https://ria.ru/20210602/tinkoff-1735232035.html

"Тинькофф банк" предложил способ борьбы с телефонными мошенниками

"Тинькофф банк" предложил способ борьбы с телефонными мошенниками - РИА Новости, 02.06.2021

"Тинькофф банк" предложил способ борьбы с телефонными мошенниками

"Тинькофф банк" предложил создать систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ), которая бы позволила более эффективно и скоординировано бороться со РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:38

2021-06-02T12:38

2021-06-02T12:50

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технологии

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" предложил создать систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ), которая бы позволила более эффективно и скоординировано бороться со злоумышленниками – концепцию такой системы кредитная организация направила в адрес Ассоциации банков России (АБР), и РИА Новости ознакомилось с копией письма.Концепция предполагает создание системы учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ). По замыслу авторов, она позволит выявить схемы и операторов связи, используемых мошенниками. Также можно будет отрегулировать сферу контроля за телефонным мошенничеством, накладывая санкции на операторов связи, пропускающих вызовы своих абонентов с подстановкой номера, кроме того, можно будет публиковать реальную статистику мошеннических звонков, предлагает кредитная организация.В ассоциации сообщили агентству, что взяли предложение "Тинькофф банка" в работу. "Пока идет процесс формирования рабочей группы, так как состав ее достаточно широкий", - прокомментировал вице-президент АБР Алексей Войлуков.

https://ria.ru/20210531/moshenniki-1734856522.html

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