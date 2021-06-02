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Петербургский международный экономический форум
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Онколог рассказал, могут ли вакцины от COVID-19 стать причиной рака
Онколог рассказал, могут ли вакцины от COVID-19 стать причиной рака - РИА Новости, 02.06.2021
Онколог рассказал, могут ли вакцины от COVID-19 стать причиной рака
Вакцины от коронавируса не могут стать причиной развития онкологических заболеваний, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:03
2021-06-02T22:13
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Вакцины от коронавируса не могут стать причиной развития онкологических заболеваний, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн."Нет конечно, я думаю, что нет. Любая вакцинация не должна влиять на такое мощное снижение иммунного ответа, чтобы вызывать онкологическое заболевание. Может быть совпадение, ведь, на самом деле, есть латентные раки, которые развиваются годами", — сказал Каприн на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, может ли вакцинация от коронавируса стать причиной развития онкологического заболевания.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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вакцина "ковивак", вакцина "спутник лайт", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), рак, андрей каприн, здоровье - общество, общество

Онколог рассказал, могут ли вакцины от COVID-19 стать причиной рака

15:03 02.06.2021 (обновлено: 22:13 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн у стенда МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ-2021
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн у стенда МИА Россия сегодня на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Вакцины от коронавируса не могут стать причиной развития онкологических заболеваний, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
"Нет конечно, я думаю, что нет. Любая вакцинация не должна влиять на такое мощное снижение иммунного ответа, чтобы вызывать онкологическое заболевание. Может быть совпадение, ведь, на самом деле, есть латентные раки, которые развиваются годами", — сказал Каприн на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, может ли вакцинация от коронавируса стать причиной развития онкологического заболевания.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
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