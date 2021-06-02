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Российские школьники запустили спутник с мухами в стратосферу
Российские школьники запустили спутник с мухами в стратосферу - РИА Новости, 02.06.2021
Российские школьники запустили спутник с мухами в стратосферу
Учащиеся детского технопарка "Кванториум-63" в рамках всероссийской программы "Стратосферный спутник" запустили в стратосферу (слой атмосферы от 11 до 50... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:18
2021-06-02T17:23
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Учащиеся детского технопарка "Кванториум-63" в рамках всероссийской программы "Стратосферный спутник" запустили в стратосферу (слой атмосферы от 11 до 50 километров) аппарат с подопытными мухами - те достигли высоты 27 километров и выжили, сообщает компания "Стратонавтика"."Спутник вместе с мухами-дрозофилами, достиг высоты почти 27 тысяч метров и благополучно приземлился, выполнив свою работу", - отмечается на странице компании в Facebook.Полетная программа заключалась в проведении эксперимента выживаемости мух-дрозофил в условиях стратосферы, дистанционном зондировании Земли и сборе метеорологических данных.Команда "Стратонавтики" предоставила все необходимое оборудование для сборки спутника CubeSat - такие аппараты отличают унифицированные для всего мира габаритные требования. Дети в течение трех дней собирали собственный аппарат, оснащая его нужными датчиками, проводили защиту проекта.Запуск был произведен с территории технопарка "Жигулевская долина" (Самарская область).В скором времени еще 15 команд из других регионов страны запустят свои проекты в стратосферу в рамках этой программы, говорится на странице компании.В феврале прошлого года на встрече с общественностью в Череповце один из участников рассказал президенту Владимиру Путину о проблемах, с которыми сталкиваются научные лаборатории, занимающиеся вопросами стратонавтики, и попросил о поддержке со стороны государства по развитию этого направления. "Роскосмос" затем обещал помочь.
https://ria.ru/20210602/oborudovanie-1735255168.html
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земля, космос - риа наука, роскосмос, владимир путин, череповец, самарская область

Российские школьники запустили спутник с мухами в стратосферу

17:18 02.06.2021 (обновлено: 17:23 02.06.2021)
 
© Фото : СТРАТОНАВТИКА/ВКонтактеСпутник вместе с мухами-дрозофилами, запущенный в рамках всероссийской программы "Стратосферный спутник"
Спутник вместе с мухами-дрозофилами, запущенный в рамках всероссийской программы Стратосферный спутник - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : СТРАТОНАВТИКА/ВКонтакте
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Учащиеся детского технопарка "Кванториум-63" в рамках всероссийской программы "Стратосферный спутник" запустили в стратосферу (слой атмосферы от 11 до 50 километров) аппарат с подопытными мухами - те достигли высоты 27 километров и выжили, сообщает компания "Стратонавтика".
"Спутник вместе с мухами-дрозофилами, достиг высоты почти 27 тысяч метров и благополучно приземлился, выполнив свою работу", - отмечается на странице компании в Facebook.
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Полетная программа заключалась в проведении эксперимента выживаемости мух-дрозофил в условиях стратосферы, дистанционном зондировании Земли и сборе метеорологических данных.
Команда "Стратонавтики" предоставила все необходимое оборудование для сборки спутника CubeSat - такие аппараты отличают унифицированные для всего мира габаритные требования. Дети в течение трех дней собирали собственный аппарат, оснащая его нужными датчиками, проводили защиту проекта.
Запуск был произведен с территории технопарка "Жигулевская долина" (Самарская область).
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В скором времени еще 15 команд из других регионов страны запустят свои проекты в стратосферу в рамках этой программы, говорится на странице компании.
В феврале прошлого года на встрече с общественностью в Череповце один из участников рассказал президенту Владимиру Путину о проблемах, с которыми сталкиваются научные лаборатории, занимающиеся вопросами стратонавтики, и попросил о поддержке со стороны государства по развитию этого направления. "Роскосмос" затем обещал помочь.
 
ЗемляКосмос - РИА НаукаРоскосмосВладимир ПутинЧереповецСамарская область
 
 
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