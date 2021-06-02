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Животные лесопарков Москвы вышли из спячки раньше, чем в Подмосковье
Животные лесопарков Москвы вышли из спячки раньше, чем в Подмосковье - РИА Новости, 02.06.2021
Животные лесопарков Москвы вышли из спячки раньше, чем в Подмосковье
Весна в Москве наступила в этом году на полмесяца раньше, чем в Московской области, поэтому животные раньше вышли из спячки и раньше заводят потомство, сообщил... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:57
2021-06-02T15:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
петербургский международный экономический форум (фонд)
весна
антон кульбачевский
москва
пмэф
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Весна в Москве наступила в этом году на полмесяца раньше, чем в Московской области, поэтому животные раньше вышли из спячки и раньше заводят потомство, сообщил РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в кулуарах Петербургского международного экономического форума.В частности, из спячки раньше вышли енотовидная собака, барсук, соня, а также пресмыкающиеся и земноводные."Это говорит о том, что в Москве весна наступает в календарном плане на полмесяца раньше, чем, например, в Московской области", - отметил Кульбачевский.Он также добавил, что животные более южных широт сейчас мигрируют на территории Москвы, и это нормальный процесс. В основном, мигрируют и появляются в Москве южные птицы, также присутствие летучих мышей сейчас стало нормальным явлением для Москвы, отметил Кульбачевский.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), весна, антон кульбачевский, москва, пмэф, общество

Животные лесопарков Москвы вышли из спячки раньше, чем в Подмосковье

15:57 02.06.2021
 
© Depositphotos / kwasny222Енотовидная собака
Енотовидная собака - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Depositphotos / kwasny222
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Весна в Москве наступила в этом году на полмесяца раньше, чем в Московской области, поэтому животные раньше вышли из спячки и раньше заводят потомство, сообщил РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Несмотря на то, что была довольно суровая зима, на наших территориях в зимний период отмечено обитание животных, которые должны были совершить сезонные перелеты и миграции. Это ястреб-перепелятник, конюк, лысуха и представители семейства утиных: в основном это чунга и гоголь. Также было отмечено создание почти всеми представителями зверей и птиц ранних выводков и ранний выход из зимней спячки спящих видов", - сообщил Кульбачевский.
В частности, из спячки раньше вышли енотовидная собака, барсук, соня, а также пресмыкающиеся и земноводные.
"Это говорит о том, что в Москве весна наступает в календарном плане на полмесяца раньше, чем, например, в Московской области", - отметил Кульбачевский.
Он также добавил, что животные более южных широт сейчас мигрируют на территории Москвы, и это нормальный процесс. В основном, мигрируют и появляются в Москве южные птицы, также присутствие летучих мышей сейчас стало нормальным явлением для Москвы, отметил Кульбачевский.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетербургский международный экономический форум (фонд)ВеснаАнтон КульбачевскийМоскваПМЭФОбщество
 
 
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