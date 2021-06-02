Около ста килограммов сыра представит Подмосковье на ПМЭФ-2021
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. На стенде Московской области в рамках работы Петербургского международного экономического форума будет представлено семь региональных брендов и порядка 100 килограммов лучшего сыра, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области.
"На стенде Подмосковья планируется дегустация лучших продуктов нашего региона с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Будут представлены семь брендов, участников и победителей конкурса продуктов питания "Вкусы России". Среди них егорьевский мёд, посадская коврижка, зарайские копченые деликатесы, луховицкий кларий, лимонады из Черноголовки, а также сыры Подмосковья", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, которого цитирует пресс-служба.
Отмечается, что Московская область на Петербургском международном экономическом форуме планирует сделать акцент на проекты в сфере сельского хозяйства, в частности, на производство сыра в регионе.
"Подмосковные производители направили на форум порядка 100 килограммов своего лучшего сыра 10 разных сортов разного вида. Такие как: Гауда Песто от сыроварни "Дольче Латте", Пармезан Дмитровского молочного завода, Камамбер "Де Фамиль", Лисичка "Сыр&Beer", Качотта "Эко-фермы Ройгас", Горгонзола "Альдини" и сыр от КФХ "Свободный труд", который завоевал золотую медаль на "Вкусах России", - отметил Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.