https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735280104.html

В Якутии дадут правовую оценку свыше 100 лицензиям недропользователей

В Якутии дадут правовую оценку свыше 100 лицензиям недропользователей - РИА Новости, 02.06.2021

В Якутии дадут правовую оценку свыше 100 лицензиям недропользователей

Правовая оценка будет дана свыше 100 лицензиям недропользователей в Якутии, нарушающим условия соглашений, сообщил журналистам министр природных ресурсов и... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:06

2021-06-02T16:06

2021-06-02T16:06

республика саха (якутия)

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

юрий трутнев

александр козлов (глава минприроды)

якутск

экономика

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ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Правовая оценка будет дана свыше 100 лицензиям недропользователей в Якутии, нарушающим условия соглашений, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлов по итогам рабочего совещания в Якутске.В среду вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев провел в Якутске совещание по недрам. Полпред рассказал, что практически половина месторождений в республике не введена в эксплуатацию. Он поручил Минвосторазвития с главой региона проверить лицензии у данных недропользователей и в случае отсутствия объективных причин для неосвоения недр отозвать у них лицензии и выставить месторождения на аукцион.Также Козлов отметил, что в Якутии выставят на аукцион самое большое месторождение золота в стране. "Мы сейчас подготовим пакет документов и предоставим его для подготовки аукционной документации и выставления его на торги. Это месторождение Кучю – золотодобывающее месторождение, месторождение золота в 175 тонн, прогнозные запасы еще 250 тонн. Это является самым большим месторождением в стране, которое готово выставиться на аукцион", - сообщил он.Победителю аукциона в качестве пилотного проекта "Росатома" будет поставлена мини-атомная станция. "Отсутствие транспортной инфраструктуры, энергоснабжения мы вместе с нашими коллегами из "Росатома" учли и предложили в аукционной документации следующие решения. Тот, кто выиграет этот аукцион, заключает свой договор с нашими коллегами из "Росатома", они готовы поставить мини-атомную станцию, пилотный проект на 35 мегаватт, которая обеспечит энергоснабжение не только этих проектов, но и проект, который расположен рядом, не только месторождения, но и населенные пункты, которые тоже испытывают эту проблему, проблему в Якутии по обеспечению энергоснабжения дизельными электростанциями, (которая), к сожалению, существует", - сказал Козлов.

https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735209119.html

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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", юрий трутнев, александр козлов (глава минприроды), якутск, экономика