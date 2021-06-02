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Осужденный за убийство девочки нижегородец потребовал его оправдать
Осужденный за убийство девочки нижегородец потребовал его оправдать - РИА Новости, 02.06.2021
Осужденный за убийство девочки нижегородец потребовал его оправдать
Житель Нижегородской области Дмитрий Синицын, осуждённый за убийство 13-летней девочки, тело которой до сих пор не найдено, обратился в апелляционный суд с... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:54
2021-06-02T14:54
кстовский район
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Житель Нижегородской области Дмитрий Синицын, осуждённый за убийство 13-летней девочки, тело которой до сих пор не найдено, обратился в апелляционный суд с просьбой оправдать его, сообщили РИА Новости в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции.Приговором суда от 20 апреля Синицыну было назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, из них 9 лет он проведет в тюрьме.Кроме того, сообщила собеседница агентства, к ним поступило апелляционное представление прокурора об ужесточении наказания до пожизненного. "Судебное заседание назначено на 29 июня", - сказала она.Следствием и судом установлено, что вечером 1 августа 2018 года около деревни Горный Борок Кстовского района Нижегородской области подсудимый напал на обочине дороги на проезжающую на велосипеде 13-летнюю девочку и задушил ее в безлюдном месте. После этого он спрятал тело погибшей в неустановленном месте на территории Кстовского района и скрылся.Девочку на протяжении нескольких недель искали сотни добровольцев, сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии. Поиски возобновлялись и спустя год, и два года после пропажи ребенка. Однако ее тело так и не нашли. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).По данным регионального СУСК, было установлено, что к совершению убийства девочки причастен ранее судимый житель Кстовского района, освободившийся условно-досрочно из мест лишения свободы всего за полтора месяца до ее безвестного исчезновения. Синицын 18 июля 2019 года был задержан. Подчеркивается, что причастность Синицына к преступлению подтверждается заключениями экспертов, сведениями о телефонных соединениях, показаниями свидетелей, специалистов и экспертов, протоколами осмотров и обысков, а также иными материалами уголовного дела. Кроме того, ранее совершенные обвиняемым преступления имели сходные черты с делом пропавшей девочки.
https://ria.ru/20210515/ubiystvo-1732374903.html
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кстовский район, нижегородская область, происшествия

Осужденный за убийство девочки нижегородец потребовал его оправдать

14:54 02.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Житель Нижегородской области Дмитрий Синицын, осуждённый за убийство 13-летней девочки, тело которой до сих пор не найдено, обратился в апелляционный суд с просьбой оправдать его, сообщили РИА Новости в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции.
Приговором суда от 20 апреля Синицыну было назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, из них 9 лет он проведет в тюрьме.
"К нам поступили две апелляционные жалобы от адвокатов Синицына и апелляционная жалоба от самого осужденного. Просят отменить и вынести оправдательный приговор. Синицын и адвокаты ссылаются на то, что доказательства недостаточные", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции Екатерина Теребилова.
Кроме того, сообщила собеседница агентства, к ним поступило апелляционное представление прокурора об ужесточении наказания до пожизненного. "Судебное заседание назначено на 29 июня", - сказала она.
Следствием и судом установлено, что вечером 1 августа 2018 года около деревни Горный Борок Кстовского района Нижегородской области подсудимый напал на обочине дороги на проезжающую на велосипеде 13-летнюю девочку и задушил ее в безлюдном месте. После этого он спрятал тело погибшей в неустановленном месте на территории Кстовского района и скрылся.
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Девочку на протяжении нескольких недель искали сотни добровольцев, сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии. Поиски возобновлялись и спустя год, и два года после пропажи ребенка. Однако ее тело так и не нашли. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
По данным регионального СУСК, было установлено, что к совершению убийства девочки причастен ранее судимый житель Кстовского района, освободившийся условно-досрочно из мест лишения свободы всего за полтора месяца до ее безвестного исчезновения. Синицын 18 июля 2019 года был задержан. Подчеркивается, что причастность Синицына к преступлению подтверждается заключениями экспертов, сведениями о телефонных соединениях, показаниями свидетелей, специалистов и экспертов, протоколами осмотров и обысков, а также иными материалами уголовного дела. Кроме того, ранее совершенные обвиняемым преступления имели сходные черты с делом пропавшей девочки.
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