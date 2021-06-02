https://ria.ru/20210602/vaktsina-1735267294.html
В Нидерландах отказались прививать молодежь вакциной Janssen от COVID-19
В Нидерландах отказались прививать молодежь вакциной Janssen от COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021
В Нидерландах отказались прививать молодежь вакциной Janssen от COVID-19
В Нидерландах молодых людей не будут прививать вакциной от коронавируса Janssen, им будут предложены вакцины Moderna или Pfizer, такое решение принял... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:11
2021-06-02T15:11
2021-06-02T15:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
нидерланды
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ПАРИЖ, 2 июн - РИА Новости. В Нидерландах молодых людей не будут прививать вакциной от коронавируса Janssen, им будут предложены вакцины Moderna или Pfizer, такое решение принял исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге после рекомендации Совета здравоохранения, передает RTL Nieuws.Де Йонге считает, что сейчас заменить вакцину Janssen в Нидерландах возможно на другие, так как в стране доступны вакцины от компании Moderna или Pfizer/BioNTech. Таким образом, вакцина Janssen будет исключена из программы вакцинации для молодых людей.Ранее Совет здравоохранения Нидерландов вынес рекомендацию прививать молодых людей вакцинами Moderna или Pfizer/BioNTech, так как "эти вакцины имеют более высокую эффективность и меньше недостатков, чем вакцины от AstraZeneca и Janssen". Совет также отмечал, что использование вакцин на основе мРНК, коими являются Moderna или Pfizer/BioNTech, "более благоприятно для молодых людей".Кроме того, ранее сообщалось о серьезных побочных эффектах после применения вакцин Janssen и AstraZeneca: в том числе, тромбоз в сочетании с низким количеством тромбоцитов.В то же время голландский Совет здравоохранения по-прежнему считает, что вакцина Janssen "достаточно эффективна и безопасна".
https://ria.ru/20210601/vaktsina-1735139017.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , нидерланды, в мире