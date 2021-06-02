Тысяча человек с биржи труда ежедневно находят работу на Ставрополье
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Тысяча человек с биржи труда ежедневно находят работу в Ставропольском крае, число безработных снизилось более чем в три раза по сравнению с пиком пандемии, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор Владимир Владимиров.
"На пике пандемии у нас было 86 тысяч безработных, обычно для нашего края характерны 7-7,5 тысячи безработных, практически в 10 раз. Сегодня у нас остается 25 тысяч безработных, мы ежедневно на тысячу человек сокращаем количество безработных, ежедневно тысяча человек находит работу и уходит с биржи труда", - сказал глава региона.
По его словам, в борьбе с безработицей играет важную роль привлечение инвестиций и создание новых производств. "Я всегда привожу в пример тепличное хозяйство, за счет производства овощей закрытого грунта мы трудоустроили 38 тысяч человек на селе, сложнейшая территория", - отметил Владимиров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.