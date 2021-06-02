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Власти Москвы не ожидают летом лесных пожаров, но готовы к любым явлениям
Власти Москвы не ожидают летом лесных пожаров, но готовы к любым явлениям - РИА Новости, 02.06.2021
Власти Москвы не ожидают летом лесных пожаров, но готовы к любым явлениям
Сильная жара и периоды засушливой погоды с пожарами этим летом не ожидаются, но все системы столицы готовы к любым погодным условиям, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:32
2021-06-02T16:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
петербургский международный экономический форум (фонд)
антон кульбачевский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Сильная жара и периоды засушливой погоды с пожарами этим летом не ожидаются, но все системы столицы готовы к любым погодным условиям, сообщил РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в кулуарах Петербургского международного экономического форума.По его словам, в основном этим занимается МЧС, а департамент природопользования со своей стороны предоставляет данные по загрязнению атмосферы продуктами горения."Пока прогнозы на это лето довольно положительные – не будет каких-то засушливых эпизодов и сильной жары, будет переменная погода. Так что пока, судя по прогнозам синоптиков, в этом году все должно быть нормально", - сказал Кульбачевский.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), антон кульбачевский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, пмэф

Власти Москвы не ожидают летом лесных пожаров, но готовы к любым явлениям

16:32 02.06.2021
 
© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Виктор Вытольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Сильная жара и периоды засушливой погоды с пожарами этим летом не ожидаются, но все системы столицы готовы к любым погодным условиям, сообщил РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Климат меняется последние 10 лет, и есть тенденция к потеплению и к увеличению различных аномальных явлений: штормы, ураганы, смерчи, ледяные дожди. Практически во все времена года у нас такие события участились, и они становятся опасными для городской инфраструктуры, для людей и, конечно, животных. Самое главное, это лесные пожары, но здесь мы спокойны, система налажена. Мы четко отслеживаем на всех уровнях", - отметил Кульбачевский.
По его словам, в основном этим занимается МЧС, а департамент природопользования со своей стороны предоставляет данные по загрязнению атмосферы продуктами горения.
"Пока прогнозы на это лето довольно положительные – не будет каких-то засушливых эпизодов и сильной жары, будет переменная погода. Так что пока, судя по прогнозам синоптиков, в этом году все должно быть нормально", - сказал Кульбачевский.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетербургский международный экономический форум (фонд)Антон КульбачевскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПМЭФ
 
 
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