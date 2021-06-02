https://ria.ru/20210602/vaktsina-1735264974.html

Онколог рассказал, могут ли вакцины от COVID-19 стать причиной рака

Онколог рассказал, могут ли вакцины от COVID-19 стать причиной рака - РИА Новости, 02.06.2021

Онколог рассказал, могут ли вакцины от COVID-19 стать причиной рака

Вакцины от коронавируса не могут стать причиной развития онкологических заболеваний, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T15:03

2021-06-02T15:03

2021-06-02T22:13

петербургский международный экономический форум

вакцина "ковивак"

вакцина "спутник лайт"

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Вакцины от коронавируса не могут стать причиной развития онкологических заболеваний, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн."Нет конечно, я думаю, что нет. Любая вакцинация не должна влиять на такое мощное снижение иммунного ответа, чтобы вызывать онкологическое заболевание. Может быть совпадение, ведь, на самом деле, есть латентные раки, которые развиваются годами", — сказал Каприн на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, может ли вакцинация от коронавируса стать причиной развития онкологического заболевания.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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