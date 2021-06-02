https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735289386.html

В Якутии попросили Трутнева поддержать инфраструктуру добывающих фирм

В Якутии попросили Трутнева поддержать инфраструктуру добывающих фирм - РИА Новости, 02.06.2021

В Якутии попросили Трутнева поддержать инфраструктуру добывающих фирм

Промышленные компании в Южной Якутии нуждаются в поддержке при подключении объектов к инфраструктуре, власти республики обратились к полпреду Юрию Трутневу с... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:38

2021-06-02T16:38

2021-06-02T16:38

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

дальний восток

айсен николаев

арктика

нерюнгри

экономика

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ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Промышленные компании в Южной Якутии нуждаются в поддержке при подключении объектов к инфраструктуре, власти республики обратились к полпреду Юрию Трутневу с просьбой помочь в решении этого вопроса, сообщил глава региона Айсен Николаев по итогам рабочего совещания по недропользованию.По словам Николаева, компании, осваивающие золотоносные и угольные месторождения в ТОР "Южная Якутия", имеют хорошие результаты. "В настоящее время вопросы возникают по дальнейшему подключению к инфраструктуре, газораспределительным сетям. Мы попросили Юрия Петровича поддержать по этому вопросу", - рассказал он.Глава Якутии заявил о том, что региональные власти готовятся к серьезному проекту в Алданском районе."Мы пока его условно назвали Алданский промышленный кластер. Там сосредоточен ряд проектов, по которым сегодня уже есть пользователи лицензий, есть ряд компаний, которые готовы заходить с новыми технологиями, не только по добыче полезных ископаемых, но и по их переработке... При поддержке со стороны инфраструктурных наших монополий, при подаче газа туда в достаточных объёмах этот кластер может в ближайшие годы быть реализован. Конечно же, это даст огромный толчок для развития Южной Якутии и всей республике в целом", - подчеркнул Николаев.Ранее сообщалось о том, что региональные власти обратились в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики с просьбой поддержать проект строительства жилого квартала в городе Нерюнгри на территории опережающего развития "Южная Якутия".

https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735209119.html

https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735280104.html

республика саха (якутия)

дальний восток

арктика

нерюнгри

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), дальний восток, айсен николаев, арктика, нерюнгри, экономика