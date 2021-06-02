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Tesla отзовет почти шесть тысяч электромобилей из-за незатянутых болтов
Tesla отзовет почти шесть тысяч электромобилей из-за незатянутых болтов - РИА Новости, 02.06.2021
Tesla отзовет почти шесть тысяч электромобилей из-за незатянутых болтов
Американский производитель электромобилей Tesla отзовет в США 5,97 тысячи электромобилей из-за проблем с болтами тормозного суппорта, говорится в релизе... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:05
2021-06-02T14:05
tesla motors
калифорния
пало-альто
сша
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости/Прайм. Американский производитель электромобилей Tesla отзовет в США 5,97 тысячи электромобилей из-за проблем с болтами тормозного суппорта, говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).В частности, отзыву подлежат электромобили Model 3 2019-2021 годов выпуска и Model Y 2020-2021 годов производства."Болты тормозного суппорта могут быть ослаблены, что позволяет тормозному суппорту отделиться и коснуться обода колеса", - говорится в сообщении. Сервисная служба Tesla бесплатно проверит и затянет или заменит болты суппорта.Это уже не первый отзыв электромобилей Tesla. В феврале текущего года Tesla отзывала почти 135 тысяч автомобилей в США из-за проблем с дисплеем.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
https://ria.ru/20210528/rogozin-1734537605.html
https://ria.ru/20210522/tesla-1733419785.html
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tesla motors, калифорния, пало-альто, сша, экономика

Tesla отзовет почти шесть тысяч электромобилей из-за незатянутых болтов

14:05 02.06.2021
 
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuАвтомобиль Tesla Cybertruck
Автомобиль Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости/Прайм. Американский производитель электромобилей Tesla отзовет в США 5,97 тысячи электромобилей из-за проблем с болтами тормозного суппорта, говорится в релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
В частности, отзыву подлежат электромобили Model 3 2019-2021 годов выпуска и Model Y 2020-2021 годов производства.
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"Болты тормозного суппорта могут быть ослаблены, что позволяет тормозному суппорту отделиться и коснуться обода колеса", - говорится в сообщении. Сервисная служба Tesla бесплатно проверит и затянет или заменит болты суппорта.
Это уже не первый отзыв электромобилей Tesla. В феврале текущего года Tesla отзывала почти 135 тысяч автомобилей в США из-за проблем с дисплеем.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
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Tesla motorsКалифорнияПало-АльтоСШАЭкономика
 
 
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