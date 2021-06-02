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Туризм
https://ria.ru/20210602/turtsiya-1735231880.html
Ростуризм надеется на открытие Турции для россиян к июлю
Ростуризм надеется на открытие Турции для россиян к июлю - РИА Новости, 02.06.2021
Ростуризм надеется на открытие Турции для россиян к июлю
В Ростуризме надеются, что россияне получат возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года, сказала глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:36
2021-06-02T14:32
туризм
коронавирус covid-19
россия
зарина догузова
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
турция
танзания
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Ростуризме надеются, что россияне получат возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года, сказала глава ведомства Зарина Догузова."Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится", — заявила она в интервью телеканалу НТВ.При этом Догузова напомнила, что решение о возобновлении авиасообщения принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По ее словам, общий объем обязательств туркомпаний перед российскими путешественниками в республику составляет порядка 30 миллиардов рублей. "Речь идет где-то о миллионе граждан, то есть примерно миллион человек уже в той или иной степени забронировали и внесли деньги за Турцию", — заключила глава ведомства.С 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию. В конце мая оперштаб сообщил, что ограничения продлеваются до 21 июня.
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коронавирус covid-19, россия, зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция, танзания

Ростуризм надеется на открытие Турции для россиян к июлю

13:36 02.06.2021 (обновлено: 14:32 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Ростуризме надеются, что россияне получат возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года, сказала глава ведомства Зарина Догузова.
"Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится", — заявила она в интервью телеканалу НТВ.
При этом Догузова напомнила, что решение о возобновлении авиасообщения принимает не Ростуризм, а оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По ее словам, общий объем обязательств туркомпаний перед российскими путешественниками в республику составляет порядка 30 миллиардов рублей.
"Речь идет где-то о миллионе граждан, то есть примерно миллион человек уже в той или иной степени забронировали и внесли деньги за Турцию", — заключила глава ведомства.
С 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки Россия приостановила полеты в Турцию и Танзанию. В конце мая оперштаб сообщил, что ограничения продлеваются до 21 июня.
Токио - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияЗарина ДогузоваТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТурцияТанзания
 
 
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