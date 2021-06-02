https://ria.ru/20210602/vaktsina-1735250164.html

Путин обсудил поставки вакцин с филиппинским коллегой

Путин обсудил поставки вакцин с филиппинским коллегой - РИА Новости, 02.06.2021

Путин обсудил поставки вакцин с филиппинским коллегой

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Филиппин Родриго Дутерте борьбу с коронавирусом и поставки российских вакцин, сообщает... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:04

2021-06-02T14:04

2021-06-02T14:08

коронавирус covid-19

родриго дутерте

владимир путин

распространение коронавируса

в мире

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Филиппин Родриго Дутерте борьбу с коронавирусом и поставки российских вакцин, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Филиппины Родриго Дутерте... Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия по различным направлениям, предусматривающего реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной, гуманитарной и других сферах. Условлено и далее координировать усилия на международной арене, прежде всего по линии ООН", - говорится в сообщении."При обсуждении вопросов совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделено поставкам российских вакцин на Филиппины", - говорится в сообщении.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, родриго дутерте, владимир путин, в мире