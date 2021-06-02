В Якутии попросили Трутнева поддержать инфраструктуру добывающих фирм
© Фото : администрация главы Республики Саха (Якутия)Сооружения на территории шахты "Инаглинская" в Нерюнгринском районе Якутии
ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Промышленные компании в Южной Якутии нуждаются в поддержке при подключении объектов к инфраструктуре, власти республики обратились к полпреду Юрию Трутневу с просьбой помочь в решении этого вопроса, сообщил глава региона Айсен Николаев по итогам рабочего совещания по недропользованию.
По словам Николаева, компании, осваивающие золотоносные и угольные месторождения в ТОР "Южная Якутия", имеют хорошие результаты. "В настоящее время вопросы возникают по дальнейшему подключению к инфраструктуре, газораспределительным сетям. Мы попросили Юрия Петровича поддержать по этому вопросу", - рассказал он.
Глава Якутии заявил о том, что региональные власти готовятся к серьезному проекту в Алданском районе.
"Мы пока его условно назвали Алданский промышленный кластер. Там сосредоточен ряд проектов, по которым сегодня уже есть пользователи лицензий, есть ряд компаний, которые готовы заходить с новыми технологиями, не только по добыче полезных ископаемых, но и по их переработке... При поддержке со стороны инфраструктурных наших монополий, при подаче газа туда в достаточных объёмах этот кластер может в ближайшие годы быть реализован. Конечно же, это даст огромный толчок для развития Южной Якутии и всей республике в целом", - подчеркнул Николаев.
Ранее сообщалось о том, что региональные власти обратились в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики с просьбой поддержать проект строительства жилого квартала в городе Нерюнгри на территории опережающего развития "Южная Якутия".