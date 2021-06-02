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Процедура выборов президента Израиля

Процедура выборов президента Израиля - РИА Новости, 02.06.2021

Процедура выборов президента Израиля

Израиль является республикой парламентского типа. Страна не имеет конституции; ее заменяют основные законы государства и отдельные законодательные акты. Высший... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T04:02

2021-06-02T04:02

2021-06-02T04:02

кнессет израиля

израиль

справки

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Израиль является республикой парламентского типа. Страна не имеет конституции; ее заменяют основные законы государства и отдельные законодательные акты. Высший законодательный орган – Кнессет (однопалатный парламент). Глава государства – президент, который избирается Кнессетом на семилетний срок и обладает представительскими полномочиями. Процедура выборов президента регламентируется законом "Президент государства" (1968). Президент Израиля избирается на один срок. Кандидатом в президенты может быть избран любой проживающий в стране гражданин Израиля. Выборы президента проходят не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 30 дней до окончания срока пребывания в должности действующего главы государства. Если пост стал вакантным до истечения срока его полномочий, выборы состоятся в течение 45 дней с момента, когда место освободилось. День выборов устанавливается председателем Кнессета не менее чем за три недели до этой даты. Если она не совпадает со временем проведения одной из сессий Кнессета, тогда председатель созывает Кнессет для избрания главы государства. Депутат Кнессета может выдвинуть не более одного кандидата. Для этого не позднее чем за 14 дней до даты выборов председателю Кнессета должно быть направлено письменное заявление с согласием самого кандидата. Кандидатом становится лицо, которое выдвинули минимум 10 депутатов. Выборы президента проводятся при помощи тайного голосования на специальном заседании Кнессета. Избранным считается кандидат, получивший абсолютное большинство голосов депутатов парламента (61 голос из 120). Если кандидаты набрали равное число голосов или ни один из кандидатов не набрал большинства голосов, то проводится повторное голосование: во втором туре принимают участие два кандидата, которые получили наибольшее число голосов. Если в выборах принимает участие только один кандидат, то голосование будет проходить "за" или "против" него. Кандидат будет считаться избранным, если количество голосов "за" него превысит количество голосов "против". При получении одинакового числа голосов проводится повторное голосование. Повторное голосование проводится в течение 30 дней с момента проведения первого голосования. В этом случае кандидаты должны быть выдвинуты не позднее, чем за семь дней до выборов. Избранный президент приносит присягу перед членами Кнессета и вступает в должность. Если пост главы государства становится свободным, а новый президент еще не вступил в должность, то фактически действующим президентом становится председатель Кнессета.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кнессет израиля, израиль, справки