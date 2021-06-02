https://ria.ru/20210602/teatr-1734966235.html

Чайковский, Чехов и гики. Театральные премьеры июня

Чайковский, Чехов и гики. Театральные премьеры июня - РИА Новости, 02.06.2021

Чайковский, Чехов и гики. Театральные премьеры июня

Сезон в театрах заканчивается, а премьеры все еще появляются. В июне Анна Нетребко выступит в Мариинке, Машков возродит "Страсти по Бумбарашу" в Театре... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T08:00

2021-06-02T08:00

2021-06-02T08:03

культура

виктория исакова

дмитрий крымов

россия

пласидо доминго

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

московский драматический театр имени а. с. пушкина

театр имени маяковского

большой театр

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Сезон в театрах заканчивается, а премьеры все еще появляются. В июне Анна Нетребко выступит в Мариинке, Машков возродит "Страсти по Бумбарашу" в Театре Табакова, о дочери Байрона расскажут в Маяковке. Кроме того — фестиваль "Звезды белых ночей" в Санкт-Петербурге и форум имени Чехова в Москве. Новинки, на которые стоит ловить билеты, — в материале РИА Новости.Мазепа в ГАБТТуган Сохиев, Евгений Писарев и Зиновий Марголин объединились, чтобы представить в Большом театре оперу Петра Чайковского "Мазепа".Затея историческая — именно здесь была мировая премьера этой постановки, еще в 1884 году, и там же потом не раз создавали новые сценические версии.Теперь дирижером-постановщиком выступил худрук оперы театра Туган Сохиев, режиссером — худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, а за сценографию отвечал Зиновий Марголин. Либретто по поэме Александра Пушкина "Полтава" написал Виктор Буренин.Интересно, что в марте 2020-го хор, оркестр и солисты Большого под руководством Сохиева уже представляли "Мазепу", но в концертном исполнении. Теперь — сценическая версия знаменитой оперы Чайковского.Если вам понравились предыдущие работы Писарева в ГАБТ ("Свадьба Фигаро" Моцарта и "Севильский цирюльник" Россини), стоит поспешить за билетами. Тем более что главные партии репетируют Эльчин Азизов, Денис Макаров, Агунда Кулаева, Анна Нечаева.Премьерные показы с 23 по 27 июня."Орлеанская дева" в МариинкеВ прошлом году собирались широко праздновать 180-летие Петра Ильича Чайковского. Готовились все театры и, по понятным причинам, только сейчас выпускают то, что запланировали. Вот и в Санкт-Петербурге в Мариинке приготовили "Орлеанскую деву". Эта опера открыла 28-29 мая фестиваль "Звезды белых ночей", а 12 и 18 июня — премьерные показы.Ставят ее значительно реже "Мазепы", и режиссер Алексей Степанюк в соавторстве с художником Вячеславом Окуневым постарались сделать все как можно зрелищнее. За дирижерским пультом — маэстро Гергиев.Премьера "Орлеанской девы" здесь последний раз состоялась в 1945 году — с легендарной Софьей Преображенской в заглавной партии. Самая монументальная из опер Чайковского написана в духе grand opera. Проникновенные и эффектные арии, пышные ансамбли, хоры ангелов, молитвы, торжественные процессии, балет, битвы и языки пламени.В образе Иоанны выйдут меццо-сопрано: Екатерина Семенчук, Екатерина Губанова, Юлия Маточкина.Фестиваль в Санкт-ПетербургеКроме "Орлеанской девы", на фестивале "Звезды белых ночей" (хотя он пройдет под знаком Года Игоря Стравинского) можно будет услышать "Тангейзер" Вагнера в постановке Вячеслава Стародубцева (17 и 20 июня), "Лакме" Лео Делиба (26-27 июня), за режиссуру отвечала француженка Изабель Парсьо-Пери.Еще в программе гала-концерты Хиблы Герзмавы, Ильдара Абдразакова, Екатерины Семенчук.Пласидо Доминго исполнит роль корсара и дожа Симона Бокканегры в одноименной опере Верди, а в качестве дирижера представит оперу Сен-Санса "Самсон и Далила".Среди других звезд фестиваля — Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Денис Мацуев.С 27 мая по 18 июля. Программа известна еще не полностью.Пермская ИолантаПермский театр оперы и балета тоже завершает сезон Чайковским. В Сибири покажут "Иоланту". Над спектаклем работают главные дирижер и режиссер театра Артем Абашев и Марат Гацалов.Детали пока держат в секрете, но обещают новое прочтение одной из самых популярных в последнее время опер Петра Ильича. Кроме того, эта постановка станет своеобразным стартом: следующей весной в театре планируют цикл спектаклей по сочинениям Чайковского — над новой версией оперы "Евгений Онегин" уже работают Артем Абашев и режиссер Владислав Наставшев.Премьера "Иоланты" намечена на 25 и 26 июня.Компьютерные гении в театреЧто объединяет дочь Байрона, Стива Джобса и первого блогера 90-х годов? То, что все они — компьютерные гении, утверждают в Театре Маяковского в спектакле "Новаторы".Постановка режиссера Никиты Кобелева расскажет об ученых, благодаря которым появились компьютеры и интернет. Это история о том, как возникают инновации, о разных этапах цифровой революции и о том, как добиваться того, чтобы безумные идеи превращались в реальность.В главных ролях — Алексей Сергеев, Евгений Матвеев, Зоя Кайдановская, Наталья Палагушкина.Премьера намечена на 10, 11 июня.Немецкий романтизмРедкую романтическую оперу Карла Марии фон Вебера "Вольный стрелок" готовят в Театре Станиславского и Немировича-Данченко.В России в XX веке ее ставили лишь трижды — в Мариинском театре (1901), Бурятском театре оперы и балета (1957) и Опере Львова (1965), а в XXI веке — только в Саратове (2002).Видимо, поэтому постановщики решили провести параллели с современностью и гаджетами. В спектакле рассуждают о том, что человек все чаще переходит в виртуальный мир, иногда путает его с реальным. Герои — обычные люди, современники, которые занимаются разработкой компьютерных игр.Они придумывают игру "Вольный стрелок", из-за чего онлайн сталкивается с офлайном.Вместе с Тителем работают немецкий дирижер, музыкальный руководитель Фрайбургской оперы Фабрис Боллон, сценограф Юрий Устинов и художник по костюмам Ирина Акимова.Премьерные постановки намечены на 9, 10, 11 июня.Камбэк в Театре ТабаковаЗнаменитый "Бумбараш" в постановке Владимира Машкова возвращается на сцену Театра Табакова.Впервые "Страсти по Бумбарашу" представили в 1993 году, и 18 лет спектакль собирал полные залы — по всему миру.События происходят после Первой мировой войны, когда Бумбараш возвращается в родную деревню, где теперь у него нет ни дома, ни невесты. Там — другая война, красные — с белыми, с зелеными — со всеми.По словам Машкова, восстановление спектакля со следующим поколением актеров — еще и "возможность взглянуть на себя как в зеркало".Вместе с худруком над постановкой работали художник Александр Боровский, хореограф Алла Сигалова, художник по костюмам Мария Боровская. В спектакле заняты 45 артистов — почти вся труппа, а также студенты Школы Олега Табакова.Премьера пройдет 10, 11 июня на Сцене на Сухаревской."Маленькие" в "Ермоловой"Свой 95-й сезон Театр Ермоловой закрывает "Маленькими трагедиями" в постановке Натальи Волошиной.Цикл коротких пьес Пушкина решили показать по-новому. Здесь используют приемы площадного наивного театра, почти балетную хореографию, неожиданные вокальные дуэты. Ну а кульминацией станет "Пир во время чумы", это будет зрелищно, но не страшно. Впрочем, постановка заставит задуматься о реальности страха и одиночества, с которыми живет каждый человек.Главные роли исполняют Андрей Попов, Василий Буткевич, Анастасия Альмухаметова.Показы намечены на 19, 26 июня.Чехов в гостях у ПушкинаНовое прочтение чеховской "Чайки" готовит Дмитрий Крымов в Театре Пушкина. Спецпоказы "Костика" пройдут в рамках Московской программы фестиваля Чехова (а официальная премьера в театре состоится 5 сентября).Он любит брать классику и уже занимался произведениями Толстого, Островского, Пушкина. На этот раз обратился к "Чайке" — и это, как всегда, будет его собственная история, навеянная пьесой. Спектакль называется "Костик", по имени Константина Треплева — молодого драматурга, сына знаменитой актрисы Аркадиной.Худрук театра Евгений Писарев отмечает, что Крымов так работает с материалом, что в процессе репетиций рождается совершенно новое, самостоятельное произведение. "Хотя кроме имен, локаций, каких-то формальных признаков, ничего не соединяет зрителя с оригиналом, удивительным образом в спектакле сохраняется чеховское настроение", — замечает Писарев. В спектакле заняты Виктория Исакова, Александр Дмитриев, Анастасия Мытражик, Мария Смольникова.Спецпоказы намечены на 23, 24 июня.

https://ria.ru/20210520/teatr-1732982985.html

https://ria.ru/20210503/teatry-1730141274.html

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пушкин

чехов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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