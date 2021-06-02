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В Минприроды оценили, во сколько обойдется "генеральная уборка" в России
В Минприроды оценили, во сколько обойдется "генеральная уборка" в России - РИА Новости, 02.06.2021
В Минприроды оценили, во сколько обойдется "генеральная уборка" в России
Стоимость ликвидации в России заброшенных скважин, затопленных судов и свалок превысит триллион рублей, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в интервью... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:20
2021-06-02T09:20
2021-06-02T09:20
россия
виктория абрамченко
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Стоимость ликвидации в России заброшенных скважин, затопленных судов и свалок превысит триллион рублей, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в интервью "Известиям".Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что очистка территории страны от загрязнений является приоритетной задачей на ближайшие годы.Он уточнил, что общее количество объектов накопленного ущерба составляет 29 тысяч единиц, из которых 92% - это заброшенные скважины, остальное - затопленные суда и свалки.
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россия, виктория абрамченко, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), общество