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Путин обсудил поставки вакцин с филиппинским коллегой
Путин обсудил поставки вакцин с филиппинским коллегой - РИА Новости, 02.06.2021
Путин обсудил поставки вакцин с филиппинским коллегой
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Филиппин Родриго Дутерте борьбу с коронавирусом и поставки российских вакцин, сообщает... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:04
2021-06-02T14:04
2021-06-02T14:08
коронавирус covid-19
родриго дутерте
владимир путин
распространение коронавируса
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Филиппин Родриго Дутерте борьбу с коронавирусом и поставки российских вакцин, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Филиппины Родриго Дутерте... Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия по различным направлениям, предусматривающего реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной, гуманитарной и других сферах. Условлено и далее координировать усилия на международной арене, прежде всего по линии ООН", - говорится в сообщении."При обсуждении вопросов совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделено поставкам российских вакцин на Филиппины", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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коронавирус covid-19, родриго дутерте, владимир путин, в мире