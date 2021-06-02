https://ria.ru/20210602/voyna-1735183966.html

Глава "Ростеха" Чемезов сравнил ужесточение санкций Запада с войной

Глава "Ростеха" Чемезов сравнил ужесточение санкций Запада с войной - РИА Новости, 02.06.2021

Глава "Ростеха" Чемезов сравнил ужесточение санкций Запада с войной

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов считает, что Россия должна быть готова к жестким санкциям Запада, по сути означавших бы войну. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T05:04

2021-06-02T05:04

2021-06-02T09:00

россия

санкции в отношении россии

ростех

сергей чемезов

европа

сша

в мире

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов считает, что Россия должна быть готова к жестким санкциям Запада, по сути означавших бы войну.По словам Чемезова, у России и Европы сильный взаимный интерес, в то время как с США объем торговли небольшой, следовательно, "зависимости никакой нет"; но Европа из-за санкций лишается возможности продавать в России свою продукцию."Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет. Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации", — подчеркнул он."Ростех" — российская госкорпорация, созданная для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В состав "Ростеха" входят более 800 организаций.Как сама госкорпорация, так и ее компании в разное время попадали под американские санкции и ограничительные меры западных стран. Включение "Ростеха" в санкционный список Минторга США в декабре 2020 года в самой корпорации назвали очередным витком недружественных действий. При этом представители "Ростеха" отметили, что уже забыли как это — жить без санкций.

https://ria.ru/20210531/sanktsii-1734877796.html

https://ria.ru/20210601/sanktsii-1735174813.html

россия

европа

сша

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россия, санкции в отношении россии, ростех, сергей чемезов, европа, сша, в мире