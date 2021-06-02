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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210602/vaktsiny-1735297148.html
Президент Вьетнама попросил у Путина помощи в производстве вакцин
Президент Вьетнама попросил у Путина помощи в производстве вакцин - РИА Новости, 02.06.2021
Президент Вьетнама попросил у Путина помощи в производстве вакцин
Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в среду направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором попросил наладить производство вакцин РФ на территории... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:03
2021-06-02T17:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
нгуен суан фук
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
вьетнам
в мире
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БАНГКОК, 2 июн – РИА Новости. Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в среду направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором попросил наладить производство вакцин РФ на территории Вьетнама, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA."Он (президент Вьетнама – ред.) выразил удовлетворение позитивным развитием двусторонних отношений в различных областях, несмотря на последствия пандемии", - добавляет агентство.В сообщении добавляется, что вьетнамский президент высоко оценил успехи РФ в борьбе с распространением коронавируса и в разработке вакцин от COVID-19. Нгуен Суан Фук также от имени вьетнамского народа поздравил Путина и российский народ с наступающим Днем России.В свою очередь, министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг сообщил, что вьетнамская госкомпания Vabiotech работает с российскими партнерами над программой розлива и упаковки российских вакцин во Вьетнаме."Эта программа – хорошая база для передачи технологий производства вакцин из России во Вьетнам, которая планируется на будущее", - сказал Нгуен Тхань Лонг, которого цитирует новостной портал Vietnam News.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210528/vaktsina-1734544153.html
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коронавирус covid-19, нгуен суан фук, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, вьетнам, в мире

Президент Вьетнама попросил у Путина помощи в производстве вакцин

17:03 02.06.2021
 
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Производство вакцины Sputnik V - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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БАНГКОК, 2 июн – РИА Новости. Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в среду направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором попросил наладить производство вакцин РФ на территории Вьетнама, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA.

"Выражая благодарность президенту Путину и России за недавнее предоставление Вьетнаму… медицинского оборудования, Нгуен Суан Фук выразил пожелание, чтобы Россия облегчила Вьетнаму доступ к своим вакцинам и участвовала в производстве вакцин во Вьетнаме", - говорится в сообщении.

"Он (президент Вьетнама – ред.) выразил удовлетворение позитивным развитием двусторонних отношений в различных областях, несмотря на последствия пандемии", - добавляет агентство.
В сообщении добавляется, что вьетнамский президент высоко оценил успехи РФ в борьбе с распространением коронавируса и в разработке вакцин от COVID-19. Нгуен Суан Фук также от имени вьетнамского народа поздравил Путина и российский народ с наступающим Днем России.
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В свою очередь, министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг сообщил, что вьетнамская госкомпания Vabiotech работает с российскими партнерами над программой розлива и упаковки российских вакцин во Вьетнаме.
"Эта программа – хорошая база для передачи технологий производства вакцин из России во Вьетнам, которая планируется на будущее", - сказал Нгуен Тхань Лонг, которого цитирует новостной портал Vietnam News.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Нгуен Суан ФукРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинВьетнамВ мире
 
 
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