https://ria.ru/20210602/vaktsinatsiya-1735233691.html
Матвиенко выступила против обязательной вакцинации от коронавируса
Матвиенко выступила против обязательной вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 02.06.2021
Матвиенко выступила против обязательной вакцинации от коронавируса
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подтвердила, что в России не может быть обязательной вакцинации для граждан, это стало бы нарушением законодательства. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:46
2021-06-02T12:46
2021-06-02T12:46
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анна попова
здоровье - общество
валентина матвиенко
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подтвердила, что в России не может быть обязательной вакцинации для граждан, это стало бы нарушением законодательства.Тема добровольности вакцинации была поднята в ходе пленарного заседания палаты в среду с участием главы Роспотребназдора Анны Поповой."Никакой обязательной вакцинации (в России) быть не может, это будет грубым нарушением закона и тех правил, которые у нас существуют", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20210602/popova-1735227811.html
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россия, анна попова, здоровье - общество, валентина матвиенко, общество