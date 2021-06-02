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Глава "Ростеха" Чемезов сравнил ужесточение санкций Запада с войной
Глава "Ростеха" Чемезов сравнил ужесточение санкций Запада с войной - РИА Новости, 02.06.2021
Глава "Ростеха" Чемезов сравнил ужесточение санкций Запада с войной
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов считает, что Россия должна быть готова к жестким санкциям Запада, по сути означавших бы войну. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T05:04
2021-06-02T09:00
россия
санкции в отношении россии
ростех
сергей чемезов
европа
сша
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов считает, что Россия должна быть готова к жестким санкциям Запада, по сути означавших бы войну.По словам Чемезова, у России и Европы сильный взаимный интерес, в то время как с США объем торговли небольшой, следовательно, "зависимости никакой нет"; но Европа из-за санкций лишается возможности продавать в России свою продукцию."Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет. Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации", — подчеркнул он."Ростех" — российская госкорпорация, созданная для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В состав "Ростеха" входят более 800 организаций.Как сама госкорпорация, так и ее компании в разное время попадали под американские санкции и ограничительные меры западных стран. Включение "Ростеха" в санкционный список Минторга США в декабре 2020 года в самой корпорации назвали очередным витком недружественных действий. При этом представители "Ростеха" отметили, что уже забыли как это — жить без санкций.
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россия
европа
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россия, санкции в отношении россии, ростех, сергей чемезов, европа, сша, в мире

Глава "Ростеха" Чемезов сравнил ужесточение санкций Запада с войной

05:04 02.06.2021 (обновлено: 09:00 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов считает, что Россия должна быть готова к жестким санкциям Запада, по сути означавших бы войну.

"Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь", — сказал он в интервью РБК.

По словам Чемезова, у России и Европы сильный взаимный интерес, в то время как с США объем торговли небольшой, следовательно, "зависимости никакой нет"; но Европа из-за санкций лишается возможности продавать в России свою продукцию.
"Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет. Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации", — подчеркнул он.
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"Ростех" — российская госкорпорация, созданная для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В состав "Ростеха" входят более 800 организаций.
Как сама госкорпорация, так и ее компании в разное время попадали под американские санкции и ограничительные меры западных стран. Включение "Ростеха" в санкционный список Минторга США в декабре 2020 года в самой корпорации назвали очередным витком недружественных действий. При этом представители "Ростеха" отметили, что уже забыли как это — жить без санкций.
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