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Тысяча человек с биржи труда ежедневно находят работу на Ставрополье
Тысяча человек с биржи труда ежедневно находят работу на Ставрополье - РИА Новости, 02.06.2021
Тысяча человек с биржи труда ежедневно находят работу на Ставрополье
Тысяча человек с биржи труда ежедневно находят работу в Ставропольском крае, число безработных снизилось более чем в три раза по сравнению с пиком пандемии,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:00
2021-06-02T14:00
ставропольский край
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир владимиров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Тысяча человек с биржи труда ежедневно находят работу в Ставропольском крае, число безработных снизилось более чем в три раза по сравнению с пиком пандемии, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор Владимир Владимиров.По его словам, в борьбе с безработицей играет важную роль привлечение инвестиций и создание новых производств. "Я всегда привожу в пример тепличное хозяйство, за счет производства овощей закрытого грунта мы трудоустроили 38 тысяч человек на селе, сложнейшая территория", - отметил Владимиров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), владимир владимиров, ставропольский край, пмэф, экономика

Тысяча человек с биржи труда ежедневно находят работу на Ставрополье

14:00 02.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Тысяча человек с биржи труда ежедневно находят работу в Ставропольском крае, число безработных снизилось более чем в три раза по сравнению с пиком пандемии, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор Владимир Владимиров.
"На пике пандемии у нас было 86 тысяч безработных, обычно для нашего края характерны 7-7,5 тысячи безработных, практически в 10 раз. Сегодня у нас остается 25 тысяч безработных, мы ежедневно на тысячу человек сокращаем количество безработных, ежедневно тысяча человек находит работу и уходит с биржи труда", - сказал глава региона.
По его словам, в борьбе с безработицей играет важную роль привлечение инвестиций и создание новых производств. "Я всегда привожу в пример тепличное хозяйство, за счет производства овощей закрытого грунта мы трудоустроили 38 тысяч человек на селе, сложнейшая территория", - отметил Владимиров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Ставропольский крайПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ВладимировСтавропольский крайПМЭФЭкономика
 
 
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