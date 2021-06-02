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Генконсул заявил о давлении на экипаж "Амура" по делу о столкновении судов
Генконсул заявил о давлении на экипаж "Амура" по делу о столкновении судов - РИА Новости, 02.06.2021
Генконсул заявил о давлении на экипаж "Амура" по делу о столкновении судов
Серьезных доказательств вины экипажа российского судна "Амур" при столкновении с японской шхуной нет, на капитана пытаются оказать давление с целью вынудить его РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:07
2021-06-02T12:18
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
россия
саппоро
в мире
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ТОКИО, 2 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Серьезных доказательств вины экипажа российского судна "Амур" при столкновении с японской шхуной нет, на капитана пытаются оказать давление с целью вынудить его признать вину, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин."Весомых доказательств вины наших моряков с судна "Амур" нет. По нашим данным, сейчас есть попытки оказания давления на капитана и третьего помощника с целью вынудить их признать некую несуществующую вину", - сказал РИА Новости генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.Ранее сообщалось, что 26 мая российское судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо – ред.) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту). Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. Находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. С российской стороны пострадавших нет. Никто из членов экипажа не арестован. Капитан судна на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии.
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Кадры с места столкновения российского и японского судов в Охотском море
Причиной столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман. ЧП произошло в среду, 26 мая, около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу.
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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, саппоро, в мире

Генконсул заявил о давлении на экипаж "Амура" по делу о столкновении судов

12:07 02.06.2021 (обновлено: 12:18 02.06.2021)
 
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ТОКИО, 2 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Серьезных доказательств вины экипажа российского судна "Амур" при столкновении с японской шхуной нет, на капитана пытаются оказать давление с целью вынудить его признать вину, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин.
"Весомых доказательств вины наших моряков с судна "Амур" нет. По нашим данным, сейчас есть попытки оказания давления на капитана и третьего помощника с целью вынудить их признать некую несуществующую вину", - сказал РИА Новости генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.
Ранее сообщалось, что 26 мая российское судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо – ред.) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту). Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. Находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. С российской стороны пострадавших нет. Никто из членов экипажа не арестован. Капитан судна на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии.
Япония - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 07:42
В Японии опровергли данные о подозрениях в отношении экипажа "Амура"
 
Столкновение российского и японского судов возле ХоккайдоРоссияСаппороВ мире
 
 
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