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В Свердловской области пропала туристка
В Свердловской области пропала туристка - РИА Новости, 02.06.2021
В Свердловской области пропала туристка
Полиция ищет туристку из Перми, которая пропала в Свердловской области, сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:39
2021-06-02T14:51
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свердловская область
пермский край
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Полиция ищет туристку из Перми, которая пропала в Свердловской области, сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых."Сообщение по данному факту в дежурную часть отделения полиции номер 15 Нижних Серег поступило 2 июня в 7.00 (5.00 мск). Родные уехавшей из Пермского края в Свердловскую область молодой женщины обратились за помощью в ее розыске", - сказал руководитель пресс-службы.По его словам, автомобиль женщины найден возле водохранилища города Михайловска, недалеко от плотины. Полиция установила, что банковской картой женщины три раза расплачивались в одном из магазинов Нижних Серег для приобретения коньяка и продуктов питания."Сейчас устанавливается, кто был в роли покупателя, - сама разыскиваемая или кто-то другой. Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные проводят комплекс оперативных мероприятий, чтобы найти пермскую путешественницу. Женщина должна была еще 30 мая вернуться домой, где ее ждет ребенок, с которым она проживает. Но домой она пока не вернулась. Полиция продолжает работать", - отметил Горелых.
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туризм, туристы, новости - туризм, россия, валерий горелых, гумвд, свердловская область, пермский край, происшествия

В Свердловской области пропала туристка

14:39 02.06.2021 (обновлено: 14:51 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Полиция ищет туристку из Перми, которая пропала в Свердловской области, сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
"Сообщение по данному факту в дежурную часть отделения полиции номер 15 Нижних Серег поступило 2 июня в 7.00 (5.00 мск). Родные уехавшей из Пермского края в Свердловскую область молодой женщины обратились за помощью в ее розыске", - сказал руководитель пресс-службы.
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По его словам, автомобиль женщины найден возле водохранилища города Михайловска, недалеко от плотины. Полиция установила, что банковской картой женщины три раза расплачивались в одном из магазинов Нижних Серег для приобретения коньяка и продуктов питания.
"Сейчас устанавливается, кто был в роли покупателя, - сама разыскиваемая или кто-то другой. Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные проводят комплекс оперативных мероприятий, чтобы найти пермскую путешественницу. Женщина должна была еще 30 мая вернуться домой, где ее ждет ребенок, с которым она проживает. Но домой она пока не вернулась. Полиция продолжает работать", - отметил Горелых.
 
ТуризмтуристыНовости - ТуризмРоссияВалерий ГорелыхГУМВДСвердловская областьПермский крайПроисшествия
 
 
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