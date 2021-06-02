https://ria.ru/20210602/vikingi-1735196857.html

Выставка "Викинги. Путь на Восток" открылась в Историческом музее

Выставка "Викинги. Путь на Восток" открылась в Историческом музее - РИА Новости, 02.06.2021

Выставка "Викинги. Путь на Восток" открылась в Историческом музее

Выставка "Викинги. Путь на Восток", посвященная культуре воинов из Скандинавии эпохи средневековья, открылась в главном здании Государственного исторического... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:07

2021-06-02T13:07

2021-06-02T16:00

культура

алексей левыкин

новости культуры

выставки

музеи

западная европа

восточная европа

исторический музей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735197915_45:0:1369:745_1920x0_80_0_0_39b748c52ba101f9d6f3e8a887d6b7d3.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Выставка "Викинги. Путь на Восток", посвященная культуре воинов из Скандинавии эпохи средневековья, открылась в главном здании Государственного исторического музея. Она рассказывает об их быте и роли в формировании Древнерусского государства и европейских стран, рассказал директор музея Алексей Левыкин.Выставка продолжает ряд проектов, посвященных 150-летию со дня основания Исторического музея, которое будет отмечаться в 2022 году."Мы сегодня представляем выставку с уникальными памятниками, которые рассказывают, наверное, о самых ранних страницах истории нашего государства, о страницах создания и формирования Древнерусского государства... Викинги, которые в нашем государстве известны как варяги, - это действительно очень интересная общность людей, которая жила на севере Европы и сыграла выдающуюся роль не только в создании Древнерусского государства, а, наверное, в создании очень многих европейских государств", - рассказал журналистам Левыкин накануне открытия выставки.Основанная на археологических материалах из фондов музея, выставка представляет и воссозданные предметы. Центральный элемент экспозиции - реконструированный корабль драккар, символ военных и торговых походов.По словам куратора выставки Вероники Мурашевой, создатели стремились показать реальную жизнь викингов, их высокий уровень развития."Надо сказать, что тема эта на протяжении полутора веков несла на себе груз идеологических споров о роли выходцев с территории Скандинавии на территории Восточной Европы. Наша задача была показать реальную жизнь, реальные виды деятельности этих выходцев с территории Скандинавии, которые сыграли совершенно разную роль в истории Западной Европы и в нашей истории. В Западной Европе они наводили ужас на жителей городов, монастырей и были грабителями и пиратами, на нашей территории они сыграли совершенно другую роль, роль конструктивную, прежде всего, это были торговцы, хотя и воины тоже, потому что основные ценности языческой эпохи - это богатство, слава, удача", - рассказала Мурашева.На выставке представлены наборы серебряных и бронзовых с позолотой женских украшений, а также реконструкции нарядов, выполненных современными мастерами с использованием древних технологий. Главным экспонатом этого раздела является женское платье Х века из китайского шелка, не имеющее аналогов в других музейных коллекциях.Увидеть экспонаты, выставленные в Историческом музее, можно будет до 26 сентября 2021 года. Левыкин выразил надежду на то, что выставка вызовет интерес публики, так как она является одной из ключевых в рамках юбилейного года.

https://ria.ru/20210330/vystavka-1602524789.html

https://ria.ru/20210402/dyurer-1603680853.html

западная европа

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей левыкин, новости культуры, выставки, музеи, западная европа, восточная европа, исторический музей