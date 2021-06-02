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"Тинькофф банк" предложил способ борьбы с телефонными мошенниками
"Тинькофф банк" предложил способ борьбы с телефонными мошенниками - РИА Новости, 02.06.2021
"Тинькофф банк" предложил способ борьбы с телефонными мошенниками
"Тинькофф банк" предложил создать систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ), которая бы позволила более эффективно и скоординировано бороться со РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:38
2021-06-02T12:38
2021-06-02T12:50
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" предложил создать систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ), которая бы позволила более эффективно и скоординировано бороться со злоумышленниками – концепцию такой системы кредитная организация направила в адрес Ассоциации банков России (АБР), и РИА Новости ознакомилось с копией письма.Концепция предполагает создание системы учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ). По замыслу авторов, она позволит выявить схемы и операторов связи, используемых мошенниками. Также можно будет отрегулировать сферу контроля за телефонным мошенничеством, накладывая санкции на операторов связи, пропускающих вызовы своих абонентов с подстановкой номера, кроме того, можно будет публиковать реальную статистику мошеннических звонков, предлагает кредитная организация.В ассоциации сообщили агентству, что взяли предложение "Тинькофф банка" в работу. "Пока идет процесс формирования рабочей группы, так как состав ее достаточно широкий", - прокомментировал вице-президент АБР Алексей Войлуков.
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россия, технологии, экономика
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
"Тинькофф банк" предложил создать систему учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ), которая бы позволила более эффективно и скоординировано бороться со злоумышленниками – концепцию такой системы кредитная организация направила в адрес Ассоциации банков России
(АБР), и РИА Новости ознакомилось с копией письма.
"Банки предпринимают всевозможные меры для активного противостояния подобным противоправным практикам. Однако усилия банков не позволяют полностью решить указанную проблему. Учитывая, что для совершения правонарушений используются сети связи, а именно применение технологии подмены номера, кардинальное решение проблемы невозможно без скоординированного взаимодействия операторов связи, органов, осуществляющих надзор за ними, и участников банковского сообщества", - пояснил банк в сопроводительном письме.
Концепция предполагает создание системы учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ). По замыслу авторов, она позволит выявить схемы и операторов связи, используемых мошенниками. Также можно будет отрегулировать сферу контроля за телефонным мошенничеством, накладывая санкции на операторов связи, пропускающих вызовы своих абонентов с подстановкой номера, кроме того, можно будет публиковать реальную статистику мошеннических звонков, предлагает кредитная организация.
В ассоциации сообщили агентству, что взяли предложение "Тинькофф банка" в работу. "Пока идет процесс формирования рабочей группы, так как состав ее достаточно широкий", - прокомментировал вице-президент АБР Алексей Войлуков.