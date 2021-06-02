https://ria.ru/20210602/vaktsina-1735264974.html
Онколог рассказал, могут ли вакцины от COVID-19 стать причиной рака
Онколог рассказал, могут ли вакцины от COVID-19 стать причиной рака - РИА Новости, 02.06.2021
Онколог рассказал, могут ли вакцины от COVID-19 стать причиной рака
Вакцины от коронавируса не могут стать причиной развития онкологических заболеваний, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:03
2021-06-02T15:03
2021-06-02T22:13
петербургский международный экономический форум
вакцина "ковивак"
вакцина "спутник лайт"
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735247315_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ef6882852b40f2ed4ed260d97dfae0b7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Вакцины от коронавируса не могут стать причиной развития онкологических заболеваний, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн."Нет конечно, я думаю, что нет. Любая вакцинация не должна влиять на такое мощное снижение иммунного ответа, чтобы вызывать онкологическое заболевание. Может быть совпадение, ведь, на самом деле, есть латентные раки, которые развиваются годами", — сказал Каприн на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, может ли вакцинация от коронавируса стать причиной развития онкологического заболевания.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735247315_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_35ce231c163cb49c4dd2e55dc0c82056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "ковивак", вакцина "спутник лайт", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), рак, андрей каприн, здоровье - общество, общество