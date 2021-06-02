https://ria.ru/20210602/ubiystvo-1735262489.html

Осужденный за убийство девочки нижегородец потребовал его оправдать

Осужденный за убийство девочки нижегородец потребовал его оправдать - РИА Новости, 02.06.2021

Осужденный за убийство девочки нижегородец потребовал его оправдать

Житель Нижегородской области Дмитрий Синицын, осуждённый за убийство 13-летней девочки, тело которой до сих пор не найдено, обратился в апелляционный суд с... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:54

2021-06-02T14:54

2021-06-02T14:54

кстовский район

нижегородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Житель Нижегородской области Дмитрий Синицын, осуждённый за убийство 13-летней девочки, тело которой до сих пор не найдено, обратился в апелляционный суд с просьбой оправдать его, сообщили РИА Новости в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции.Приговором суда от 20 апреля Синицыну было назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, из них 9 лет он проведет в тюрьме.Кроме того, сообщила собеседница агентства, к ним поступило апелляционное представление прокурора об ужесточении наказания до пожизненного. "Судебное заседание назначено на 29 июня", - сказала она.Следствием и судом установлено, что вечером 1 августа 2018 года около деревни Горный Борок Кстовского района Нижегородской области подсудимый напал на обочине дороги на проезжающую на велосипеде 13-летнюю девочку и задушил ее в безлюдном месте. После этого он спрятал тело погибшей в неустановленном месте на территории Кстовского района и скрылся.Девочку на протяжении нескольких недель искали сотни добровольцев, сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии. Поиски возобновлялись и спустя год, и два года после пропажи ребенка. Однако ее тело так и не нашли. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).По данным регионального СУСК, было установлено, что к совершению убийства девочки причастен ранее судимый житель Кстовского района, освободившийся условно-досрочно из мест лишения свободы всего за полтора месяца до ее безвестного исчезновения. Синицын 18 июля 2019 года был задержан. Подчеркивается, что причастность Синицына к преступлению подтверждается заключениями экспертов, сведениями о телефонных соединениях, показаниями свидетелей, специалистов и экспертов, протоколами осмотров и обысков, а также иными материалами уголовного дела. Кроме того, ранее совершенные обвиняемым преступления имели сходные черты с делом пропавшей девочки.

https://ria.ru/20210515/ubiystvo-1732374903.html

https://ria.ru/20210526/ubiystvo-1733865969.html

кстовский район

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кстовский район, нижегородская область, происшествия