Экс-глава "Открытой России"* не признал вину в суде

Экс-глава "Открытой России"* не признал вину в суде

Экс-глава "Открытой России"* не признал вину в суде

2 июн

2021-06-02T12:33

2021-06-02T12:33

2021-06-02T14:13

россия

андрей пивоваров

открытая россия

происшествия

КРАСНОДАР, 2 июн – РИА Новости. Подозреваемый в участии в деятельности нежелательной организации экс-глава "Открытой России"* Андрей Пивоваров отказался признавать свою вину перед судом, передает корреспондент РИА Новости.Возбуждение уголовного дела он связал со своими планами баллотироваться в Госдуму.В основании уголовного дела, по словам следователя, лежит пост Пивоварова в интернете, "в котором содержится агитация сбора средств для печати" для одного из проектов.Следователь попросил заключить Пивоварова под стражу, отметив, что тот пытался скрыться за границу. Защита в свою очередь утверждает, что подозреваемого не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал.Как сообщало региональное управление СК РФ, подозреваемый, будучи участником нежелательной организации, разместил в открытом доступе "сведения агитационного характера в ее поддержку".До этого фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности (это необходимое условие для возбуждения уголовного дела по такой статье). Ему грозит от двух до шести лет заключения.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания)*, Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США)* и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания)*.По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".* Организация признана нежелательной на территории РФ, прекратила свою деятельность

Новости

