https://ria.ru/20210602/uborka-1735194695.html

В Минприроды оценили, во сколько обойдется "генеральная уборка" в России

В Минприроды оценили, во сколько обойдется "генеральная уборка" в России - РИА Новости, 02.06.2021

В Минприроды оценили, во сколько обойдется "генеральная уборка" в России

Стоимость ликвидации в России заброшенных скважин, затопленных судов и свалок превысит триллион рублей, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в интервью... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T09:20

2021-06-02T09:20

2021-06-02T09:20

россия

виктория абрамченко

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минприроды)

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Стоимость ликвидации в России заброшенных скважин, затопленных судов и свалок превысит триллион рублей, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в интервью "Известиям".Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что очистка территории страны от загрязнений является приоритетной задачей на ближайшие годы.Он уточнил, что общее количество объектов накопленного ущерба составляет 29 тысяч единиц, из которых 92% - это заброшенные скважины, остальное - затопленные суда и свалки.

https://ria.ru/20210101/musor-1591747697.html

россия

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2021

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россия, виктория абрамченко, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), общество