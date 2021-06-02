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Ставропольский край
https://ria.ru/20210602/stavropole-1735237816.html
На Ставрополье рассчитывают на рост инвестиций до четверти триллиона
На Ставрополье рассчитывают на рост инвестиций до четверти триллиона - РИА Новости, 02.06.2021
На Ставрополье рассчитывают на рост инвестиций до четверти триллиона
Пандемия коронавирусной инфекции не сказалась на привлечении инвестиций в Ставропольском крае, в том числе иностранных, в регионе рассчитывают нарастить в этом... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:06
2021-06-02T13:11
ставропольский край
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир владимиров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Пандемия коронавирусной инфекции не сказалась на привлечении инвестиций в Ставропольском крае, в том числе иностранных, в регионе рассчитывают нарастить в этом году объем инвестиций до 250 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор края Владимир Владимиров."Как бы там ни было, мы впервые за 200 миллиардов перевалили инвестиций в прошлом году, 232 миллиарда, и на 12% процентов нарастили объем инвестиций в Ставропольском крае. Для нас не сказалась пандемия, особенно на инвестициях, в том числе иностранных", - сказал Владимиров.По его словам, в этом году регион рассчитывает нарастить объем инвестиций до 250 миллиардов рублей. "Мы очень хотим перевалить за четверть триллиона, мы хотим порядка 250-260 миллиардов, 83 миллиарда мы уже сегодня видим в собственном портфеле, поэтому, я думаю, к этой цифре мы должны подойти", - отметил глава края.Он уточнил, что регион входит в программу защиты инвестиций. "Мы поддерживаем налоговыми преференциями, ТОСЭР - это же тоже Ставропольский край, город Невинномысск, мы создали эту территорию, только она нам 64 миллиарда инвестиций несет. Сельское хозяйство, компания "Райффайзен Агро" - в Новоалександровске завод по производству пищевых добавок гранулированных, кормов, 100 миллионов долларов они уже вложили и дальше продолжают вкладывать... Сегодня азербайджанские инвестиции работают на строительстве санаториев, английская компания у нас строит ягодные теплицы, в апреле у нас ирландский бизнес, компания Kingspan выпускает сегодня сэндвич-панели, огромное производство, огромное спасибо - вложились в Невинномысск", - добавил глава Ставрополья, отметив, что инвесторы все больше и больше готовы вкладывать в регион.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), владимир владимиров

На Ставрополье рассчитывают на рост инвестиций до четверти триллиона

13:06 02.06.2021 (обновлено: 13:11 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Пандемия коронавирусной инфекции не сказалась на привлечении инвестиций в Ставропольском крае, в том числе иностранных, в регионе рассчитывают нарастить в этом году объем инвестиций до 250 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор края Владимир Владимиров.
"Как бы там ни было, мы впервые за 200 миллиардов перевалили инвестиций в прошлом году, 232 миллиарда, и на 12% процентов нарастили объем инвестиций в Ставропольском крае. Для нас не сказалась пандемия, особенно на инвестициях, в том числе иностранных", - сказал Владимиров.
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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По его словам, в этом году регион рассчитывает нарастить объем инвестиций до 250 миллиардов рублей. "Мы очень хотим перевалить за четверть триллиона, мы хотим порядка 250-260 миллиардов, 83 миллиарда мы уже сегодня видим в собственном портфеле, поэтому, я думаю, к этой цифре мы должны подойти", - отметил глава края.
Он уточнил, что регион входит в программу защиты инвестиций. "Мы поддерживаем налоговыми преференциями, ТОСЭР - это же тоже Ставропольский край, город Невинномысск, мы создали эту территорию, только она нам 64 миллиарда инвестиций несет. Сельское хозяйство, компания "Райффайзен Агро" - в Новоалександровске завод по производству пищевых добавок гранулированных, кормов, 100 миллионов долларов они уже вложили и дальше продолжают вкладывать... Сегодня азербайджанские инвестиции работают на строительстве санаториев, английская компания у нас строит ягодные теплицы, в апреле у нас ирландский бизнес, компания Kingspan выпускает сегодня сэндвич-панели, огромное производство, огромное спасибо - вложились в Невинномысск", - добавил глава Ставрополья, отметив, что инвесторы все больше и больше готовы вкладывать в регион.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Ставропольский крайПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир Владимиров
 
 
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