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https://ria.ru/20210602/vaktsina-1735310573.html
В РФПИ рассказали о результатах исследований "Спутника Лайт" в Аргентине
В РФПИ рассказали о результатах исследований "Спутника Лайт" в Аргентине - РИА Новости, 02.06.2021
В РФПИ рассказали о результатах исследований "Спутника Лайт" в Аргентине
Российская вакцина против коронавируса "Спутник Лайт", первый компонент вакцины "Спутник V", показала эффективность на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T18:02
2021-06-02T18:02
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
аргентина
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник Лайт", первый компонент вакцины "Спутник V", показала эффективность на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей в Аргентине, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Согласно анализу данных более 186 тысяч человек в возрасте от 60 до 79 лет, более 40 тысяч из которых получили укол препарата "Спутник Лайт" в ходе массовой вакцинации населения, заболеваемость с 21-го по 40-й день после получения одного укола составила всего 0,446%.Заболеваемость среди взрослого невакцинированного населения за тот же период составила 2,74%.Данные, скорректированные с учетом возраста, пола и ряда других параметров у групп вакцинированных и невакцированных, продемонстрировали сопоставимую эффективность российской вакцины на уровне 78,6%.Позитивная официальная статистика эффективности уже после одного укола подтверждает высокий потенциал однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" для использования в ходе кампании по вакцинации против коронавируса в Аргентине."Публикация независимых данных в провинции Буэнос-Айрес подтверждает высокую эффективность российской вакцины для пожилых граждан, которые находятся в группе высокого риска. Показатель эффективности на уровне 83,7% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов. Как следует из отчета министерства здравоохранения провинции, вакцинация препаратом "Спутник Лайт", который является первым компонентом вакцины "Спутник V", позволяет существенно сократить количество заболевших и число госпитализаций. Планируем продолжать тесный контакт с коллегами в Аргентине для дальнейшего изучения данных о применении российской вакцины", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, в мире

В РФПИ рассказали о результатах исследований "Спутника Лайт" в Аргентине

18:02 02.06.2021
 
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины Спутник Лайт
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник Лайт", первый компонент вакцины "Спутник V", показала эффективность на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей в Аргентине, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет данные министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, которые демонстрируют высокую эффективность применения вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей", - говорится в сообщении.

Согласно анализу данных более 186 тысяч человек в возрасте от 60 до 79 лет, более 40 тысяч из которых получили укол препарата "Спутник Лайт" в ходе массовой вакцинации населения, заболеваемость с 21-го по 40-й день после получения одного укола составила всего 0,446%.
Заболеваемость среди взрослого невакцинированного населения за тот же период составила 2,74%.
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Данные, скорректированные с учетом возраста, пола и ряда других параметров у групп вакцинированных и невакцированных, продемонстрировали сопоставимую эффективность российской вакцины на уровне 78,6%.
Позитивная официальная статистика эффективности уже после одного укола подтверждает высокий потенциал однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" для использования в ходе кампании по вакцинации против коронавируса в Аргентине.
"Публикация независимых данных в провинции Буэнос-Айрес подтверждает высокую эффективность российской вакцины для пожилых граждан, которые находятся в группе высокого риска. Показатель эффективности на уровне 83,7% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов. Как следует из отчета министерства здравоохранения провинции, вакцинация препаратом "Спутник Лайт", который является первым компонентом вакцины "Спутник V", позволяет существенно сократить количество заболевших и число госпитализаций. Планируем продолжать тесный контакт с коллегами в Аргентине для дальнейшего изучения данных о применении российской вакцины", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийАргентинаВ мире
 
 
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