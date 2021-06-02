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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735289386.html
В Якутии попросили Трутнева поддержать инфраструктуру добывающих фирм
В Якутии попросили Трутнева поддержать инфраструктуру добывающих фирм - РИА Новости, 02.06.2021
В Якутии попросили Трутнева поддержать инфраструктуру добывающих фирм
Промышленные компании в Южной Якутии нуждаются в поддержке при подключении объектов к инфраструктуре, власти республики обратились к полпреду Юрию Трутневу с... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:38
2021-06-02T16:38
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
дальний восток
айсен николаев
арктика
нерюнгри
экономика
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ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Промышленные компании в Южной Якутии нуждаются в поддержке при подключении объектов к инфраструктуре, власти республики обратились к полпреду Юрию Трутневу с просьбой помочь в решении этого вопроса, сообщил глава региона Айсен Николаев по итогам рабочего совещания по недропользованию.По словам Николаева, компании, осваивающие золотоносные и угольные месторождения в ТОР "Южная Якутия", имеют хорошие результаты. "В настоящее время вопросы возникают по дальнейшему подключению к инфраструктуре, газораспределительным сетям. Мы попросили Юрия Петровича поддержать по этому вопросу", - рассказал он.Глава Якутии заявил о том, что региональные власти готовятся к серьезному проекту в Алданском районе."Мы пока его условно назвали Алданский промышленный кластер. Там сосредоточен ряд проектов, по которым сегодня уже есть пользователи лицензий, есть ряд компаний, которые готовы заходить с новыми технологиями, не только по добыче полезных ископаемых, но и по их переработке... При поддержке со стороны инфраструктурных наших монополий, при подаче газа туда в достаточных объёмах этот кластер может в ближайшие годы быть реализован. Конечно же, это даст огромный толчок для развития Южной Якутии и всей республике в целом", - подчеркнул Николаев.Ранее сообщалось о том, что региональные власти обратились в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики с просьбой поддержать проект строительства жилого квартала в городе Нерюнгри на территории опережающего развития "Южная Якутия".
https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735209119.html
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республика саха (якутия), дальний восток, айсен николаев, арктика, нерюнгри, экономика

В Якутии попросили Трутнева поддержать инфраструктуру добывающих фирм

16:38 02.06.2021
 
© Фото : администрация главы Республики Саха (Якутия)Сооружения на территории шахты "Инаглинская" в Нерюнгринском районе Якутии
Сооружения на территории шахты Инаглинская в Нерюнгринском районе Якутии - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : администрация главы Республики Саха (Якутия)
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Промышленные компании в Южной Якутии нуждаются в поддержке при подключении объектов к инфраструктуре, власти республики обратились к полпреду Юрию Трутневу с просьбой помочь в решении этого вопроса, сообщил глава региона Айсен Николаев по итогам рабочего совещания по недропользованию.
По словам Николаева, компании, осваивающие золотоносные и угольные месторождения в ТОР "Южная Якутия", имеют хорошие результаты. "В настоящее время вопросы возникают по дальнейшему подключению к инфраструктуре, газораспределительным сетям. Мы попросили Юрия Петровича поддержать по этому вопросу", - рассказал он.
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В Якутии заменят дизельные генерации на гибридные
Глава Якутии заявил о том, что региональные власти готовятся к серьезному проекту в Алданском районе.
"Мы пока его условно назвали Алданский промышленный кластер. Там сосредоточен ряд проектов, по которым сегодня уже есть пользователи лицензий, есть ряд компаний, которые готовы заходить с новыми технологиями, не только по добыче полезных ископаемых, но и по их переработке... При поддержке со стороны инфраструктурных наших монополий, при подаче газа туда в достаточных объёмах этот кластер может в ближайшие годы быть реализован. Конечно же, это даст огромный толчок для развития Южной Якутии и всей республике в целом", - подчеркнул Николаев.
Ранее сообщалось о том, что региональные власти обратились в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики с просьбой поддержать проект строительства жилого квартала в городе Нерюнгри на территории опережающего развития "Южная Якутия".
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Дальний ВостокАйсен НиколаевАрктикаНерюнгриЭкономика
 
 
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