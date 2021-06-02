https://ria.ru/20210602/turistka-1735259268.html
В Свердловской области пропала туристка
В Свердловской области пропала туристка - РИА Новости, 02.06.2021
В Свердловской области пропала туристка
Полиция ищет туристку из Перми, которая пропала в Свердловской области, сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:39
2021-06-02T14:39
2021-06-02T14:51
туризм
туристы
новости - туризм
россия
валерий горелых
гумвд
свердловская область
пермский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Полиция ищет туристку из Перми, которая пропала в Свердловской области, сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых."Сообщение по данному факту в дежурную часть отделения полиции номер 15 Нижних Серег поступило 2 июня в 7.00 (5.00 мск). Родные уехавшей из Пермского края в Свердловскую область молодой женщины обратились за помощью в ее розыске", - сказал руководитель пресс-службы.По его словам, автомобиль женщины найден возле водохранилища города Михайловска, недалеко от плотины. Полиция установила, что банковской картой женщины три раза расплачивались в одном из магазинов Нижних Серег для приобретения коньяка и продуктов питания."Сейчас устанавливается, кто был в роли покупателя, - сама разыскиваемая или кто-то другой. Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные проводят комплекс оперативных мероприятий, чтобы найти пермскую путешественницу. Женщина должна была еще 30 мая вернуться домой, где ее ждет ребенок, с которым она проживает. Но домой она пока не вернулась. Полиция продолжает работать", - отметил Горелых.
https://ria.ru/20210601/kipr-1735080316.html
россия
свердловская область
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, россия, валерий горелых, гумвд, свердловская область, пермский край, происшествия