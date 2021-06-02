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В Минприроды оценили, во сколько обойдется "генеральная уборка" в России
В Минприроды оценили, во сколько обойдется "генеральная уборка" в России - РИА Новости, 02.06.2021
В Минприроды оценили, во сколько обойдется "генеральная уборка" в России
Стоимость ликвидации в России заброшенных скважин, затопленных судов и свалок превысит триллион рублей, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в интервью... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:20
2021-06-02T09:20
россия
виктория абрамченко
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Стоимость ликвидации в России заброшенных скважин, затопленных судов и свалок превысит триллион рублей, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в интервью "Известиям".Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что очистка территории страны от загрязнений является приоритетной задачей на ближайшие годы.Он уточнил, что общее количество объектов накопленного ущерба составляет 29 тысяч единиц, из которых 92% - это заброшенные скважины, остальное - затопленные суда и свалки.
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россия, виктория абрамченко, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), общество

В Минприроды оценили, во сколько обойдется "генеральная уборка" в России

09:20 02.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Дни Арктики и Антарктики"
Международный форум Дни Арктики и Антарктики - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Стоимость ликвидации в России заброшенных скважин, затопленных судов и свалок превысит триллион рублей, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в интервью "Известиям".
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что очистка территории страны от загрязнений является приоритетной задачей на ближайшие годы.
"Что же касается "генеральной уборки", c учетом дополнительного финансирования и настройки механизма "окрашивания" средств от экологических платежей первоначальные расчеты реализации проекта составляют более 1 триллиона рублей. Сейчас выбраны приоритетные мероприятия по ликвидации 500 скважин, подъему 79 судов, проведению инвентаризации накопленного вреда. Планируется до 2024 года выделить на эти цели 17 миллиардов рублей", - сказал Козлов.
Он уточнил, что общее количество объектов накопленного ущерба составляет 29 тысяч единиц, из которых 92% - это заброшенные скважины, остальное - затопленные суда и свалки.
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РоссияВиктория АбрамченкоМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минприроды)Общество
 
 
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