойны, система налажена. Мы четко отслеживаем на всех уровнях", - отметил Кульбачевский.
По его словам, в основном этим занимается МЧС, а департамент природопользования со своей стороны предоставляет данные по загрязнению атмосферы продуктами горения.
"Пока прогнозы на это лето довольно положительные – не будет каких-то засушливых эпизодов и сильной жары, будет переменная погода. Так что пока, судя по прогнозам синоптиков, в этом году все должно быть нормально", - сказал Кульбачевский.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.