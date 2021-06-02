Особый льготный режим для резидентов ТОР приносит пользу жителям Якутии
ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Развитие преференциальных режимов в Якутии приносит пользу жителям региона, сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на рабочем совещании в Якутске.
Он подчеркнул, что механизм территорий опережающего развития создан по поручению президента РФ Владимира Путина. На территории республики создано две территории опережающего развития: ТОР "Якутия" и "Южная Якутия". По объему привлеченных инвестиций республика находится на шестом месте среди регионов Дальнего Востока.
По словам вице-премьера, если говорить о территории опережающего развития "Южная Якутия", то прежде всего это проекты группы "Колмар" с заявленным объемом инвестиций 104 миллиарда рублей, 51 миллиард рублей уже вложен, создано около 5 тысяч рабочих мест. Инвестор ведет работу по созданию двух горно-обогатительных комплексов – "Инаглинский" и "Денисовский". Построены шахты, горно-обогатительный комбинат, ведутся работы по второму этапу еще на 6 миллионов тонн.
"Самое главное, наверное, что мы добились в результате поддержки реализации этих проектов - дали вторую жизнь городу Нерюнгри. В предыдущей, скажем так, ситуации без развития этих шахт у Нерюнгри были достаточно неопределенные перспективы. Сейчас там есть перспективы развития. Согласно постановлению правительства оказана государственная поддержка в объеме 6,7 миллиарда рублей, построена подстанция, железнодорожная инфраструктура", - сказал Трутнев.
Вторая территория опережающего развития "Якутия" связана с проектами, решающими стоящие перед населением задачи, в том числе есть резиденты, работающие в области высоких технологий. Всего 24 резидента. Общая сумма инвестиций - 12,4 миллиарда рублей, планируется создание 1,4 тысяч рабочих мест.
"С одной стороны, и та, и другая территории опережающего развития - живые, рабочие, приносят людям пользу. С другой стороны, уверенности, что это для Республики Саха (Якутия) предел, конечно, нет. Уверен в том, что развитием преференциальных режимов в республике можно и нужно заниматься", - резюмировал полпред.