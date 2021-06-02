https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735196190.html

Особый льготный режим для резидентов ТОР приносит пользу жителям Якутии

Особый льготный режим для резидентов ТОР приносит пользу жителям Якутии - РИА Новости, 02.06.2021

Особый льготный режим для резидентов ТОР приносит пользу жителям Якутии

Развитие преференциальных режимов в Якутии приносит пользу жителям региона, сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T09:33

2021-06-02T09:33

2021-06-02T09:33

республика саха (якутия)

россия

дальний восток

юрий трутнев

владимир путин

нерюнгри

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581704573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2246f28d6a265c37a6c16dad08a36c2f.jpg

ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Развитие преференциальных режимов в Якутии приносит пользу жителям региона, сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на рабочем совещании в Якутске.Он подчеркнул, что механизм территорий опережающего развития создан по поручению президента РФ Владимира Путина. На территории республики создано две территории опережающего развития: ТОР "Якутия" и "Южная Якутия". По объему привлеченных инвестиций республика находится на шестом месте среди регионов Дальнего Востока.По словам вице-премьера, если говорить о территории опережающего развития "Южная Якутия", то прежде всего это проекты группы "Колмар" с заявленным объемом инвестиций 104 миллиарда рублей, 51 миллиард рублей уже вложен, создано около 5 тысяч рабочих мест. Инвестор ведет работу по созданию двух горно-обогатительных комплексов – "Инаглинский" и "Денисовский". Построены шахты, горно-обогатительный комбинат, ведутся работы по второму этапу еще на 6 миллионов тонн."Самое главное, наверное, что мы добились в результате поддержки реализации этих проектов - дали вторую жизнь городу Нерюнгри. В предыдущей, скажем так, ситуации без развития этих шахт у Нерюнгри были достаточно неопределенные перспективы. Сейчас там есть перспективы развития. Согласно постановлению правительства оказана государственная поддержка в объеме 6,7 миллиарда рублей, построена подстанция, железнодорожная инфраструктура", - сказал Трутнев.Вторая территория опережающего развития "Якутия" связана с проектами, решающими стоящие перед населением задачи, в том числе есть резиденты, работающие в области высоких технологий. Всего 24 резидента. Общая сумма инвестиций - 12,4 миллиарда рублей, планируется создание 1,4 тысяч рабочих мест."С одной стороны, и та, и другая территории опережающего развития - живые, рабочие, приносят людям пользу. С другой стороны, уверенности, что это для Республики Саха (Якутия) предел, конечно, нет. Уверен в том, что развитием преференциальных режимов в республике можно и нужно заниматься", - резюмировал полпред.

https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735193318.html

https://ria.ru/20210531/yakutiya-1734980805.html

россия

дальний восток

нерюнгри

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дальний восток, юрий трутнев, владимир путин, нерюнгри, экономика