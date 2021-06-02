https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735193318.html

Меры по сбалансированию энергетики позволят Якутии эффективно развиваться

Меры по сбалансированию энергетики позволят Якутии эффективно развиваться - РИА Новости, 02.06.2021

Меры по сбалансированию энергетики позволят Якутии эффективно развиваться

Меры по сбалансированию энергетики позволят Якутии эффективно развивать проекты, ряд предложений имеется у "Русгидро, заявил вице-премьер - полномочный... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T09:07

2021-06-02T09:07

2021-06-02T09:07

республика саха (якутия)

россия

дальний восток

юрий трутнев

якутск

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ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Меры по сбалансированию энергетики позволят Якутии эффективно развивать проекты, ряд предложений имеется у "Русгидро, заявил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Якутск.В среду Трутнев провел в региональном кабмине совещание по вопросу развития территорий опережающего развития в республике Саха (Якутия).Как он отметил, развитие энергетики является одной из важнейших задач экономики Якутии. Принятое президентом РФ решение о выравнивании тарифов, улучшило ситуацию в регионе: базовый уровень цен на 2021 год составляет 5,49 рублей за кВт/час, в то же время на территории республики экономически обоснованный тариф от дизельных электростанций составляет от 45 до 70 рублей кВт/час в удаленных территориях, таких в Якутии более 140."Ежегодный размер субсидии для того, чтобы эту разницу в тарифах нивелировать составляет более 12 миллиардов рублей. Нам необходимо вместе продумать систему мер, которая позволит сбалансировать энергетику и даст возможность экономически эффективно развивать проекты. От обеспечения энергией зависят все отрасли экономки, в том числе сельскохозяйственной сектор. Например, строительство теплиц. Стоимость электроэнергии имеет здесь принципиальное значение, она влияет на эффективность проектов. У компании "Русгидро" есть ряд предложений по совершенствованию энергетики Республики Саха (Якутия)", - сказал Трутнев.Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года президент РФ подписал закон о продлении механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до 2028 года, но с некоторой корректировкой начиная с 2022 года.

https://ria.ru/20210531/yakutiya-1734980805.html

https://ria.ru/20210531/raketa-1734862256.html

россия

дальний восток

якутск

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россия, дальний восток, юрий трутнев, якутск