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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210602/vrach-1735205796.html
"Правда тела". Медосмотр перед тренировками: зачем и как? Взгляд врача
"Правда тела". Медосмотр перед тренировками: зачем и как? Взгляд врача - РИА Новости, 02.06.2021
"Правда тела". Медосмотр перед тренировками: зачем и как? Взгляд врача
“Встал с офисного кресла - и отправился в клуб заниматься пауэрлифтингом”: почему идти на тренировку лучше после медосмотра? И когда визит в врачу в фитнес-клубе - не фикция (где зададут вопросы “для галочки”)? Какие обследования - действительно нужные, а на что тратиться совсем не обязательно? Главные вопросы к врачу фитнес-клуба.
2021-06-02T12:00
2021-06-02T17:07
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Медосмотр перед тренировками: зачем и как? Взгляд врача
“Встал с офисного кресла - и отправился в клуб заниматься пауэрлифтингом”: почему идти на тренировку лучше после медосмотра? И когда визит в врачу в фитнес-клубе - не фикция (где зададут вопросы “для галочки”)? Какие обследования - действительно нужные, а на что тратиться совсем не обязательно? Главные вопросы к врачу фитнес-клуба.
audio/mpeg
"Правда тела". Медосмотр перед тренировками: зачем и как? Взгляд врача
“Встал с офисного кресла - и отправился в клуб заниматься пауэрлифтингом”: почему идти на тренировку лучше после медосмотра? И когда визит в врачу в фитнес-клубе - не фикция (где зададут вопросы “для галочки”)? Какие обследования - действительно нужные, а на что тратиться совсем не обязательно? Главные вопросы к врачу фитнес-клуба.
audio/mpeg
Из чего состоит обследование перед тренировками, что такое “фитнес-тест” и биоимпедансный анализ? Как специалист определяет “коридор” возможной нагрузки? И много ли клиентов слушают медиков и соблюдают рекомендации? Спрашиваем у врача, специалиста по лечебной физкультуре и спортивной медицине в фитнес-клубе Арины Рожковой.02:00 “Врач фитнес клуба - это фикция или нет?”: как на самом деле03:10 Несёт ли клуб ответственность, если с клиентом что-то случится05:00 Из чего состоит диагностика у врача фитнес-клуба07:50 Что такое фитнес-тест12:35 Зачем нужен биоимпедансный анализ14:37 Какие услуги - совсем не обязательные18:35 Насколько клиенты прислушиваются к советам врача фитнес-клубаПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

"Правда тела". Медосмотр перед тренировками: зачем и как? Взгляд врача

12:00 02.06.2021 (обновлено: 17:07 02.06.2021)
 
Правда тела
"Правда тела". Медосмотр перед тренировками: зачем и как? Взгляд врача
12:00
Читать ria.ru в
“Встал с офисного кресла - и отправился в клуб заниматься пауэрлифтингом”: почему идти на тренировку лучше после медосмотра? И когда визит в врачу в фитнес-клубе - не фикция (где зададут вопросы “для галочки”)? Какие обследования - действительно нужные, а на что тратиться совсем не обязательно? Главные вопросы к врачу фитнес-клуба.
Из чего состоит обследование перед тренировками, что такое “фитнес-тест” и биоимпедансный анализ? Как специалист определяет “коридор” возможной нагрузки? И много ли клиентов слушают медиков и соблюдают рекомендации? Спрашиваем у врача, специалиста по лечебной физкультуре и спортивной медицине в фитнес-клубе Арины Рожковой.
02:00 “Врач фитнес клуба - это фикция или нет?”: как на самом деле
03:10 Несёт ли клуб ответственность, если с клиентом что-то случится
05:00 Из чего состоит диагностика у врача фитнес-клуба
07:50 Что такое фитнес-тест
12:35 Зачем нужен биоимпедансный анализ
14:37 Какие услуги - совсем не обязательные
18:35 Насколько клиенты прислушиваются к советам врача фитнес-клуба
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
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