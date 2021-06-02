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Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса
Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса - РИА Новости, 02.06.2021
Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин еще раз призвал россиян сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, указав на важность вакцинации. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:54
2021-06-02T16:00
вакцинация россиян от covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин еще раз призвал россиян сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, указав на важность вакцинации."Вакцинация - чрезвычайно важная вещь, мы много с вами раз об этом говорили. Я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс, вас поддержать в достижении необходимых результатов, целей и объемов вакцинации", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой."Как вы знаете, я и сам вакцинировался и всех граждан призываю это делать", - добавил Путин.Президент России привился от коронавируса весной. После прививки он отмечал, что у него, как говорят врачи, хороший иммунный ответ. При этом он не стал раскрывать название вакцины, которую вкололи ему медики, - по его словам, об этом знает только его врач.
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вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса

15:54 02.06.2021 (обновлено: 16:00 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин еще раз призвал россиян сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, указав на важность вакцинации.
"Вакцинация - чрезвычайно важная вещь, мы много с вами раз об этом говорили. Я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс, вас поддержать в достижении необходимых результатов, целей и объемов вакцинации", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
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"Как вы знаете, я и сам вакцинировался и всех граждан призываю это делать", - добавил Путин.
Президент России привился от коронавируса весной. После прививки он отмечал, что у него, как говорят врачи, хороший иммунный ответ. При этом он не стал раскрывать название вакцины, которую вкололи ему медики, - по его словам, об этом знает только его врач.
 
Вакцинация россиян от COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
 
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