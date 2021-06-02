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Маврикий зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт"

Маврикий зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 02.06.2021

Маврикий зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт"

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Республики Маврикий, сообщил Российский... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:14

2021-06-02T12:14

2021-06-02T12:14

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

маврикий

общество

в мире

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована министерством здравоохранения Республики Маврикий, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, отметили в РФПИ."Регистрация препарата "Спутник Лайт" позволит добавить в национальный портфель Маврикия еще одну безопасную и эффективную вакцину против коронавируса. "Спутник Лайт" основан на проверенной платформе аденовирусных векторов человека и позволяет быстрее вакцинировать большие группы населения, создавая коллективный иммунитет за короткий период времени", - приводятся слова главы фонда Кирилла Дмитриева.Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" была зарегистрирована минздравом Маврикия в марте текущего года. Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.

https://ria.ru/20210528/vaktsina-1734608149.html

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вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, маврикий, общество, в мире