Маврикий зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт"
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" министерством здравоохранения Республики Маврикий", - говорится в сообщении.
Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, отметили в РФПИ.
"Регистрация препарата "Спутник Лайт" позволит добавить в национальный портфель Маврикия еще одну безопасную и эффективную вакцину против коронавируса. "Спутник Лайт" основан на проверенной платформе аденовирусных векторов человека и позволяет быстрее вакцинировать большие группы населения, создавая коллективный иммунитет за короткий период времени", - приводятся слова главы фонда Кирилла Дмитриева.
Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" была зарегистрирована минздравом Маврикия в марте текущего года. Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.