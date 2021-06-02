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Ростуризм надеется на открытие Турции для россиян к июлю
Ростуризм надеется на открытие Турции для россиян к июлю - РИА Новости, 02.06.2021
Ростуризм надеется на открытие Турции для россиян к июлю
В Ростуризме надеются, что россияне получат возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года, сказала глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:36
2021-06-02T13:36
2021-06-02T14:32
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зарина догузова
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Ростуризме надеются, что россияне получат возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года, сказала глава ведомства Зарина Догузова."Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится", — заявила она в интервью телеканалу НТВ.При этом Догузова напомнила, что решение о возобновлении авиасообщения принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По ее словам, общий объем обязательств туркомпаний перед российскими путешественниками в республику составляет порядка 30 миллиардов рублей. "Речь идет где-то о миллионе граждан, то есть примерно миллион человек уже в той или иной степени забронировали и внесли деньги за Турцию", — заключила глава ведомства.С 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию. В конце мая оперштаб сообщил, что ограничения продлеваются до 21 июня.
https://ria.ru/20210602/yaponiya-1734906696.html
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коронавирус covid-19, россия, зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, танзания