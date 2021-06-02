https://ria.ru/20210602/turistka-1735259268.html

В Свердловской области пропала туристка

В Свердловской области пропала туристка - РИА Новости, 02.06.2021

В Свердловской области пропала туристка

Полиция ищет туристку из Перми, которая пропала в Свердловской области, сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:39

2021-06-02T14:39

2021-06-02T14:51

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Полиция ищет туристку из Перми, которая пропала в Свердловской области, сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых."Сообщение по данному факту в дежурную часть отделения полиции номер 15 Нижних Серег поступило 2 июня в 7.00 (5.00 мск). Родные уехавшей из Пермского края в Свердловскую область молодой женщины обратились за помощью в ее розыске", - сказал руководитель пресс-службы.По его словам, автомобиль женщины найден возле водохранилища города Михайловска, недалеко от плотины. Полиция установила, что банковской картой женщины три раза расплачивались в одном из магазинов Нижних Серег для приобретения коньяка и продуктов питания."Сейчас устанавливается, кто был в роли покупателя, - сама разыскиваемая или кто-то другой. Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные проводят комплекс оперативных мероприятий, чтобы найти пермскую путешественницу. Женщина должна была еще 30 мая вернуться домой, где ее ждет ребенок, с которым она проживает. Но домой она пока не вернулась. Полиция продолжает работать", - отметил Горелых.

https://ria.ru/20210601/kipr-1735080316.html

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