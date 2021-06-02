В Якутии дадут правовую оценку свыше 100 лицензиям недропользователей
ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Правовая оценка будет дана свыше 100 лицензиям недропользователей в Якутии, нарушающим условия соглашений, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлов по итогам рабочего совещания в Якутске.
В среду вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев провел в Якутске совещание по недрам. Полпред рассказал, что практически половина месторождений в республике не введена в эксплуатацию. Он поручил Минвосторазвития с главой региона проверить лицензии у данных недропользователей и в случае отсутствия объективных причин для неосвоения недр отозвать у них лицензии и выставить месторождения на аукцион.
По словам Козлова, такая на протяжении 4 месяцев работа проведена по всей России. "Мы эту работу проделаем вместе с нашими коллегами из Минвостока, губернатором, его командой. По Якутии свыше 130 лицензий, которые, мы сейчас уже видим, идут с нарушением. Каждая из них будет оценена и будет дана правовая оценка", - рассказал министр.
Также Козлов отметил, что в Якутии выставят на аукцион самое большое месторождение золота в стране. "Мы сейчас подготовим пакет документов и предоставим его для подготовки аукционной документации и выставления его на торги. Это месторождение Кучю – золотодобывающее месторождение, месторождение золота в 175 тонн, прогнозные запасы еще 250 тонн. Это является самым большим месторождением в стране, которое готово выставиться на аукцион", - сообщил он.
Победителю аукциона в качестве пилотного проекта "Росатома" будет поставлена мини-атомная станция. "Отсутствие транспортной инфраструктуры, энергоснабжения мы вместе с нашими коллегами из "Росатома" учли и предложили в аукционной документации следующие решения. Тот, кто выиграет этот аукцион, заключает свой договор с нашими коллегами из "Росатома", они готовы поставить мини-атомную станцию, пилотный проект на 35 мегаватт, которая обеспечит энергоснабжение не только этих проектов, но и проект, который расположен рядом, не только месторождения, но и населенные пункты, которые тоже испытывают эту проблему, проблему в Якутии по обеспечению энергоснабжения дизельными электростанциями, (которая), к сожалению, существует", - сказал Козлов.