https://ria.ru/20210602/vrach-1735205796.html

"Правда тела". Медосмотр перед тренировками: зачем и как? Взгляд врача

"Правда тела". Медосмотр перед тренировками: зачем и как? Взгляд врача - РИА Новости, 02.06.2021

"Правда тела". Медосмотр перед тренировками: зачем и как? Взгляд врача

“Встал с офисного кресла - и отправился в клуб заниматься пауэрлифтингом”: почему идти на тренировку лучше после медосмотра? И когда визит в врачу в фитнес-клубе - не фикция (где зададут вопросы “для галочки”)? Какие обследования - действительно нужные, а на что тратиться совсем не обязательно? Главные вопросы к врачу фитнес-клуба.

2021-06-02T12:00

2021-06-02T12:00

2021-06-02T17:07

правда тела

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735205518_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_0ebc05deace0cb5ca6ef76e001b431fa.png

"Правда тела". Медосмотр перед тренировками: зачем и как? Взгляд врача “Встал с офисного кресла - и отправился в клуб заниматься пауэрлифтингом”: почему идти на тренировку лучше после медосмотра? И когда визит в врачу в фитнес-клубе - не фикция (где зададут вопросы “для галочки”)? Какие обследования - действительно нужные, а на что тратиться совсем не обязательно? Главные вопросы к врачу фитнес-клуба. audio/mpeg

"Правда тела". Медосмотр перед тренировками: зачем и как? Взгляд врача “Встал с офисного кресла - и отправился в клуб заниматься пауэрлифтингом”: почему идти на тренировку лучше после медосмотра? И когда визит в врачу в фитнес-клубе - не фикция (где зададут вопросы “для галочки”)? Какие обследования - действительно нужные, а на что тратиться совсем не обязательно? Главные вопросы к врачу фитнес-клуба. audio/mpeg

Из чего состоит обследование перед тренировками, что такое “фитнес-тест” и биоимпедансный анализ? Как специалист определяет “коридор” возможной нагрузки? И много ли клиентов слушают медиков и соблюдают рекомендации? Спрашиваем у врача, специалиста по лечебной физкультуре и спортивной медицине в фитнес-клубе Арины Рожковой.02:00 “Врач фитнес клуба - это фикция или нет?”: как на самом деле03:10 Несёт ли клуб ответственность, если с клиентом что-то случится05:00 Из чего состоит диагностика у врача фитнес-клуба07:50 Что такое фитнес-тест12:35 Зачем нужен биоимпедансный анализ14:37 Какие услуги - совсем не обязательные18:35 Насколько клиенты прислушиваются к советам врача фитнес-клубаПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст