https://ria.ru/20210602/syr-1735288082.html

Около ста килограммов сыра представит Подмосковье на ПМЭФ-2021

Около ста килограммов сыра представит Подмосковье на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 02.06.2021

Около ста килограммов сыра представит Подмосковье на ПМЭФ-2021

На стенде Московской области в рамках работы Петербургского международного экономического форума будет представлено семь региональных брендов и порядка 100... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:35

2021-06-02T16:35

2021-06-02T16:35

новости подмосковья

петербургский международный экономический форум (фонд)

московская область (подмосковье)

пмэф

экономика

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. На стенде Московской области в рамках работы Петербургского международного экономического форума будет представлено семь региональных брендов и порядка 100 килограммов лучшего сыра, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области.Отмечается, что Московская область на Петербургском международном экономическом форуме планирует сделать акцент на проекты в сфере сельского хозяйства, в частности, на производство сыра в регионе."Подмосковные производители направили на форум порядка 100 килограммов своего лучшего сыра 10 разных сортов разного вида. Такие как: Гауда Песто от сыроварни "Дольче Латте", Пармезан Дмитровского молочного завода, Камамбер "Де Фамиль", Лисичка "Сыр&Beer", Качотта "Эко-фермы Ройгас", Горгонзола "Альдини" и сыр от КФХ "Свободный труд", который завоевал золотую медаль на "Вкусах России", - отметил Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://realty.ria.ru/20210602/amnistiya-1735241961.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), московская область (подмосковье), пмэф, экономика