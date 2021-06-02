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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210602/teatr-1734966235.html
Чайковский, Чехов и гики. Театральные премьеры июня
Чайковский, Чехов и гики. Театральные премьеры июня - РИА Новости, 02.06.2021
Чайковский, Чехов и гики. Театральные премьеры июня
Сезон в театрах заканчивается, а премьеры все еще появляются. В июне Анна Нетребко выступит в Мариинке, Машков возродит "Страсти по Бумбарашу" в Театре... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T08:00
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культура
виктория исакова
дмитрий крымов
россия
пласидо доминго
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
московский драматический театр имени а. с. пушкина
театр имени маяковского
большой театр
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Сезон в театрах заканчивается, а премьеры все еще появляются. В июне Анна Нетребко выступит в Мариинке, Машков возродит "Страсти по Бумбарашу" в Театре Табакова, о дочери Байрона расскажут в Маяковке. Кроме того — фестиваль "Звезды белых ночей" в Санкт-Петербурге и форум имени Чехова в Москве. Новинки, на которые стоит ловить билеты, — в материале РИА Новости.Мазепа в ГАБТТуган Сохиев, Евгений Писарев и Зиновий Марголин объединились, чтобы представить в Большом театре оперу Петра Чайковского "Мазепа".Затея историческая — именно здесь была мировая премьера этой постановки, еще в 1884 году, и там же потом не раз создавали новые сценические версии.Теперь дирижером-постановщиком выступил худрук оперы театра Туган Сохиев, режиссером — худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, а за сценографию отвечал Зиновий Марголин. Либретто по поэме Александра Пушкина "Полтава" написал Виктор Буренин.Интересно, что в марте 2020-го хор, оркестр и солисты Большого под руководством Сохиева уже представляли "Мазепу", но в концертном исполнении. Теперь — сценическая версия знаменитой оперы Чайковского.Если вам понравились предыдущие работы Писарева в ГАБТ ("Свадьба Фигаро" Моцарта и "Севильский цирюльник" Россини), стоит поспешить за билетами. Тем более что главные партии репетируют Эльчин Азизов, Денис Макаров, Агунда Кулаева, Анна Нечаева.Премьерные показы с 23 по 27 июня."Орлеанская дева" в МариинкеВ прошлом году собирались широко праздновать 180-летие Петра Ильича Чайковского. Готовились все театры и, по понятным причинам, только сейчас выпускают то, что запланировали. Вот и в Санкт-Петербурге в Мариинке приготовили "Орлеанскую деву". Эта опера открыла 28-29 мая фестиваль "Звезды белых ночей", а 12 и 18 июня — премьерные показы.Ставят ее значительно реже "Мазепы", и режиссер Алексей Степанюк в соавторстве с художником Вячеславом Окуневым постарались сделать все как можно зрелищнее. За дирижерским пультом — маэстро Гергиев.Премьера "Орлеанской девы" здесь последний раз состоялась в 1945 году — с легендарной Софьей Преображенской в заглавной партии. Самая монументальная из опер Чайковского написана в духе grand opera. Проникновенные и эффектные арии, пышные ансамбли, хоры ангелов, молитвы, торжественные процессии, балет, битвы и языки пламени.В образе Иоанны выйдут меццо-сопрано: Екатерина Семенчук, Екатерина Губанова, Юлия Маточкина.Фестиваль в Санкт-ПетербургеКроме "Орлеанской девы", на фестивале "Звезды белых ночей" (хотя он пройдет под знаком Года Игоря Стравинского) можно будет услышать "Тангейзер" Вагнера в постановке Вячеслава Стародубцева (17 и 20 июня), "Лакме" Лео Делиба (26-27 июня), за режиссуру отвечала француженка Изабель Парсьо-Пери.Еще в программе гала-концерты Хиблы Герзмавы, Ильдара Абдразакова, Екатерины Семенчук.Пласидо Доминго исполнит роль корсара и дожа Симона Бокканегры в одноименной опере Верди, а в качестве дирижера представит оперу Сен-Санса "Самсон и Далила".Среди других звезд фестиваля — Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Денис Мацуев.С 27 мая по 18 июля. Программа известна еще не полностью.Пермская ИолантаПермский театр оперы и балета тоже завершает сезон Чайковским. В Сибири покажут "Иоланту". Над спектаклем работают главные дирижер и режиссер театра Артем Абашев и Марат Гацалов.Детали пока держат в секрете, но обещают новое прочтение одной из самых популярных в последнее время опер Петра Ильича. Кроме того, эта постановка станет своеобразным стартом: следующей весной в театре планируют цикл спектаклей по сочинениям Чайковского — над новой версией оперы "Евгений Онегин" уже работают Артем Абашев и режиссер Владислав Наставшев.Премьера "Иоланты" намечена на 25 и 26 июня.Компьютерные гении в театреЧто объединяет дочь Байрона, Стива Джобса и первого блогера 90-х годов? То, что все они — компьютерные гении, утверждают в Театре Маяковского в спектакле "Новаторы".Постановка режиссера Никиты Кобелева расскажет об ученых, благодаря которым появились компьютеры и интернет. Это история о том, как возникают инновации, о разных этапах цифровой революции и о том, как добиваться того, чтобы безумные идеи превращались в реальность.В главных ролях — Алексей Сергеев, Евгений Матвеев, Зоя Кайдановская, Наталья Палагушкина.Премьера намечена на 10, 11 июня.Немецкий романтизмРедкую романтическую оперу Карла Марии фон Вебера "Вольный стрелок" готовят в Театре Станиславского и Немировича-Данченко.В России в XX веке ее ставили лишь трижды — в Мариинском театре (1901), Бурятском театре оперы и балета (1957) и Опере Львова (1965), а в XXI веке — только в Саратове (2002).Видимо, поэтому постановщики решили провести параллели с современностью и гаджетами. В спектакле рассуждают о том, что человек все чаще переходит в виртуальный мир, иногда путает его с реальным. Герои — обычные люди, современники, которые занимаются разработкой компьютерных игр.Они придумывают игру "Вольный стрелок", из-за чего онлайн сталкивается с офлайном.Вместе с Тителем работают немецкий дирижер, музыкальный руководитель Фрайбургской оперы Фабрис Боллон, сценограф Юрий Устинов и художник по костюмам Ирина Акимова.Премьерные постановки намечены на 9, 10, 11 июня.Камбэк в Театре ТабаковаЗнаменитый "Бумбараш" в постановке Владимира Машкова возвращается на сцену Театра Табакова.Впервые "Страсти по Бумбарашу" представили в 1993 году, и 18 лет спектакль собирал полные залы — по всему миру.События происходят после Первой мировой войны, когда Бумбараш возвращается в родную деревню, где теперь у него нет ни дома, ни невесты. Там — другая война, красные — с белыми, с зелеными — со всеми.По словам Машкова, восстановление спектакля со следующим поколением актеров — еще и "возможность взглянуть на себя как в зеркало".Вместе с худруком над постановкой работали художник Александр Боровский, хореограф Алла Сигалова, художник по костюмам Мария Боровская. В спектакле заняты 45 артистов — почти вся труппа, а также студенты Школы Олега Табакова.Премьера пройдет 10, 11 июня на Сцене на Сухаревской."Маленькие" в "Ермоловой"Свой 95-й сезон Театр Ермоловой закрывает "Маленькими трагедиями" в постановке Натальи Волошиной.Цикл коротких пьес Пушкина решили показать по-новому. Здесь используют приемы площадного наивного театра, почти балетную хореографию, неожиданные вокальные дуэты. Ну а кульминацией станет "Пир во время чумы", это будет зрелищно, но не страшно. Впрочем, постановка заставит задуматься о реальности страха и одиночества, с которыми живет каждый человек.Главные роли исполняют Андрей Попов, Василий Буткевич, Анастасия Альмухаметова.Показы намечены на 19, 26 июня.Чехов в гостях у ПушкинаНовое прочтение чеховской "Чайки" готовит Дмитрий Крымов в Театре Пушкина. Спецпоказы "Костика" пройдут в рамках Московской программы фестиваля Чехова (а официальная премьера в театре состоится 5 сентября).Он любит брать классику и уже занимался произведениями Толстого, Островского, Пушкина. На этот раз обратился к "Чайке" — и это, как всегда, будет его собственная история, навеянная пьесой. Спектакль называется "Костик", по имени Константина Треплева — молодого драматурга, сына знаменитой актрисы Аркадиной.Худрук театра Евгений Писарев отмечает, что Крымов так работает с материалом, что в процессе репетиций рождается совершенно новое, самостоятельное произведение. "Хотя кроме имен, локаций, каких-то формальных признаков, ничего не соединяет зрителя с оригиналом, удивительным образом в спектакле сохраняется чеховское настроение", — замечает Писарев. В спектакле заняты Виктория Исакова, Александр Дмитриев, Анастасия Мытражик, Мария Смольникова.Спецпоказы намечены на 23, 24 июня.
https://ria.ru/20210520/teatr-1732982985.html
https://ria.ru/20210503/teatry-1730141274.html
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виктория исакова, дмитрий крымов, россия, пласидо доминго, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, московский драматический театр имени а. с. пушкина, театр имени маяковского, большой театр, владимир машков, мариинский театр, анна нетребко, игорь стравинский, александр пушкин, пушкин, пермский театр оперы и балета, чехов

Чайковский, Чехов и гики. Театральные премьеры июня

08:00 02.06.2021 (обновлено: 08:03 02.06.2021)
 
© Фото : пресс-служба театра ТабаковаСцена из спектакля "Страсти по Бумбарашу"
Сцена из спектакля Страсти по Бумбарашу - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : пресс-служба театра Табакова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Сезон в театрах заканчивается, а премьеры все еще появляются. В июне Анна Нетребко выступит в Мариинке, Машков возродит "Страсти по Бумбарашу" в Театре Табакова, о дочери Байрона расскажут в Маяковке. Кроме того — фестиваль "Звезды белых ночей" в Санкт-Петербурге и форум имени Чехова в Москве. Новинки, на которые стоит ловить билеты, — в материале РИА Новости.

Мазепа в ГАБТ

Туган Сохиев, Евгений Писарев и Зиновий Марголин объединились, чтобы представить в Большом театре оперу Петра Чайковского "Мазепа".
Затея историческая — именно здесь была мировая премьера этой постановки, еще в 1884 году, и там же потом не раз создавали новые сценические версии.
Теперь дирижером-постановщиком выступил худрук оперы театра Туган Сохиев, режиссером — худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, а за сценографию отвечал Зиновий Марголин. Либретто по поэме Александра Пушкина "Полтава" написал Виктор Буренин.
© Фото предоставлено пресс-службой ГАБТ

Худрук оперы ГАБТ Туган Сохиев

Музыкальный руководитель Большого и главный режиссер Туган Сохиев
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Худрук оперы ГАБТ Туган Сохиев

© Фото предоставлено пресс-службой ГАБТ
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев

Художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев во время сбора труппы.
2 из 2

Худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 2

Худрук оперы ГАБТ Туган Сохиев

© Фото предоставлено пресс-службой ГАБТ
2 из 2

Худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Интересно, что в марте 2020-го хор, оркестр и солисты Большого под руководством Сохиева уже представляли "Мазепу", но в концертном исполнении. Теперь — сценическая версия знаменитой оперы Чайковского.
Если вам понравились предыдущие работы Писарева в ГАБТ ("Свадьба Фигаро" Моцарта и "Севильский цирюльник" Россини), стоит поспешить за билетами. Тем более что главные партии репетируют Эльчин Азизов, Денис Макаров, Агунда Кулаева, Анна Нечаева.
Премьерные показы с 23 по 27 июня.
Сцена из оперы Опричник - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 08:00Культура
Страшно красиво. Почему надо идти на "Опричника" в Михайловский театр

"Орлеанская дева" в Мариинке

В прошлом году собирались широко праздновать 180-летие Петра Ильича Чайковского. Готовились все театры и, по понятным причинам, только сейчас выпускают то, что запланировали. Вот и в Санкт-Петербурге в Мариинке приготовили "Орлеанскую деву". Эта опера открыла 28-29 мая фестиваль "Звезды белых ночей", а 12 и 18 июня — премьерные показы.
© Фото : пресс-служба Мариинского театраСцена из постановки "Орлеанская дева"
Сцена из постановки Орлеанская дева - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : пресс-служба Мариинского театра
Сцена из постановки "Орлеанская дева"
Ставят ее значительно реже "Мазепы", и режиссер Алексей Степанюк в соавторстве с художником Вячеславом Окуневым постарались сделать все как можно зрелищнее. За дирижерским пультом — маэстро Гергиев.
© Фото : пресс-служба Мариинского театраСцена из постановки "Орлеанская дева"
Сцена из постановки Орлеанская дева
1 из 3
Сцена из постановки "Орлеанская дева"
© Фото : пресс-служба Мариинского театра
© Фото : пресс-служба Мариинского театра

Фрагмент постановки "Орлеанская дева"

Сцена из постановки Орлеанская дева
2 из 3

Фрагмент постановки "Орлеанская дева"

© Фото : пресс-служба Мариинского театра
© Фото : пресс-служба Мариинского театра

Момент постановки "Орлеанская дева"

Сцена из постановки Орлеанская дева
3 из 3

Момент постановки "Орлеанская дева"

© Фото : пресс-служба Мариинского театра
1 из 3
Сцена из постановки "Орлеанская дева"
© Фото : пресс-служба Мариинского театра
2 из 3

Фрагмент постановки "Орлеанская дева"

© Фото : пресс-служба Мариинского театра
3 из 3

Момент постановки "Орлеанская дева"

© Фото : пресс-служба Мариинского театра
Премьера "Орлеанской девы" здесь последний раз состоялась в 1945 году — с легендарной Софьей Преображенской в заглавной партии. Самая монументальная из опер Чайковского написана в духе grand opera. Проникновенные и эффектные арии, пышные ансамбли, хоры ангелов, молитвы, торжественные процессии, балет, битвы и языки пламени.

"Мы ставим не историческую "про рыцарей", а романтическую, даже метафизическую оперу", — цитируют в театре Алексея Степанюка.

В образе Иоанны выйдут меццо-сопрано: Екатерина Семенчук, Екатерина Губанова, Юлия Маточкина.
© Фото : пресс-служба Мариинского театраСцена из постановки "Орлеанская дева"
Сцена из постановки Орлеанская дева - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : пресс-служба Мариинского театра
Сцена из постановки "Орлеанская дева"

Фестиваль в Санкт-Петербурге

Кроме "Орлеанской девы", на фестивале "Звезды белых ночей" (хотя он пройдет под знаком Года Игоря Стравинского) можно будет услышать "Тангейзер" Вагнера в постановке Вячеслава Стародубцева (17 и 20 июня), "Лакме" Лео Делиба (26-27 июня), за режиссуру отвечала француженка Изабель Парсьо-Пери.
Еще в программе гала-концерты Хиблы Герзмавы, Ильдара Абдразакова, Екатерины Семенчук.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Хибла Герзмава на своем юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце

Оперная певица Хибла Герзмава выступает на своем юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
1 из 3

Хибла Герзмава на своем юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара АбдразаковаИльдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков
2 из 3
Ильдар Абдразаков
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Екатерина Семенчук (справа), Лев Лещенко и народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова

Певцы Екатерина Семенчук, Лев Лещенко и Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова на концерте в честь своего юбилея на сцене Большого театра России
3 из 3

Екатерина Семенчук (справа), Лев Лещенко и народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 3

Хибла Герзмава на своем юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 3
Ильдар Абдразаков
© предоставлена пресс-службой Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова
3 из 3

Екатерина Семенчук (справа), Лев Лещенко и народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова

© РИА Новости / Илья Питалев
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Пласидо Доминго исполнит роль корсара и дожа Симона Бокканегры в одноименной опере Верди, а в качестве дирижера представит оперу Сен-Санса "Самсон и Далила".
Среди других звезд фестиваля — Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Денис Мацуев.
© Фото : пресс-служба Мариинского театраАнна Нетребко в опере "Тоска"
Анна Нетребко в опере Тоска
1 из 3
Анна Нетребко в опере "Тоска"
© Фото : пресс-служба Мариинского театра
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Народный артист России, пианист-виртуоз Денис Мацуев

Народный артист РФ, пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев во время онлайн-концерта
2 из 3

Народный артист России, пианист-виртуоз Денис Мацуев

© РИА Новости / Владимир Песня
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© Фото : пресс-служба Мариинского театраПласидо Доминго в опере "Симон Бокканегра"
Пласидо Доминго в опере Симон Бокканегра
3 из 3
Пласидо Доминго в опере "Симон Бокканегра"
© Фото : пресс-служба Мариинского театра
1 из 3
Анна Нетребко в опере "Тоска"
© Фото : пресс-служба Мариинского театра
2 из 3

Народный артист России, пианист-виртуоз Денис Мацуев

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
3 из 3
Пласидо Доминго в опере "Симон Бокканегра"
© Фото : пресс-служба Мариинского театра
С 27 мая по 18 июля. Программа известна еще не полностью.

Пермская Иоланта

Пермский театр оперы и балета тоже завершает сезон Чайковским. В Сибири покажут "Иоланту". Над спектаклем работают главные дирижер и режиссер театра Артем Абашев и Марат Гацалов.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Дирижер Артем Абашев на церемонии вручения премии "Золотая маска"

Дирижер Артем Абашев
1 из 3

Дирижер Артем Абашев на церемонии вручения премии "Золотая маска"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Марат Гацалов на брифинге перед спектаклем "Экспонат/Пробуждение" Александринского театра

Режиссер Марат Гацалов
2 из 3

Режиссер Марат Гацалов на брифинге перед спектаклем "Экспонат/Пробуждение" Александринского театра

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© пресс-служба Пермского театра оперы и балетаИмидж постановки "Иоланта"
Имидж постановки Иоланта
3 из 3
Имидж постановки "Иоланта"
© пресс-служба Пермского театра оперы и балета
1 из 3

Дирижер Артем Абашев на церемонии вручения премии "Золотая маска"

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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2 из 3

Режиссер Марат Гацалов на брифинге перед спектаклем "Экспонат/Пробуждение" Александринского театра

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 3
Имидж постановки "Иоланта"
© пресс-служба Пермского театра оперы и балета
Детали пока держат в секрете, но обещают новое прочтение одной из самых популярных в последнее время опер Петра Ильича. Кроме того, эта постановка станет своеобразным стартом: следующей весной в театре планируют цикл спектаклей по сочинениям Чайковского — над новой версией оперы "Евгений Онегин" уже работают Артем Абашев и режиссер Владислав Наставшев.
Премьера "Иоланты" намечена на 25 и 26 июня.

Компьютерные гении в театре

© Фото : пресс-служба Театра Маяковского/Артемий АвтандиловСцена из спектакля "Новаторы"
Сцена из спектакля Новаторы - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : пресс-служба Театра Маяковского/Артемий Автандилов
Сцена из спектакля "Новаторы"
Что объединяет дочь Байрона, Стива Джобса и первого блогера 90-х годов? То, что все они — компьютерные гении, утверждают в Театре Маяковского в спектакле "Новаторы".
Постановка режиссера Никиты Кобелева расскажет об ученых, благодаря которым появились компьютеры и интернет. Это история о том, как возникают инновации, о разных этапах цифровой революции и о том, как добиваться того, чтобы безумные идеи превращались в реальность.
© Фото : пресс-служба Театра Маяковского/Артемий АвтандиловСцена из спектакля "Новаторы"
Сцена из спектакля Новаторы - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : пресс-служба Театра Маяковского/Артемий Автандилов
Сцена из спектакля "Новаторы"

"Людям интересны те сферы, которых театр обычно не касается, занимаясь человеческими отношениями. А личность можно рассматривать не только через литературу. Всегда любопытно, как человек совершает какое-то открытие, люди делают прорывы, каким образом это получается", — объясняет режиссер.

В главных ролях — Алексей Сергеев, Евгений Матвеев, Зоя Кайдановская, Наталья Палагушкина.
Премьера намечена на 10, 11 июня.
© Фото : пресс-служба Театра Маяковского/Артемий АвтандиловСцена из спектакля "Новаторы"
Сцена из спектакля Новаторы - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : пресс-служба Театра Маяковского/Артемий Автандилов
Сцена из спектакля "Новаторы"

Немецкий романтизм

Редкую романтическую оперу Карла Марии фон Вебера "Вольный стрелок" готовят в Театре Станиславского и Немировича-Данченко.
В России в XX веке ее ставили лишь трижды — в Мариинском театре (1901), Бурятском театре оперы и балета (1957) и Опере Львова (1965), а в XXI веке — только в Саратове (2002).
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель и главный режиссер оперной труппы Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Александр Титель
Художественный руководитель и главный режиссер оперной труппы Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Александр Титель - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Художественный руководитель и главный режиссер оперной труппы Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Александр Титель

"Для меня эта опера — младшая сестра "Волшебной флейты" Моцарта и старшая сестра "Руслана и Людмилы" Глинки, — отмечает худрук театра Александр Титель. — Все эти оперы связаны между собой: их лейтмотив, помимо волшебства и потусторонних сил, — становление молодого человека через преодоление серьезных препятствий, как физических, так и морально-этических".

Видимо, поэтому постановщики решили провести параллели с современностью и гаджетами. В спектакле рассуждают о том, что человек все чаще переходит в виртуальный мир, иногда путает его с реальным. Герои — обычные люди, современники, которые занимаются разработкой компьютерных игр.
Они придумывают игру "Вольный стрелок", из-за чего онлайн сталкивается с офлайном.
Вместе с Тителем работают немецкий дирижер, музыкальный руководитель Фрайбургской оперы Фабрис Боллон, сценограф Юрий Устинов и художник по костюмам Ирина Акимова.
Премьерные постановки намечены на 9, 10, 11 июня.

Камбэк в Театре Табакова

Знаменитый "Бумбараш" в постановке Владимира Машкова возвращается на сцену Театра Табакова.
© Фото : пресс-служба театра ТабаковаСцена из спектакля "Страсти по Бумбарашу"
Сцена из спектакля Страсти по Бумбарашу - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : пресс-служба театра Табакова
Сцена из спектакля "Страсти по Бумбарашу"
Впервые "Страсти по Бумбарашу" представили в 1993 году, и 18 лет спектакль собирал полные залы — по всему миру.

"В каждом театре, я уверен, должно быть несколько знаковых спектаклей, обозначающих определенные этапы его жизни. Если артисты могут поддерживать в них пламя, значит, коллектив продолжает жить. Я всегда держал в памяти эту работу как мой долг Олегу Павловичу. Я выполню этот долг с радостью, потому что помню, как он любил этот спектакль", — говорит Машков.

События происходят после Первой мировой войны, когда Бумбараш возвращается в родную деревню, где теперь у него нет ни дома, ни невесты. Там — другая война, красные — с белыми, с зелеными — со всеми.
© Фото : пресс-служба театра ТабаковаСцена из спектакля "Страсти по Бумбарашу"
Сцена из спектакля Страсти по Бумбарашу
1 из 3
Сцена из спектакля "Страсти по Бумбарашу"
© Фото : пресс-служба театра Табакова
© Фото : пресс-служба театра Табакова

Фрагмент спектакля "Страсти по Бумбарашу"

Сцена из спектакля Страсти по Бумбарашу
2 из 3

Фрагмент спектакля "Страсти по Бумбарашу"

© Фото : пресс-служба театра Табакова
© Фото : пресс-служба театра ТабаковаСцена из спектакля "Страсти по Бумбарашу"
Сцена из спектакля Страсти по Бумбарашу
3 из 3
Сцена из спектакля "Страсти по Бумбарашу"
© Фото : пресс-служба театра Табакова
1 из 3
Сцена из спектакля "Страсти по Бумбарашу"
© Фото : пресс-служба театра Табакова
2 из 3

Фрагмент спектакля "Страсти по Бумбарашу"

© Фото : пресс-служба театра Табакова
3 из 3
Сцена из спектакля "Страсти по Бумбарашу"
© Фото : пресс-служба театра Табакова
По словам Машкова, восстановление спектакля со следующим поколением актеров — еще и "возможность взглянуть на себя как в зеркало".
Вместе с худруком над постановкой работали художник Александр Боровский, хореограф Алла Сигалова, художник по костюмам Мария Боровская. В спектакле заняты 45 артистов — почти вся труппа, а также студенты Школы Олега Табакова.
Премьера пройдет 10, 11 июня на Сцене на Сухаревской.

"Маленькие" в "Ермоловой"

© Фото : пресс-служба театра ЕрмоловойСцена из постановки "Маленькие трагедии"
Сцена из постановки Маленькие трагедии - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : пресс-служба театра Ермоловой
Сцена из постановки "Маленькие трагедии"
Свой 95-й сезон Театр Ермоловой закрывает "Маленькими трагедиями" в постановке Натальи Волошиной.
Цикл коротких пьес Пушкина решили показать по-новому. Здесь используют приемы площадного наивного театра, почти балетную хореографию, неожиданные вокальные дуэты. Ну а кульминацией станет "Пир во время чумы", это будет зрелищно, но не страшно. Впрочем, постановка заставит задуматься о реальности страха и одиночества, с которыми живет каждый человек.
Главные роли исполняют Андрей Попов, Василий Буткевич, Анастасия Альмухаметова.
Показы намечены на 19, 26 июня.
© Фото : пресс-служба театра ЕрмоловойСцена из постановки "Маленькие трагедии"
Сцена из постановки Маленькие трагедии - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : пресс-служба театра Ермоловой
Сцена из постановки "Маленькие трагедии"

Чехов в гостях у Пушкина

Новое прочтение чеховской "Чайки" готовит Дмитрий Крымов в Театре Пушкина. Спецпоказы "Костика" пройдут в рамках Московской программы фестиваля Чехова (а официальная премьера в театре состоится 5 сентября).

"Хотя пьеса "Чайка" — вторая по частоте исполнения после "Гамлета", мы надеемся найти новую форму, без которой, как известно, ничего не нужно", — подчеркивает Крымов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония вручения премий в области литературы "Театральный роман", Дмитрий Крымов
Церемония вручения премий в области литературы Театральный роман, Дмитрий Крымов - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Церемония вручения премий в области литературы "Театральный роман", Дмитрий Крымов
Он любит брать классику и уже занимался произведениями Толстого, Островского, Пушкина. На этот раз обратился к "Чайке" — и это, как всегда, будет его собственная история, навеянная пьесой. Спектакль называется "Костик", по имени Константина Треплева — молодого драматурга, сына знаменитой актрисы Аркадиной.
Худрук театра Евгений Писарев отмечает, что Крымов так работает с материалом, что в процессе репетиций рождается совершенно новое, самостоятельное произведение. "Хотя кроме имен, локаций, каких-то формальных признаков, ничего не соединяет зрителя с оригиналом, удивительным образом в спектакле сохраняется чеховское настроение", — замечает Писарев.
В спектакле заняты Виктория Исакова, Александр Дмитриев, Анастасия Мытражик, Мария Смольникова.
Спецпоказы намечены на 23, 24 июня.
Евгений Цыганов и Александра Кесельман в спектакле Моцарт Дон Жуан“. Генеральная репетиция в Мастерской Петра Фоменко
3 мая, 08:00Культура
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КультураВиктория ИсаковаДмитрий КрымовРоссияПласидо ДомингоМосковский драматический театр имени М. Н. ЕрмоловойМосковский драматический театр имени А. С. ПушкинаТеатр имени МаяковскогоБольшой театрВладимир МашковМариинский театрАнна НетребкоИгорь СтравинскийАлександр ПушкинПушкинПермский театр оперы и балетаЧехов
 
 
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