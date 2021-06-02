https://ria.ru/20210602/trudoustroystvo-1735249546.html

Тысяча человек с биржи труда ежедневно находят работу на Ставрополье

Тысяча человек с биржи труда ежедневно находят работу на Ставрополье - РИА Новости, 02.06.2021

Тысяча человек с биржи труда ежедневно находят работу на Ставрополье

Тысяча человек с биржи труда ежедневно находят работу в Ставропольском крае, число безработных снизилось более чем в три раза по сравнению с пиком пандемии,... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:00

2021-06-02T14:00

2021-06-02T14:00

ставропольский край

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир владимиров

ставропольский край

пмэф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Тысяча человек с биржи труда ежедневно находят работу в Ставропольском крае, число безработных снизилось более чем в три раза по сравнению с пиком пандемии, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор Владимир Владимиров.По его словам, в борьбе с безработицей играет важную роль привлечение инвестиций и создание новых производств. "Я всегда привожу в пример тепличное хозяйство, за счет производства овощей закрытого грунта мы трудоустроили 38 тысяч человек на селе, сложнейшая территория", - отметил Владимиров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/stavropole-1735237816.html

ставропольский край

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петербургский международный экономический форум (фонд), владимир владимиров, ставропольский край, пмэф, экономика