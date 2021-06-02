https://ria.ru/20210602/vaktsinatsiya-1735233691.html

Матвиенко выступила против обязательной вакцинации от коронавируса

Матвиенко выступила против обязательной вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 02.06.2021

Матвиенко выступила против обязательной вакцинации от коронавируса

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подтвердила, что в России не может быть обязательной вакцинации для граждан, это стало бы нарушением законодательства. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:46

2021-06-02T12:46

2021-06-02T12:46

распространение коронавируса

россия

анна попова

здоровье - общество

валентина матвиенко

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подтвердила, что в России не может быть обязательной вакцинации для граждан, это стало бы нарушением законодательства.Тема добровольности вакцинации была поднята в ходе пленарного заседания палаты в среду с участием главы Роспотребназдора Анны Поповой."Никакой обязательной вакцинации (в России) быть не может, это будет грубым нарушением закона и тех правил, которые у нас существуют", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20210602/popova-1735227811.html

россия

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2021

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россия, анна попова, здоровье - общество, валентина матвиенко, общество